Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

С YouTube стали массово пропадать видеоролики, на которых рассматриваются различные способ обхода ограничений при установке Windows 11. Они показывают, как ставить ОС на старые ПК или игнорировать требование о создании аккаунта на сайте Microsoft. Поначалу все полагали, что это делает нейросеть, но в YouTube заявили, что процесс не был настолько автоматизирован.

Смерть от Windows

В Сети за последние дни стало меньше инструкций по обходу ограничений Microsoft по установке Windows на старые ПК или на любые компьютеры с локальной учетной записью. Как пишет портал TechSpot, преуспел в этом деле замедляемый в России с лета 2024 г. видеохостинг YouTube.

Первым о проблеме заговорил владелец популярного YouTube-канала CyberCPU Tech с более чем 330 тыс. подписчиков на момент выхода материала. 26 октября 2025 г. он сообщил, что с его канала исчез ролик с руководством по установке Windows 11 25H2 с локальной учетной записью, то есть без привязки к сайту Microsoft.

По мнению владельца канала, такие видео удаляют автоматически при помощи алгоритмов YouTube. Такое предположение он сделал на основе причины удаления видео, которое выдал ему видеосервис – по мнению портала, просмотр ролика с установкой Windows может нанести серьезный вред здоровью или даже привести к смерти.

Важно подчеркнуть, что до этого YouTube годами игнорировал наличие в своей базе роликов такого плана. Windows 11 вышла в октябре 2021 г., и за четыре года авторы выложили на эту платформу тысячи таких записей.

Не совпадение, а тенденция

Блогер попытался подать апелляцию и с целью восстановить ролик, но уже через несколько минут получил отказ, что еще больше укрепило его в мысли об автоматическом удалении. Тогда он решил загрузить новое видео про Windows 11.

На этот раз оно было посвящено установке системы на неподдерживаемые компьютеры, то есть те, которые Microsoft и сама ОС считают устаревшими. Ролик опять был посвящен новейшей сборке 25H2, но его постигла участь первой записи.

Более того, причины удаления были абсолютно теми же. Автор канала CyberCPU Tech вновь подал апелляцию, но на этот раз ему не пришлось ждать – отказ пришел буквально через минуту. По мнению блогера, едва ли его отправил человек, потому что ролик длился 17 минут, и едва ли модератор смог посмотреть его целиком и принять решение об удалении за несколько минут.

Авторы других каналов тоже пожаловались на удаление контента, связанного с обходом ограничений Microsoft при установке Windows 11. Точное их количество не известно, но в аналогичной ситуации оказались владельцы каналов Britec09 и Hrutkay Mods.

Замешана ли Microsoft

Все три блогера уверены, что с их видеороликами расправился не живой модератор и даже не те алгоритмы, которые YouTube использовал несколько лет назад. По их мнению, они столкнулись с деятельностью нейросетей, то есть искусственного интеллекта.

Создатель канала CyberCPU Tech высказал предположение, что за всем этим стоит даже не холдинг Alphabet, в который входит YouTube, а непосредственно Microsoft – разработчик Windows 11. Корпорация годами боролась с установкой своей системы на неподдерживаемые ПК, хотя в большей степени ее раздражает, что пользователи не хотят создавать профили в ее экосистеме и любыми путями стремятся активировать именно локальную учетную запись.

К моменту выхода материала Microsoft не комментировала происходящее. Но важно подчеркнуть, что YouTube – это еще не весь интернет. Например, редакция CNews за пару минут поиска нашла в TikTok десятки коротких роликов обходу ограничений Microsoft при установке Windows 11.

Если нужно поставить Windows 11 в обход правил Microsoft, инструкция найдется почти сразу

Также есть немало текстовых инструкций, разбросанных не только по Рунету, а по всей Всемирной Паутине. Более того, их даже искать не нужно – встроенный в поиск Google искусственный интеллект дает исчерпывающую информацию по этому поводу.

А был ли искусственный интеллект

Поздно вечером 31 октября 2025 г. ситуацию прокомментировали представители YouTube. Как пишет портал ArsTechnica, сотрудники сервиса заявили, что искусственный интеллект к удалению роликов про установку Windows 11 непричастен, но в подробности вдаваться не стали.

Представители YouTube заверили ArsTechnica, что восстановили все удаленные ролики и предпримут необходимые действия для предотвращения удаления подобного контента в будущем. Однако создателям видео остается неясным, почему их контент был удален, поскольку YouTube заявил, что как первоначальные решения о принудительном удалении, так и решения по апелляциям не были результатом сбоя в работе системы. Даже тот отказ, который пришел спустя минуту после подачи жалобы.

Кто (или что) именно ответственен за удаление роликов, в YouTube на момент выхода материала не поясняли. Microsoft безапелляционно отклонила запрос ArsTechnica о комментариях.