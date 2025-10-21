Убийцу создателя российского магазина приложений для Android могут посадить на 17 лет

Обвинение запросило 17 лет колонии для напавшего летом 2024 г. на двух прогуливающихся по бульвару руководителей компании «Цифровые платформы». Нападавший утверждал тогда, что защищался, нанося удары ножом, от которых Иван Поздняков скончался, в Арсений Щельцин был тяжело ранен.



Обвинение в убийстве

На судебном заседании в Измайловском суде Москвы прокурор попросил приговорить к 17 годам колонии строгого режима рок-музыканта Романа Медведкина за убийство Ивана Позднякова и покушение на убийство Арсения Щельцина, бывшего генерального директора и учредителя ООО «Цифровые платформы», пишет ТАСС.

«Прошу суд признать виновным Романа Медведкина, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство человека) и по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), и назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима», — сказала прокурор.

Нападение в Сиреневом бульваре

О происшествии в районе Сиреневого бульвара CNews сообщил в июне 2024 г. Щельцин и Поздняков увидели на детской площадке мужчину и женщину, поведение которых им показалось неадекватным и сделали им замечание. После этого мужчина напал с ножом на Позднякова и нанес ему девять ранений. Затем по предложению своей спутницы, мужчина напал еще и на Щельцина, который получил три ранения.

Следственный комитет России Прокурор уверен в виновности Медведкина и требует для него 17 колонии

Нападавшим оказался лидер рок-группы «Пасека» Медведкин.

Поздняков умер в машине скорой помощи, а Щельцин, как писал РБК, перенес хирургическую операцию и остался жив. Медведкин же тогда утверждал, что потерпевшие напали первыми, а он ударил Щельцина и Позднякова ножом из-за оскорблений в адрес его девушки.

Разработчик российского магазина приложений для Android

«Цифровые платформы» занимаются проектами в сфере импортозамещения и развития цифровой грамотности. Так, организация создала каталог российского ПО «Цифровой маркетплейс» и Nashstore — магазин приложений для платформы Android.

NashStore был запущен в в мае 2022 г. в ответ на удаление приложений российских компаний из Google Play и ограничения на покупки в Google Play для российских пользователей, начавшиеся с марта 2022 г. На ноябрь 2022 г. в магазине было зарегистрировано два млн пользователей, доступно более 3,6 тыс. приложений с общим количеством загрузок 10,5 млн, указано на сайте компании.

Кроме того, «Цифровые платформы» создали образовательную программу «Цифровая журналистика» и проект «Цифровой иммунитет» для формирования у подростков «психологической устойчивости к опасностям виртуальный среды».