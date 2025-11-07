В России запретили Telegram-боты, подделывающие голоса

Суд в Москве запретил боты в Telegram, которые позволяют подделать голос, следует из судебных документов. С иском обратился прокурор Центрального административного округа столицы. Суд пришел к выводу, что такая услуга способствует формированию мнения в обществе о возможности совершения преступлений безнаказанно, а также подрывает авторитет государственной власти России.

Судебное решение

Московский городской суд признал запрещенной к распространению информацию о подделке голоса, размещенную в трех Telegram-ботах, пишут РИА «Новости». Решение, опубликованное 7 ноября 2025 г., принято по иску прокурора Центрального административного округа Москвы.

Прокуратура установила, что в 2025 г. несколько Telegram-ботов предлагали пользователям мгновенно менять голос в звонках и голосовых сообщениях. Суд признал такие ИТ-сервисы опасными — их легко использовать для: ложных сообщений о терактах; экстремистских призывов; телефонного мошенничества и шантажа. По решению суда все выявленные боты заблокированы на территории России.

Клонирование голоса — это процесс создания компьютерной копии голоса человека. С помощью передовых алгоритмов и искусственного интеллекта (ИИ) клонирование голоса имитирует уникальные вокальные характеристики и речевые паттерны человека.

Freepik - Freepik Московский суд запретил Telegram-боты, позволяющие подделывать голос

«Свободный доступ к подобным ресурсам создает у граждан ощущение безнаказанности и подрывает авторитет государственной власти и действующих законов», — говорится в судебных материалах.

Суд указал, что распространение такой информации в 2025 г. противоречит требованиям федеральных законов «О связи», «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Информация, опубликованная в Telegram-ботах, внесена в реестр запрещенной и подлежит блокировке на территории России.

Методы создания

Дипфейки, как аудио, так и видео, стали возможны только с развитием сложных технологий машинного обучения (ML). Они принесли с собой новый уровень неопределенности в отношении цифровых медиа. Для того чтобы обнаружить подделки звука и видео, многие исследователи обратились к анализу визуальных артефактов — мельчайших сбоев и несоответствий, обнаруженных в видео-дипфейках.

Аудио-дипфейк создается путем предварительного прослушивания компьютером аудиозаписей жертвы. В зависимости от используемых методов компьютеру может потребоваться прослушать всего от 10 до 20 секунд аудио. Этот звук используется для извлечения ключевой информации об уникальных аспектах голоса жертвы.

Злоумышленник просто вводит нужный текст, а модифицированный ИИ-алгоритм за несколько секунд генерирует аудио, где этот текст произносит голос жертвы. Получившийся клип звучит настолько естественно, что его можно использовать в реальном времени, к примеру, подменять реплики в звонке, записывать признания или отдавать команды от чужого имени. Фактически, имея 3–5 секунд оригинальной записи голоса жертвы, любой может за секунды заставить человека сказать что угодно — и это уже активно используется в телефонных мошенничествах, шантаже и провокациях.

Задержание владельца Userbox

1 ноября 2025 г. сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России пресекли деятельность одного из крупнейших Telegram-ботов, распространявших персональные данные граждан. Пользователи могли получать через ИТ-сервис сведения об адресах, доходах и банковских счетах россиян, что, по данным ведомства, использовалось аферистами для дистанционных хищений денежных средств.

Как информировал CNews, в 2025 г. Userbox стал основным ИТ-сервисом по пробиву после того, как перестал работать агрегатор утечек «Глаз Бога». В феврале 2025 г. у команды «Глаза Бога» прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных по статье 272 пункт первый Уголовного Кодекса (УК). С декабря 2024 г. «Глаз Бога» ограничил количество данных, которые выдает по запросу пользователя, объяснив это ужесточением российского законодательства.

Пробив данных

В декабре 2024 г. в России вступил в силу закон, который ужесточает ответственность за утечку персональных данных. Он значительно повысил штрафы для компаний, а также ввел оборотные штрафы в размере от 1% до 3% от оборота за год, но не менее 25 млн руб. и не более 500 млн руб. Кроме того, появилась уголовная ответственность за незаконный сбор, хранение и распространение персональных данных. В УК т.е. статья 272.1, теперь записано, что за создание или администрирование сайта или программы, которая предназначена для хранения и передачи незаконно полученных персональных данных, предусмотрен штраф до 700 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

С весны 2025 г. российский рынок ботов для поиска информации переживает значительные перемены. Новое законодательство ввело уголовную ответственность за работу с утекшими персональными данными. Изменения в регулировании отражают смену направления вектора борьбы государства — не с отдельными хакерами, а с ИТ-инфраструктурой торговли данными в целом.

В результате, как писал CNews, около 40% русскоязычных ИТ-площадок, специализировавшихся на поиске открытых данных в интернете, приостановили работу или закрылись. Рынок таких ИТ-сервисов объемом до 15 млрд руб. может окончательно перейти в даркнет и попасть под контроль иностранных операторов.