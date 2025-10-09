Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

Системный администратор из северной столицы приговорен к тюремному заключению в течение 21 года. За убийство в России дают максимум 20 лет. Он когда он освободится, ему будет 58 лет. Его посадили за администрирование интернет-магазина, торговавшего запрещенными в России веществами.

Почти полжизни за решеткой

Дзержинский суд Ярославля приговорил 37-летнего жителя Санкт-Петербурга, работающего системным администратором к 21 году тюремного заключения. Его признали виновным в участии в преступном сообществе и сбыте запрещенных в России веществ крупном размере.

По информации следствия, петербуржец в период с 2012 по 2022 гг. осуществлял поддержку работы интернет-магазина по продаже запрещенных на территории России веществ. Этот ресурс использовался для распространения столь специфического товара сразу в нескольких крупнейших регионах России, включая Санкт-Петербург, Камчатский край и Волгоградскую область.

Сотрудничество осужденного сисадмина с этой площадкой прекратилось на фоне принудительного ее закрытия органами правопорядка. К моменту его выхода из тюрьмы ему будет 58 лет, то есть, по меркам 2025 г., ему останется всего два года до получения статуса предпенсионера, который сейчас выдается мужчинам, достигшим 60-летия.

Следственный комитет России Наказание очень суровое - почти четверть века в заключении

Подчеркнем, что системному администратору присудили срок, превышающий меру наказания за убийство. Согласно ст. 105 ТК РФ («Убийство»), за лишение другого человека жизни осужденного могут посадить максимум на 20 лет.

Кошелек и жизнь

Согласно решению суда, системный администратор понесет наказание сразу по нескольким пунктам обвинения. Его признали виновным не только в участии в преступной организации, но также в пособничестве в сбыте запрещенных в России веществ через интернет.

Наряду с необходимостью провести 21 год жизни в стенах исправительного учреждения, ИТ-специалисту потребуется выплатить очень крупный штраф. Его размер составил около 13,6 млн руб.

В дополнение к этому после отбытия наказания в тюрьме системный администратор получит еще и ограничение свободы сроком на полтора года. К моменту выхода материала приговор в законную силу не вступил, но у обвиненного уже конфисковали его компьютер и телефон, которые, по версии следствия, тот использовал в своей преступной деятельности.

Таинственный преступник

Личность осужденного ИТ-специалиста пока не раскрывается. Как пишет издание «Фонтанка», им может быть ранее задержанный в Москве петербургский ИТ-специалист Борис Губко.

Согласно информации следствия, он администрировал серверы очень известного российского интернет-магазина по продаже запрещенных в стране веществ, который работал с 2015 г. и вплоть до своего принудительного закрытия в 2022 г.

Примечательно, что российский магазин был ликвидирован спецслужбами других стран, которые ранее ввели санкции против России – США и Германии. Объяснить это можно тем, что серверы ресурса физически дислоцировались на территории Германии.

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк сообщила, что в ходе операции США получили всю информацию по расследованию, тогда как серверы и прочее оборудование забрали немецкие силовики.

Нужно больше администраторов

Как пишет «Фонтанка», по этому делу проходит еще один администратор, но его имя известно – это Дмитрий Павлов из Санкт-Петербурга.

Павлов поначалу отрицал свою связь с площадкой, но позже согласился на сделку со следствием, дал показания по делу Губко и в ноябре 2024 г. получил наказание в виде шести лет в колонии, пишет Security Lab.