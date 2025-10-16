Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

В России аферисты могут использовать различные схемы, для того чтобы убеждать граждан снять самозапреты на кредиты. Это позволяет мошенникам оформлять займы на своих жертв и совершать против них другие преступления. Самая распространенная схема связана с попытками снятия самозапрета на кредиты, — это звонки или сообщения якобы от имени налоговиков, представителей российских банков или сотрудников портала «Госуслуг».

Злоумышленники в октябре 2025 г. устраняют ограничения и оформляют займы на своих жертв, пишут «Известия». Ведь снять запрет можно в два клика через «Госуслуги».

Мошенники, представляясь сотрудниками российской Федеральной налоговой службой (ФНС), звонят и уверяют жертву, что у нее есть долг или ошибка в кредитной истории. Под видом исправления ситуации они убеждают снять самозапрет в «Госуслугах».

Россиянам также могут звонить от имени сотрудников российских банков и сообщать об обнаружении подозрительных операций по счету. Мошенники просят жертву временно снять самозапрет, чтобы уберечь деньги.

По информации Министерство внутренних дел (МВД) России, еще может быть звонок от лица сотрудника какой-либо государственной структуры. Он сообщает о возможности получения льгот или выплат. Для их получения якобы тоже необходимо снять самозапрет.

В МВД призвали россиян при поступлении подобных звонков сразу класть трубку и сообщать в полицию.

Самозапрет на кредиты — это добровольное ограничение, которое банки устанавливают по просьбе клиента, чтобы запретить оформление кредитов, займов и кредитных карт. Возможность включать и отключать самозапрет появилась у россиян с 1 марта 2025 г. через портал «Госуслуги» или в многофункциональном центре (МФЦ), о чем предупреждал CNews.

Самозапрет на кредиты выглядит как крайне полезная мера для человека, который реально заботится о своей безопасности, сказал «Известиями» руководитель группы защиты инфраструктурных ИТ-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. Если такой человек следит за новостями, то он, не вдаваясь в технические детали, примерно представляет, на что способны злоумышленники, и принимает решение самостоятельно оградить себя от услуги, которой пользоваться не собирается. — Это особенно актуально, учитывая, что снять запрет можно в два клика через сайт «Госуслуги», — отмечает эксперт. — А вот злоумышленники понимают, что таким образом отсекаются те, кто потенциально может быть интересен, и пытаются с этим работать.

Тема самозапретов на кредиты — новая и активно обсуждается в медиапространстве, дополняет руководитель группы аналитиков по информационной безопасности (ИБ) «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин. В то же время не все граждане хорошо понимают механизмы запрета, а злоумышленники пользуются этим обстоятельством. Как подчеркивает эксперт, многие люди, находящиеся в трудном финансовом положении, сразу после появления возможности установили самозапрет на кредиты. Однако со временем их обстоятельства могли измениться, и возникла потребность в деньгах. Незнание процедуры снятия самозапрета делает таких людей уязвимыми для мошенников.

По словам эксперта по кибербезопасности Angara Security Никиты Новикова, мошенники в России также используют более изощренные методы. Например, они рассылают ссылки на фальшивые сайты, внешне копирующие портал «Госуслуги», где жертва сама вводит данные и якобы подтверждает снятие самозапрета. В сложных схемах применяют социальную инженерию: злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка, просят пройти идентификацию и заманивают на фишинговую страницу для заполнения поддельной формы. Аферисты также звонили гражданам от лица представителей Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и сообщали об ошибке при установлении самозапрета, добавил ИБ-эксперт.

Как защититься от схем мошенников

Основной способ защиты от таких атак — осведомленность, подчеркивает в разговоре с «Известиями» аналитик Positive Technologies Алиса Кулишенко. Если вы активировали самозапрет на кредиты, изучите его условия — это можно легко сделать через приложение или сайт «Госуслуг». Будьте осторожны с звонками с незнакомых номеров. Многие операторы связи уже применяют технологии, блокирующие подозрительные номера или уведомляющие о возможных мошенниках, о чем писал CNews. — Помните, что госструктуры и банки не связываются с клиентами через мессенджеры, — отмечает специалист. — Если вам сообщают о блокировке счета или проблеме с родственником, не поддавайтесь панике, прекратите разговор и перезвоните по известному вам номеру.

Все звонки или сообщения от лиц, представляющихся сотрудниками государственных учреждений, с требованиями или просьбами снять самозапрет под предлогом каких-либо проверок, следует считать заведомо мошенническими, подчеркивает директор по взаимодействию с государственными органами компании «Код Безопасности» Александра Шмигирилова. Решение об отмене ограничения должно приниматься исключительно на основе собственной осознанной необходимости. Любые подозрительные запросы необходимо проверять через официальные и надежные каналы связи.