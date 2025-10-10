Миллиард туда, миллиард сюда: Холдинг Дерипаски нацелился хитро обанкротить крупнейшую майнинговую ферму России

Структура En+ Group Олега Дерипаски собирается обанкротить головную компанию крупнейшего российского оператора майнинговых дата-центров и импортера оборудования BitRiver — ООО «Группа компаний "Фокс"» Игоря Рунца, своего прежнего партнера по криптовалютному бизнесу. Эксперты считают, что после легализации майнинга в России начался передел рынка.

Угроза банкротства

Структура En+, основанная миллиардером Олегом Дерипаской, собирается обанкротить своего партнера по майнинговому бизнесу. ООО «Инфраструктура Сибири» сообщило о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании несостоятельным головной компании крупнейшего российского оператора BitRiver — ООО «Группа компаний "Фокс"» Игоря Рунца, узнал CNews.

BitRiver, по версии РБК, крупнейший оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования в Россию. En+ владеет самым большими российскими гидроэлектростанциями, производящими самую дешевую электроэнергию. Нынешние противники в 2020 г. были партнерами, но потом отношения испортились.

В мае 2025 г. Арбитражный суд Иркутской области по иску «Инфраструктуры Сибири» взыскал с ГК «Фокс» почти миллиард рублей долга и неустоек. Компания обвинила детище Игоря Рунца в неисполнении обязательств по поставке оборудования для майнинга, не обнаружив сотен ASIC-майнеров по указанному в договоре адресу.

Ожидалось, что компания привезет партии вычислительных устройств Antminer S19k pro 115-120 Th/s (единица измерения в майнинге, эквивалентная триллиону хешей в секунду. Хеш — это строка фиксированной длины, которая создается из исходных данных с помощью хеш-функции) производительностью не менее 428,1 тыс. Th/s (единица измерения в майнинге). Истец утверждает, что товар не был поставлен до настоящего времени (на мая 2025 г.). А вот аванс в адрес «Фокс» переведен.

Компания Игоря Рунца в суде пыталась оправдаться. Предоставила документы, что часть товара, а именно 400 устройств MicroBT М50 заявленной мощностью 118 Th/s каждое (совокупно 47 200 Th/s), передана поставщиком покупателю еще в апреле 2024 г. В указанную дату представители покупателя прибыли на площадку, расположенную по адресу: Иркутская область, Нукутский район, Новонукутский, ПС35/10 кВ, Новонукутск-35, где якобы находился товар. Им были выданы пропуска.

Однако в договоре между партнерами было прописано другое место доставки — Иркутск, бульвар Рябикова, 67. В результате суд счел, что представленные ответчиком документы — ненадлежащее доказательство.

Совместный бизнес распался

Сотрудничество с «Инфраструктурой Сибири» — не первое взаимодействие компаний в сфере майнинга. С 2019 г. стороны были тесными партнерами по проекту ООО «Бит+», где у En+ было 80%, а у ГК «Фокс» Рунца — 20%. Цель работы — майнинг криптовалют с использованием дешевой электроэнергии ГЭС, входящих в состав En+. Комментируя партнерство в 2020 г., Рунец говорил, что их «стратегический партнер в России» En+ Group обратился с запросом тестирования нового для себя направления — дата-центров под размещение устройств с высоким энергопотреблением. Первым проектом стал запуск площадки на 10 МВт, планировалось, что мощность объекта увеличится до 40 МВт.

В апреле 2025 г. партнерство затрещало по швам. Рунец вышел из бизнеса, а доля досталась структурам Дерипаски. «Бит+» из союзника превратился с истца, обратился с заявлением в Арбитражный суд против крупнейшего актива Рунца — ООО «Битривер Рус», которой он владеет с партнерами «Байкал Тайм Ко» (Гонконг) и «Умдекс» (владеет через ООО «УК «Битривер», где у него 2%). Сумма первого иска — 256 млн руб., он связан с договором на оказание услуг по размещению и обслуживанию оборудования.

Тг-канал En+ Источник дешевой электроэнергии Усть-Илимская ГЭС, входит в состав En+

Из материалов суда следует, что стоимость услуг рассчитывалась исходят из объема потребленной оборудованием электроэнергии по$0,045 за кВт.ч. В результате, образовался депозит на почти 500 млн руб., а услуг было оказано только на 250 млн руб. Разницу компания потребовала вернуть.

В ходе уже судебных разбирательств начала менять структура собственности УК «Битривер», которое управляет и владеет «Битриверс Рус». В мае 2025 г. 49%, принадлежавшие ООО «Стройсервис Плюс» Александра Чурина перешли к ГК «Фокс» Рунца, доля Чурина снизилась до нуля.

Документы отсутствуют

В ходе судебных разбирательств выяснилось, стороны не только не могут найти оборудование и деньги, но и документы, связанные с совместной работой.

Так, «Фокс» через суд требует от бывшего совместного предприятия предоставить отчет независимого оценщика о стоимости доли в 20%, отчеты, информацию о налогах, перечень активов, предполагаемых к реализации, консервации или списанию в ближайшее время, перечень арендованных основных средств. В свою очередь «Бит+» требует от Игоря Рунца как бывшего гендиректора совместного предприятия, предоставить учредительные документы, информацию о решениях общих собраний, кадровые документы, книги покупок и продаж, банковскую информацю, доступ к электронной почтой и перепискам. В случае непредоставления документов Рунец должен будет выплачивать до 1 млн руб. за каждый день просрочки.

Банкротство грозит и другим компаниям, входящим в периметр ГК «Фокс». Так, ООО «ИФТ» (бренд EasyMined), занимающаяся инвестициями в майнинг биткоина и импортом оборудования, Георгия Сухина сообщило о планах подать заявление в Арбитражный суд Иркутской области о банкротстве «Битривер Рус».

Санкции или передел рынка?

Одной из причин финансовых проблем у крупнейшего майнера в России Forbes называл введение санкций в отношении него со стороны США в 2022 г. Структура попала в санкционные лист «за деятельность в технологическом секторе экономики» России.

Основатель ГК «ГБИГ Холдингс» Руфат Абясов заявил CNews, что дело может быть не только в санкциях. Несмотря на их введение, BitRiverдо сих пор является финансово устойчивой. Более вероятная причина финансовых проблем — начавшийся передел рынка майнинга в России на фоне его легализации.

«На самом деле данный конфликт, на мой взгляд, несет не только сиюминутный характер, но и довольно глобальную экономическую подоплеку и похоже на передел рынка майнинга после его легализации в 2024 г.», — говорит эксперт.

По словам Абясова, после легализации майнинга крупные корпорации и институциональные инвесторы все больше обращают внимание на него, особенно в тех регионах, где он разрешен, а вот BitRiver, как один из крупнейших игроков, в основном размещал свои мощности в Иркутской области, где в конце 2024 г. начались запреты на размещение майнингового оборудования.

Эксперт считает, что предъявленные к компании требования вряд ли доведут ее до банкротства. Положение BitRiver устойчивое. Так, в 2024 г. выручка ее структуры «Битривер Рус» составляла 10 млрд руб., а чистая прибыль — 202 млн, выручка ГК «Фокс» достигала 1,6 млрд руб., чистая прибыль 40 млн руб. Примечательно, что на фоне успехов майнинговых ферм Рунца, компания En+ «Инфраструктура Сибири» отчиталась об убытке за 2024 г. на 690 млн руб. на фоне выручки в 158 млн руб.

Этой компании также принадлежит майнинговый бизнес ООО «Сибмайн И». Проект создан совместно с экс-мэром Волгограда Евгением Ищенко. Он также принес убыток — 25 млн руб. по итогам прошлого года.

Что будет с рынком?

«Для рынка это, безусловно, имеет двоякое значение. Во-первых, это определенный негатив. Всегда понятно, что когда под ударом находится один из крупнейших участников рынка, это в целом создает негативный фон для всех, кто на этом рынке присутствует. Потому что рынок довольно молодой и не сильно развит», — говорит Абясов.

Эксперт говорит, что у BitRiver большая клиентская база, а ее миграция станет точкой роста для компаний поменьше.

«Насколько мне известно, там почти 533 МВт мощности, размещено более 175 тыс. единиц оборудования. Соответственно, это оборудование уже куда-то мигрировало, и, скорее всего, дальше будет мигрировать. Это большая клиентская база — и для участников рынка помельче это, безусловно, точка роста. Понятно, что кто-то в этот момент теряет, а кто-то зарабатывает», — считает эксперт.

Абясов оценил развитие рынка майнинга в России как активное, а значит места хватит всем.

«С конца прошлого года эта индустрия полностью легальна, в отличие от других сегментов криптовалют. Вчера мы услышали новость о том, что только со следующего года планируется лицензирование профессиональных участников на рынке криптовалют. Возможно, появление отечественных брокеров в 2026 г. Россия уже сегодня занимает второе место по объему майнинга — уступая только США. И у нас одна из самых низких цен на электроэнергию в мире, поэтому есть куда расти и развиваться», — заключил эксперт.

Еще один плюс для майнинга — скорое появление финансовых инструментов, позволяющих привлекать в эту сферу инвесторов — не только крупных, но и менее крупных, розничных, даже непрофессиональных участников рынка.

«Поэтому, я полагаю, что в ближайшие несколько лет рынок майнинга у нас как минимум утроится», — констатировал эксперт.

В En+ и BitRiver в течение рабочего дня не ответили на запросы CNews.