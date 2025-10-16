Поисковики становятся не нужны. Мировой трафик обвалился на четверть

Пользователям становятся не нужны поисковые системы. На из запросы отвечают чат-боты или другие ИИ-помощники. За первую половину 2025 году реферальный трафик (переходы по ссылкам на сторонних ресурсах) сократился на четверть.



Обвал трафика

Исследователи отмечают формирование мирового тренда на постепенный отказ пользователя от традиционных поисковых систем.

Реферальный трафик (количество переходов по ссылкам на сторонних ресурсах) за первое полугодие 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. сократился вплоть до 25%, пишут «Известия», ссылаясь на отчет некоммерческой международной аналитической компании Digital Content Next (DCN).

Больше остальных страдают темы, посвященные науке, образованию и здоровью. Трафик на новостные сайты в 2025 г. упал год к году с 2,3 млрд до 1,7 млрд переходов.

В то же время интерес к ChatGPT вырос кратно — количество новостных запросов к нему увеличилось на 212%, а общее число визитов за год составило 47 млрд, указано в исследовании DCN.

Поиск больше не нужен

По данным генерального директора ИТ-интегратора Fusion Олега Елманова, падение трафика по новостным запросам составило около 40%, информационные запросы потеряли примерно 25% трафика за год.

Сама суть и вектор развития поисковой индустрии меняются, считает Елманов. Пользовательские сценарии смещаются в сторону получения структурированных, мгновенных ответов от ИИ-ассистентов, интегрированных непосредственно в поисковые системы, что уменьшает количество кликов по ссылкам.

«По данным Apple, впервые за 22 года поисковый трафик Google в Safari снизился, что связывают с ростом популярности ИИ-ассистентов, таких как ChatGPT, Perplexity, Gemini и Microsoft Copilot. Темпы роста нейросетей выше, чем у традиционных поисковых систем», — пояснил руководитель группы разработки искусственного интеллекта GreenData Александр Перевалов.

Популярность ИИ-ботов растет

Использовать поисковые системы продолжают только 20% пользователей, а 80% с появлением чат-ботов нашли более простой способ получать информацию в виде готовых справок, рассказал исполнительный директор «АЛМИ Партнер» Дмитрий Паршин.

Суммарный трафик топ-10 чат-ботов вырос примерно на 80%, он оценивается в 55 млрд посещений — это впечатляющие данные, считает руководитель направления ИИ в компании SimbirSoft Илья Фомичев. По его оценке, боты получат лидерство в перспективе 5-6 лет.

В 2024–2025 гг. объем генИИ-переходов увеличился примерно в 10 раз, а конверсии с ИИ-трафика оказались почти вдвое выше, чем у классического поиска, отметила продуктовый директор ГК «Цифровые привычки» Екатерина Дорофеева.

У «Яндекса» нет проблем

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что у компании одновременно растет как использование традиционного поиска, так и интерес к нейросети «Алиса».

«С момента появления ИИ-ответов в поиске в октябре 2024 г. их ежедневная аудитория превысила 13 млн пользователей. Всего с такими ответами взаимодействовали более 80 млн человек. Недавний опрос показал, что 91% респондентов стало удобнее находить информацию в интернете благодаря ИИ-ответам, а 90% добавили, что с их помощью они получают ответы на вопросы быстрее, чем если бы искали их самостоятельно», — сказали представители «Яндекса».

В отличие от Google продукты «Яндекса» не создают друг для друга конкуренции, поэтому не происходит замещения одного решения другим, пояснили изданию эксперты.

В январе 2025 г. CNews писал, что доля поисковика Google во всем мире снизилась в октябре 2024 г. до 89,7%. И это при том, что последние девять лет она стабильно держалась выше 90%. Свой вклад в снижение трафика Google внесла и Россия. В декабре 2024 г. доля российских пользователей, ищущих информацию в американском поисковике упала с 27,3% до 24,4%. Каждый шестой пользователь интернета в России в 2024 г. искал информацию в сети с помощью «Яндекса».