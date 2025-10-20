CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Свободное ПО Софт Бизнес Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Системное ПО Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

Анонимная группа хакеров Scattered LAPSUS$ Hunters в октябре 2025 г. обнародовала массивы персональных данных, в которых оказались сведения о работниках Федерального бюро расследований, Министерства внутренней безопасности и даже Министерства юстиции США. Хакеры публично обратились к мексиканским наркокартелям, требуя вознаграждения за раскрытие персональных данных агентов США.

Продажа данных на черном рынке

Киберпреступная группа Scattered LAPSUS$ Hunters обнародовала личные данные сотен сотрудников американских правоохранительных органов и потребовала выкуп у мексиканских картелей, пишет 404 Media. 20 октября 2025 г. остается невыясненным источник сбора данных.

Группа Scattered LAPSUS$ Hunters, связанная с сообществом Com, опубликовала имена и личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграционной и таможенной полиции США. Хакеры в октябре 2025 г. публично обратились к мексиканским наркокартелям, требуя вознаграждения за доксинг американских агентов.

Доксинг — это сбор и публикация личной информации о ком бы то ни было без его согласия. Если кто-то возьмет и выложит в сеть ваше досье — от полного Ф.И.О, до адреса регистрации и фактического постоянного место жительства, места работы т.е. офиса, и девичьей фамилии бабушки, — это в 2025 г. будет классический пример доксинга. Цель — месть, давление, запугивание или разоблачение личности в сети.

vid-sboku-muzskoi-haker-s-noutbukom_1.jpg

Freepik - Freepik
Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР и потребовали плату у мексиканских картелей за доксинг

В опубликованных хакерами таблицах оказались личные данные 680 работников Министерства внутренней безопасности США, более 170 адресов электронной почты сотрудников ФБР и персональные данные свыше 190 служащих Минюст, подтвердили аналитики 404 Media.

Верификация данных

Журналистское расследование специалистов 404 Media совместно с аналитиками District 4 Labs подтвердили правдоподобие ряда записей. Сопоставление материалов показало наличие совпадений по именам, электронным адресам и телефонным номерам с официальными списками и публичными источниками. В числе обнаруженных контактов были адреса, по всей видимости относящиеся к жилым помещениям, а не к служебным офисам.

По информации District 4 Labs, источник получения данных хакерами Scattered LAPSUS$ Hunters остается 20 октября неизвестным. Аналитики выдвигают несколько гипотез: одна предполагает сбор разрозненных фрагментов из старых утечек различного происхождения с последующим объединением в обширные таблицы, другая — взлом внутренних ИТ-систем конкретных ведомств или подрядчиков, имеющих доступ к персональным базам. Специалисты по информационной безопасности (ИБ) подчеркивают, что любой из этих сценариев может иметь серьезные последствия для безопасности сотрудников и их семей.

Явная попытка заработать

Публикации сопровождались явной попыткой шантажа и стремлением к финансовой выгоде. Авторы хакерских Telegram-каналов обратились к мексиканским картелям, требуя перевести определенную сумму в обмен на остановку разглашения данных. В одном из сообщений хакеры прямо и грубо изложили формулу шантажа, демонстрируя цель быстро заработать через преступные сети. В некоторых постах группа намекала на планы в будущем обнародовать данные сотрудников американской налоговой службы.

Доксинг против госслужащих

В июне 2025 г. представители Министерства внутренней безопасности США сообщили USA Today о значительном увеличении числа кибератак и целенаправленных кампаний по доксингу сотрудников и их семей. При этом ведомство не раскрыло методику расчета роста, ограничившись общей оценкой уровня угрозы.

militaresmexicanos-matamoros.jpg

Wikipedia
Рейд мексиканской армии в Матаморосе в 2012 г., они обнаружили и вывели из строя радиосеть, использовавшуюся одним из наркокартелей для передачи информации о перемещениях военных и полиции

В ответ на утечки государственные структуры начали мониторинг источников данных и блокировку страниц и приложений, которые, по их мнению, способствуют распространению персональной данных.

Конфликт с Мексикой

По информации The New York Times, в августе 2025 г. американский президент Дональд Трамп (Donald Trump), по словам сразу нескольких источников в Белом доме, тайно подписал приказ для Пентагона — о начале применения военной силы против ведущих латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация еще в феврале признала террористическими организациями. Эта директива создала официальную основу для проведения вооруженными силами США прямых военных операций против картелей на территории иностранных государств.

Приказ Трампа свидетельствует о решимости 47 президента США использовать войска для выполнения задач, которые ранее всегда считались прерогативой американских правоохранительных органов — и создает опасный прецедент. Журналисты The New York Times интересовала еще летом 2025 г., будут ли с точки зрения американского и международного права считаться убийством действия, в ходе которых американские военнослужащие, действующие вне рамок одобренного и разрешенного Конгрессом США вооруженного конфликта, начнут массово уничтожать за пределами границ США иностранцев. Хоть и подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений, но не представляющих непосредственной смертельной угрозы для безопасности Соединенных Штатов. При этом Трамп ранее уже разместил Национальную гвардию и сухопутные силы Армии США на границе с Мексикой, чтобы перекрыть хлещущий через нее поток наркотиков и нелегальных мигрантов — что многими юристами также рассматривается как нарушение американской конституции.

Еще в мае 2025 г. Дональд Трамп признал, что несколько месяцев оказывал и продолжает оказывать давление на президента Мексики Клаудию Шейнбаум (Claudia Sheinbaum) с целью добиться ее разрешения на ввод в ее страну для войны с наркокартелями американских войск. Однако она летом 2025 г. эту идею отвергла. Сама Шейнбаум также подтвердила эту информацию. «Мексика и США могут и должны сотрудничать в этой борьбе, однако вы будете сотрудничать на вашей территории, а мы на нашей», — так, по ее собственным словам, ответила она Трампу. «Соединенные Штаты не отправят в Мексику своих военных. Мы взаимодействуем, но вторжения не будет. Это абсолютно исключено».

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Убийцу создателя российского магазина приложений для Android могут посадить на 17 лет

Замену документов при браке и разводе упростят россиянам на «Госуслугах»

Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»

ФСБ будет регистрировать «шпионские» устройства и ПО для тайного сбора аудио- и видеоданных

«Впечатляющий прорыв» Microsoft. Обновление Windows 11 начисто «убило» важнейший инструмент веб-программистов

Госдума ввела штрафы за недопуск интернет-провайдеров в многоквартирные дома

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще