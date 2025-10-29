Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов

ЦИАН, находящийся в процессе редомиляции, намерен выплатить специальные дивиденды в размере 104 руб. на акцию. Их общий размер может составить 7,5 млрд руб. В будущем году дополнительно могут быть выплачены дивиденды в размере 50 руб. на одну акцию.

Специальные дивиденды от ЦИАН

Совет директоров ЦИАН принял решение созвать внеочередное собрание акционеров, чтобы рассмотреть вопрос о выплате специального дивиденда в размере 104 руб. на одну акцию. Датой для дивидендной отсечки предлагается установить 12 декабря 2025 г.

Юридическое лицо ЦИАН – МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) ЦИАН. Согласно сообщению ЦИАН на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, дивиденды будут выплачиваться из средств чистой прибыли компании за девять месяцев 2025 г. Согласно отчетности ЦИАН, размер данного показателя составил 7,5 млрд руб.

ЦИАН в ходе редомиляции собирается выплатить специальные дивиденды по 104 рубля на акцию общей суммой 7,5 млрд руб

Как пояснил гендиректор ЦИАН Дмитрия Григорьева, сейчас компания по техническим причинам не может выплатить весь объем накопленной операционной прибыли. Выплата следующего дивиденда может произойти в середине 2026 г. Его размер составит 50 руб. за одну акцию с учетом оставшейся на конец 2025 г. накопленной операционной прибыли, а также прибыли, полученной в 2026 г., добавил Григорьев.

Редомиляция ЦИАН и обмен депозитарных расписок на акции

Весной, в рамках процедуры редомиляции ЦИАН, была запущена процедура обмена депозитарных расписок на акций кипрской Cian - бывшей головной структуры ЦИАН - на акции МКПАО ЦИАН, его новой головной структуры.

В октябре 2025 г. Cian завершила процедуру редомиляции и была перерегистрирована в специальном административном районе – на острове Октябрьский Калининградской области – в качестве МКАО (международная компания акционерное общество) ЦН.

Далее была запущена процедура автоматической конвертации депозитарных расписок Cian на акции ЦН, Она коснется только владельцев ценных бумаг из российской финансовой инфраструктуры. Затем последует процедура принудительной конвертации депозитарных расписок Cian в акции ЦН. В ней на добровольной основе смогут принять участие держатели ценных бумаг из зарубежных юрисдикций.

Владельцы ценных бумаг, которые не примут участия в их обмене, не смогут распоряжаться ими: голосовать на собраниях акционеров, получать дивиденды и т.д. В то же время акционеры ЦН из числа резидентов недружественных государств не смогут продавать их без согласия Правительственной комиссии по иностранным инвестициям, а причитающиеся им дивиденды будут зачисляться на специальные счета типа «С» без права свободного распоряжения.

В дальнейшем планируется осуществить обмен акции МКАО ЦН на акции МКПАО «Циан». Это позволит лицам, которые в настоящим момент являются держателями депозитарных расписок Cian, получить специальный дивиденд.

Краткая корпоративная история ЦИАН

В 2021 г. ЦИАН провела IPO (первичное размещение акций) на нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Московской бирже. В 2022 г. торги акциями ЦИАН на NYSE были приостановлены, в 2023 г. администрация биржи приняла решение о делистинге акций ЦИАН.

В 2024 г. началась редомиляция ЦИАН. 70% акций Cian получила Cian Technology с Сейшельских островов, которая затем редомилировалась в МКПАО ЦИАН.

В начале 2022 г. фонд «Эльбрус Капитал» владел 45,1% акций Cian, американский банк Goldman Sachs – 10,3%, сооснователь проекта Дмитрий Демин – 8%. В конце 2022 г. Goldman Sachs объявил об уходе из России и вышел из капитала Cian. Владельцев 9,4% акций компании стал оффшор с Сейшельских островов Broomfield International.

В начале 2025 г. основатель «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков владел 36,88% акций, Дмитрий Демин – 7,95%, председатель совета директоров и бывший гендиректор ЦИАН Максим Мельников – 6,26%.