Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

В октябре 2025 г. руководители компании Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) объявили о сокращении около 600 сотрудников, которые работали в командах, связанных с разработкой технологий искусственного интеллекта. Увольнения коснутся ИТ-специалистов, занимавшихся ИТ-инфраструктурой, ИТ-продуктами и долгосрочными исследованиями в области ИИ. Увольнения не затронут вновь созданное подразделение TBD Lab, где сосредоточено большинство новых ИТ-специалистов, привлеченных ИТ-компанией в 2025 г. за большие средства.

Сокращение штата

В октябре 2025 г. Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) объявила о сокращении около 600 ИТ-сотрудников в своем подразделении искусственного интеллекта (ИИ), пишет Axios. Это решение стало частью масштабной перестройки структуры ИИ-направления в ИТ-компании, которая должна сделать команду более гибкой и быстрой.

По информации Axios, сокращения коснутся инженеров и ученых из подразделения Fundamental AI Research (FAIR), а также ИТ-специалистов инфраструктурных и продуктовых команд, ответственных за обучение и интеграцию ИИ-моделей в Meta.

Новый ИИ-директор по Александр Ванг (Alexander Wang) в своем обращении к сотрудникам подчеркнул, что Meta намерена уменьшить количество уровней управления и усилить личную ответственность каждого работника. «Нам нужно двигаться быстрее. С меньшей, но более сосредоточенной ИТ-командой, где каждый сможет сделать больше», — заявил Ванг. Топ-менеджер отметил, что новое стратегическое подразделение TBD Lab, занимающееся разработкой «суперинтеллекта», не затронуто сокращениями и продолжает активно набирать ИТ-специалистов в области ИИ.

Meta сообщит сотрудникам о решении в течение ближайших 24 часов. Уволенным предоставят выходное пособие за 16 недель и дополнительные выплаты в зависимости от выслуги. Руководство ИТ-компании также обязалась помочь с поиском новых позиций внутри корпорации.

Реструктуризация проходит в условиях значительных вложений Meta в ИИ-технологии. За 2025 г. ИТ-компания активно привлекала ИИ-разработчиков, создавая собственные языковые модели и ИТ-инструменты для генерации контента.

Источники Axios сообщают, что Meta теперь намерена перераспределить ресурсы в пользу прикладных ИТ-решений, таких как внедрение ИИ-технологий в социальные сети и рекламные ИТ-платформы. В то же время фундаментальные исследования будут урезаны до конца 2025 г.

Создание команды под развитие ИИ

30 июня 2025 г. Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил о создании Meta Superintelligence Labs (MSL), где Александр Ванг станет ИИ-директором, а Ната Фридман (Nat Friedman) возглавит работу над ИИ-продуктами.

Meta AI (ранее Fundamental Artificial Intelligence Research) и несколько других ИТ-подразделений, включая новую команду под названием TBD Lab, посвященную разработке следующего поколения больших языковых моделей Meta, были помещены в подчинение MSL.

В августе 2025 г. во внутренней служебной записке Марк Цукерберг назвал одиннадцать сотрудников, которых наняла ИТ-компания и билжайшие планы по созданию «суперинтеллекта» в Metа. В том же месяце Meta реструктурировала MSL, разделив их на четыре подгруппы.

Wikipedia Meta расположенная в Менло-Парке , Калифорния

MSL в октябре 2025 г. состоит из четырех групп: TBD Lab — команда, управляющая большими языковыми моделями Meta, которую возглавляет Ван, FAIR — исследовательская группа по ИИ, Products and Applied Research — группа по интеграции потребителей, которую возглавляет Фридман, и MSL Infra — команда по ИТ-инфраструктуре для поддержки моделей искусственного интеллекта, которую возглавляет Апарна Рамани (Aparna Ramani).

Усилия Цукерберга в 2025 г. вынудили других руководителей ИТ-компаний, включая Сатью Наделлу (Satya Nadella) из Microsoft и Сэма Альтмана (Samuel Altman) из OpenAI , самим привлекать ИИ-исследователей и начать гонку за кадры на рынке, о чем писал CNews.

Кадры решают

В 2025 г. высокий спрос на всех ИИ-специалистов и дальше будет лишь расти. Разработчики, которые разрабатывают ИИ-сервисы: дата-сайентисты, специалисты по машинному обучению (ML), математики, ученые — самые высокооплачиваемые. Они в основном работают в корпорациях OpenAI, Meta, Google, xAI или создают свои ИТ-компании.

Нужны и ИТ-разработчики, которые знают, как адаптировать ту или иную ИИ-модель под потребности рынка и решать разные в ней задачи. Они в основном работают с уже готовыми ИИ-сервисами или с помощью их дообучают ИИ-модели.

Остальные ИИ-специалисты используют ИИ-сервисы, как пользователи и уже стали ценными сотрудниками в своих компаниях. Они могут адаптировать даже самые сложные задачи в бизнесе, делегируя какие-то части задач нейронным сетям.

Зачастую ИТ-компании ищут человека на ряд обязанностей, которые находятся на пересечении разных профессий, — например, ML-инженера с глубоким пониманием принципов компьютерного зрения, дата-инженер, дата-аналитик.

Работодатели готовы предлагать таким работникам хорошие условия, но и требования предъявляют высокие. Из-за этого опытные ИТ-специалисты в 2025 г. должны постоянно повышать квалификацию и изучать новые ИИ-технологии, а новички — как можно быстрее нарабатывать базу, параллельно изучая прикладные дисциплины.

