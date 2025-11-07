Гигантский агрегатор такси, изгнавший Uber из многих стран, перешел из облаков на обычные ПК и сэкономил миллионы долларов

Когда уход из облака помогает сэкономить

Сингапурский ИТ-гигант Grab заменил более 200 арендованных у облачного провайдера компьютеров Apple Mac Mini на аналогичные физические. За счет этого компания рассчитывает сэкономить $2,4 млн в течение следующих трех лет, пишет The Register.

Grab – это крупнейший в Юго-Восточной Азии сервис доставки еды и агрегатор такси (точнее, услуг райдхейлинга), который можно с оговорками назвать аналогом американского Uber или российского «Яндекс Go». В разное время в Grab инвестировали Microsoft и, собственно, Uber, которого сингапурский сервис в какой-то момент вытеснил из региона.

Компания предоставляет свои услуги клиентам посредством мобильного приложения, разработку которого – в том числе версии под Apple iOS – ведет собственными силами с применением CI/CD. CI/CD – методология разработки ПО, включающая непрерывную интеграцию и непрерывное развертывание. Она объединяет разработку, тестирование и развертывание приложений.

Фото: Paul Hanaoka / unsplash.com Grab сэкономила на разработке мобильного приложения

На старте Grab для эти целей хватало обычного Mac Pro 2013 г. с процессором Intel Xeon внутри, размещенного на территории офиса. Однако в дальнейшем потребность в вычислительных ресурсах постепенно росла и дошла до уровня, при котором для ее закрытия потребовалось более 200 компьютеров Mac Mini, которые в Grab решили арендовать у одного из американских облачных провайдеров.

Этот шаг привел к значительному росту расходов на разработку приложения для iPhone – сборка при помощи Github Actions на macOS обходилась в 10 раз дороже, чем на Linux-машине. Все это заставило руководство компании задуматься об альтернативах.

Решение проблемы

Apple требует от компаний, предоставляющих доступ к облачным Mac, тарифицировать услугу блоками по 24 часа. В то же время процесс разработки в компании выстроен таким образом, что в будние дни нагрузка на CI/CD-инфраструктуру может меняться несколько раз в течение суток. В субботу и воскресенье «железо» простаивает. Таким образом, оплата посуточного тарифа за пользование вычислительными ресурсами в облаке была сочтена руководством компании расточительством.

В Grab также рассматривали вариант перехода на использование виртуальных машин под управлением macOS, однако у сингапурцев уже был негативный опыт виртуальных компьютеров Mac. Среди плюсов такого подхода в компании выделили возможность более эффективно использовать вычислительные ресурсы хоста, в минусы записали тот факт, что гипервизор, управляющий гостевыми системами, сам претендует на часть этих ресурсов и в итоге при определенных обстоятельствах нивелирует выгоды от виртуализации.

«Это в особенности актуально для виртуализации macOS, в случае с которой мы наблюдаем компромиссы в производительности и стабильности», – отмечают в компании.

Проведя расчеты, в Grab пришли к выводу, что выгоднее всего будет закупить целую партию компьютеров Mac Mini и разместить их в одном из малазийских коммерческих дата-центров (colocation).

В итоге Grab заказала четыре телекоммуникационных стойки размером 42U, в которых расположились более 200 миниатюрных компьютеров Mac Mini и телеком-оборудование, а также еще несколько пустых стоек на случай масштабирования инфраструктуры.

Как утверждают в компании, запуск CI/CD-пайплана на базе собственной физической инфраструктуры обеспечил прирост эффективности на уровне 20-40% и, как ожидается, позволит сэкономить $2,4 млн за три года – точно в соответствии с планом.

«Этот проект доказывает, что владение базовой инфраструктурой может стать важным конкурентным преимуществом, позволяющим быстрее и надежнее предоставлять услуги нашим пользователям по всему региону», – отмечают в Grab.

Кто предоставлял Grab облачные сервисы

В Grab не уточняют, услугами кого облачного провайдера компания пользовалась до миграции на собственную инфраструктуру. Издание The Register нашло в открытом доступе материалы, в которых Grab упоминается в качестве клиента Amazon Web Services (AWS).

В пользу того, что сингапурцы действительно применяли сервисы AWS, свидетельствует и факт наличия услуги аренды компьютеров Mac Mini в портфеле гиперскейлера. Соответствующий сервис в рамках предложения Elastic Computing Cloud (EC2) был запущен в сентябре 2023 г. Он позволяет клиенту получить доступ к выделенной машине на базе процессора Apple M2 Pro модельного ряда 2023 г.

Кроме того, условия предоставления доступа к Mac Mini на M2 Pro AWS предполагают посуточную тарификацию со списанием всей суммы оплаты ($37,44 в США), вне зависимости от того, в течение какого количества времени устройством фактически пользовался клиент. AWS объясняла наличие 24-часового минимума условиями лицензирования, продиктованными Apple.

В 2018 г. CNews писал о том, что Grab получит от Microsoft инвестиции, объем которых оценивается в $200 млн. Стороны также заключили соглашение о стратегическом партнерстве на пять лет, по условиям которого Grab должна была использовать в своей работе сервис Microsoft Azure как предпочтительную облачную платформу, а также применять технологии Microsoft для улучшения и расширения своего мобильного приложения

Как отмечает The Register, Grab – не единственная компания, которой удалось прилично сэкономить благодаря отказу от услуг облачных провайдеров в пользу развертывания инфраструктуры на базе собственного парка машин. В их числе, например, американский разработчик ПО компания Basecamp, к 2025 г. расторгнувшая отношения с AWS и перенесшая рабочие нагрузки в локальную инфраструктуру (on-premises).