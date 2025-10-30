Мессенджер «Роса» выпускает веб-версию, чтобы помочь в продвижении российских смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб»

Мессенджер «Роса» получит веб-версию до конца 2025 г. Ранее приложение работало только на устройствах «Р-фон» и «Р-таб». Хоть эксперты и скептически оценивают перспективы мессенджера на конкурентном рынке, но предполагают, что это скорей шаг руководства компании-разработчика к популяризации собственной ИТ-платформы «Научно-технического центра информационных технологий Роса».

Отечественный мессенджер

Российский мессенджер «Роса» станет доступен на любом устройстве до конца 2025 г., пишут «Ведомости». Это должно помочь популяризации смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб», прогнозируют эксперты.

Мессенджер «Роса», разработчиком которого выступает ранее принадлежавший бывшему министру связи России Леониду Рейману «Научно-технический центр информационных технологий Роса» («НТЦ ИТ Роса»), до конца 2025 г. станет доступен для установки на любые устройства через веб-версию. Ранее мессенджером можно было пользоваться лишь с отечественного смартфона «Р-фон» и планшета «Р-таб». Устройства создает «НТЦ ИТ Роса» совместно с компанией «Рутек», согласно данным «СПАРК-Интерфаксу», с 2015 г. принадлежит Леониду Рейману.

Со слов члена совета директоров АО «НТЦ ИТ Роса» и АО «Рутек» Сергея Кравцова, мессенджер «Роса» представляет собой встроенный компонент экосистемы «Роса», разработанный специально под операционную систему (ОС) «Роса мобайл» и для устройств «Р-фон». В обновленной версии мессенджера был переработан дизайн, значительно расширена доступность ИТ-сервиса с разных ИТ-платформ и добавлена функция видеоконференцсвязи (ВКС). Господин Кравцов добавил, что аудио и видеозвонки сделаны на базе коммуникационной платформы Open Mobile Messenger Graph (OMMG) 3.0.

В мессенджере «Роса» можно создать аккаунт через ИТ-систему «Роса ID» и получить доступ через веб-интерфейс. Все элементы решения российской разработки, утверждает представитель «НТЦ ИТ Роса».

Такой шаг компании направлен не на конкуренцию с мессенджерами, а на продвижение собственной ИТ-платформы, считает системный аналитик EvApps Евгений Згонников. Подобный подход применяла когда-то Microsoft, выпустив Internet Explorer для ОС Windows, приводит он аналогию, подчеркивая, что цель была в популяризации ОС, а не в борьбе на рынке браузеров. Здесь расширение совместимости и доступности серверной части мессенджера существенно увеличивает аудиторию потенциальных покупателей смартфонов «Р-фон» и планшетов «Р-таб», что становится приятным бонусом для роста рынка потребителей платформы OMMG 3.0, добавляет он.

Поскольку ИТ-разработчику проще и безопаснее тестировать решение в той среде, для которой он и создавался, то мессенджер изначально был доступен только на устройствах с ОС «Роса», уточняет «Ведомостям» ведущий инженер-программист Научно-образовательного центра Федеральной налоговой службы (НОЦ ФНС) России и Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана Николай Калуцкий. При этом адаптировать веб-версию под приложение несложно, утверждает он, поскольку «Роса» предлагает открытый аpplication programming interface (API).

ИТ-разработчик

«НТЦ ИТ Роса» — российская компания, разработчик программного обеспечения (ПО), в том числе отвечающего требованиям российского законодательства в области защиты информации.

Продукты «НТЦ ИТ Роса» входят в реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и используются в 2025 г. на промышленных предприятиях, в коммерческих структурах, органах государственной власти, работающих с конфиденциальной информацией, персональными данными и государственной тайной.

Владельцы компании

АО «НТЦ ИТ Роса», согласно данным «СПАРК-Интерфакс» за 2023 г., принадлежала на 99% ООО «Альтернатива капитал» и на 1% — Аюне Майоровой, в прошлом занимавшей должность генерального директора МТТ Group. Леонид Рейман контролировал MTT Group до 2019 г., а в 2021 г. компанию купила МТС.

ООО «Альтернатива капитал», в свою очередь, на 99% принадлежит АО «ИК Техинвест», конечным бенефициаром которого до мая 2025 г. был Леонид Рейман.

В октябре 2025 г. компания АО «НТЦ ИТ Роса» на 100% принадлежит Екатерине Балаевой, связанной еще с тремя юридическими лицами, ранее принадлежавшими Леониду Рейману.

Выручка за 2024 г.

Выручка «НТЦ ИТ Роса» по итогам 2024 г. выросла на 80% и достигла 396,1 млн руб. Существенное улучшение финансовых результатов сопровождалось резким увеличением чистой прибыли — показатель вырос в 25 раз и составил 103,1 млн руб., о чем информировал CNews. Значительная часть выручки компании была получена от предоставления прав использования собственных программных продуктов. Руководство компании прогнозирует дальнейший рост денежных поступлений благодаря ускорению процессов ИТ-импортозамещения в России, повышению требований к информационной безопасности (ИБ), а также уходу с рынка иностранных разработчиков ПО.

Генеральный директор «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий сообщил CNews, что финансовые результаты отражают системную трансформацию компании: расширение экосистемы инфраструктурных проектов, усиление присутствия на региональных рынках и заключение ряда стратегических партнерств. Эти меры обеспечили не только значительный рост выручки, но и уверенный выход на прибыль.