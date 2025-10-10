Связисты судятся с чиновниками и энергетиками: Интернет станет убыточным в малых населенных пунктах

Небольшие интернет-провайдеры пытаются в суде добиться признания незаконным бездействия ФАС, отказывающейся возбудить антимонопольное дело в отношении московского филиала «Россетей». Энергетики в одностороннем порядке поменяли методику тарификации аренды линий электропередач для размещения на них каналов связи, а ФАС в положенный срок не может принять решения о возбуждении дела.

Кассационная жалоба малый операторов связи на бездействие ФАС

Арбитражный суд Московского округа начал рассмотрение кассационной жалобы подмосковного оператора связи «Квант» к Федеральном антимонопольной службы (ФАС).

В деле в качестве третьих лиц также участвует ряд операторов связи – «Акса телеком», «Битрейс Телеком», «Интпром», «Гео Грин», «Инко Телеком» - объединенных в Ассоциацию малых операторов связи регионов (АМОСР). Также в качестве третьего лица в деле участвуют «Россети - Московский регион» («Россети - МР», входит в группу «Россети»).

Операторы связи арендуют у «Россетей» линии электропередач для размещения на них ВОЛС (волоконно-оптических линий связи) с целью предоставления абонентам услуг проводного интернета. АМОСР уже несколько лет ведет разбирательства в судах и и в ФАС с «Россетями» из-за тарифов на аренду опор для размещения сетей связи.

В 2019 г. «Россети – МР» поменяли принципы тарификации при аренде воздушных линий электропередач (ВЛ) для размещения на них ВОЛС: с километража линий на количество опор.

В 2022 г. ФАС, изучив рынок размещения ВОЛС на опорах в Московской область и сеть «Россетей МР», признала доминирующее положение «Россетей МР», а их тарифы - экономически необоснованными.

«Россети-МР» ввели новые тарифы – также исходя из количества задействованных опор, которые ФАС посчитала обоснованными. Однако затем, по утверждению истцов-операторов, «Россети-МР» поменяли единицу измерения – с «подвеса» («руб./опора*месяц) на «провод» («руб./соприкосновение провода в подвесе с опорой*месяц») без изменения методики расчета и размера тарифа.

«Из-за того, что на одной опоре каждый оператор размещает в среднем три единицы оборудования (кабель, или муфта или кросс или усилитель сигнала), расходы операторов выросли в среднем в три раза — например, в Московском регионе с 97 руб. до 293 руб, - что приведет к повышению тарифов на доступ к сети интернет или разорению малых операторов связи, - предупреждает президент АМОСР Дмитрий Галушко. - Проблема также присутствует и в других регионах по всей стране, где операторы также судятся с«Россетями» из-за необоснованного изменения тарифов В частности, «Россети Волга» и «Россети Урала» также стали взимать плату за каждый кабель».

История разбирательств связистов с энергетиками

Летом 2024 г. операторы, участвующие в данном разбирательстве, обратились в УФАС по Москве и Московской области, а также в Администрацию Президента с жалобой на действия «Россети».

Из УФАС дело забрало ФАС России, которое направило соответствующий запрос в «Россети». Однако решение о возбуждении антимонопольного дела не было принято.

В декабре 2024 г., в ответ на запрос депутата Госдумы, ФАС ответила, что в «настоящее время завершается анализ состояния конкуренции и проверка действий «Россетей МР».

В связи с пропуском срока рассмотрения операторы связи обратились с заявлением в Арбитражный суд Москвы, требуя признать незаконным бездействия ФАС, а также о необходимости обязать ФАС возбудить антимонопольное дело.

Заявители указывали, что, несмотря на длительный период работ и большой объем собранных документов, ФАС продолжает работу по сбору документов без возбуждения производства по делу (к настоящему моменту - 15 месяцев). Сложившаяся правовая неопределенность нарушает права заявителей на своевременное получение защиты.

Достаточно ли ФАС трех месяцев для принятия решения о возбуждении дела?

Арбитражный суд Москвы отклонил иск, с этим согласилась и апелляционная инстанция. Суды согласились, что заявление ФАС должно рассматриваться в течение одного месяца с возможностью продления этого срока еще на два месяца. Однако суды посчитали, срок для принятия процессуального решения не является пресекательным, а его пропуск не исключает возможности возбуждения антимонопольного дела за его пределами. При этом антимонопольный орган совершил все требуемые законом действия, а отсутствия решения о возбуждении антимонопольного дела не является нарушением закона.

Также суды посчитали, что заявители хотят подменить установленный порядок возбуждения антимонопольного дела, тогда как суды не вправе подменять собой полномочия, относящиеся к исключительной компетенции органов власти. При этом немотивированное и безосновательное возбуждение антимонопольного дела, в отсутствие должных и надлежащих признаков, приведет к ущемлению прав и интересов «Россети», посчитали судебные инстанции.

Можно ли считать активность доказательством отсутствия бездействия?

Не согласившись с решениями судов, операторы связи подали кассационную жалобу. Выступая на судебном заседании, Дмитрий Галушко сослался на правоприменительную практику, согласно которой ФАС должна давать ответ на жалобы в течение трех месяцев.

Так, в 2017 г. ФАС признала незаконным бездействие ряда региональных УФАС, отказавшихся в положенный срок принять решение о возбуждении антимонопольного дела. Также в 2014 г. Арбитражный суд Московского округа признал незаконным бездействие ФАС по жалобу на ФСК ЕЭС («Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», предшественник «Россети»).

Судьи поинтересовались, на каком основании заявители считают, что жалоба должна рассматриваться в трехмесячный срок. Представитель «Интпром» указал, что это следует из Закона «О защите конкуренции и Закона «О порядке обращений граждан», который относится ко всем обращениям граждан и распространяется, в том числе, на обращения юридических лиц.

Представитель «Битрейт Телеком» Мария Перминова заявила, что суды нижестоящих инстанций неверно интерпретируют понятия «бездействие». По их мнению, если ФАС совершал некоторую «активность», то это уже свидетельствует об «отсутствии бездействия». «Активность нельзя приравнивать к результату, отсутствие результата – это признак бездействия, - считает Перминова. – ФАС должна либо возбудить в установленный срок антимонопольное дело, либо отказать в нем».

По мнению Перминовой, суды также неверно заявили о нарушении прав «Россети» в случае необоснованного возбуждения антимонопольного дела. «Если «Россети» действительно не нарушала антимонопольного законодательства, то это было бы выявлено в ходе рассмотрения дела и ФАС должна была вынести отказ по заявлению», - считает представитель «Битрейс Телеком». В сложившейся же ситуации правовой неопределенности операторы связи пытаются судиться в арбитражных судах с «Россети» из-за их новых тарифов, но получают отказы, так как ФАС не приняла решения на данный счет.

Опасность разорения малых операторов связи

Представитель «Интпром» напомнил, что в 2022 г. ФАС уже изучала товарный рынок и признала законным установление единицей тарификации «опора». Однако если единица тарификации поменялась без изменения методики расчета и перерасчета тарифа, то это уже необоснованное обогащение, считает заявитель. Представитель «Интпром» уточнил, что сейчас, из-за действий «Россетей», в деревне Лаврово вместо 22 точек доступа тариф был взыскан со 68 проводов, а в деревне Третьяково – вместо 31 точек доступа с 124 проводов. «Когда расходы на инфраструктуры превышают абонентскую плату, операторам связи приходится уходить из малых населенных пунктов», - предупредил представитель «Инптром».

Представитель «Акса Телеком» добавил, что из-за бездействия ФАС операторы связи несут существенные убытки – порядка 135 тыс. руб. на одну деревню. В сложившейся ситуации операторам связи придется более чем в два раза повышать тарифы, что вызовет недовольство ФАС и вынудит операторов признавать себя банкротами. При этом речь идет о труднодоступных территориях Московской области, куда федеральные операторы связи не заходят, добавил представитель «Акса Телеком».

Заявитель также напомнил, что в сложившихся условиях операторы сотовой связи вынуждены приостанавливать работу своих сетей, в связи с чем проводной интернет становится единственной доступной возможностью для доступа в интернета. Кроме того, в начале 2024 г. Президент Владимир Путин поручил до 2030 г. обеспечить не менее чем 97% домохозяйств высокоскоростным интернетом, но бездействия ФАС этому не способствуют, считает представитель «Акса Телеком».

Позиции ФАС и «Россетей»

Представитель ФАС Эльвира Мелентьева возражала против удовлетворения иска. По ее мнению, срок в три месяца не является «пресекательным», если антимонопольному органу требуется время для оценки товарного рынка и определения наличия доминирующего положения. Соответствующие письма были отправлены всем операторам – заявителям, данная положение также подтверждается судебной практикой, считает Мелентьева. При этом к настоящему моменту у ФАС нет основания для возбуждения дела.

Судья поинтересовалась у представителя ФАС, есть ли какие-то регламенты, устанавливающие максимальный срок для рассмотрения жалобы в ведомство. «Сколько дело может рассматриваться: 10 лет, 15, 20, и что надо делать заявителю», - спросила судья. Мелентьева не назвала конкретный срок, но заверила, что столь длительного рассмотрения дела не будет.

Представитель «Россети МР» также высказался против удовлетворения иска. По его мнению, операторы связи не смогли доказать факт бездействия ФАС. Антимонопольное дело не может быть возбуждено без анализа рынка и определения наличия доминирующего положения, кроме того, сначала ФАС должен выдать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Также представитель «Россетей МР» считает саму проблему преувеличенной: по его данным, порядка 90% операторов связи, использующих линии электропередач, согласились с новыми условиями тарификации, а проблема связана лишь с теми операторами связи, кто якобы имеет «нелегальные подвесы». Суд не смог вынести решения и перенес рассмотрение дела на 6 ноября 2025 г.