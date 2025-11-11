CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Руководство Бюджетного управления Конгресса США сообщило о кибератаке на свои ИТ-системы, которая могла привести к утечке важной государственной информации. Ведомство обеспечивает законодателей оценками затрат и аналитикой, необходимыми при подготовке бюджета страны.

Кибератака на американское ведомство

Бюджетное управление Конгресса США сообщило о хакерской атаке на свои ИТ-системы, произошедшей в начале ноября 2025 г., пишет The Washington Post. Во взломе подозревают хакеров, близких к китайскому правительству.

По информации The Washington Post, хакеры могли получить доступ к внутренней электронной почте управления и архивам служебных чатов сотрудников. Другим подразделениям Конгресса рекомендовали приостановить переписку с атакованным управлением и не переходить по ссылкам из присланных писем.

В самом Бюджетном управлении Конгресса утверждают, что ИТ-инцидент безопасности удалось обнаружить на ранней стадии.

«Бюджетное управление Конгресса выявило ИТ-инцидент безопасности, немедленно приняло меры по его локализации и внедрило дополнительный мониторинг и новые меры информационной безопасности (ИБ) для дальнейшей защиты ИТ-систем агентства. Киберинцидент расследуется, и работа Конгресса продолжается», — сказала пресс-секретаря Бюджетного управления Эмма Кейтлин (Emma Caitlin).

capitol-1650x1100-dome-013_1.jpg

Congressional Budget Office
Бюджетное управление Конгресса США

Как утверждает один из чиновников, знакомый со обстоятельствами кибервзлома, в кибератаке подозревают хакеров, близких к Китаю. Эту информацию представитель управления отказалась комментировать телеканалу CNN.

Бюджетное управление Конгресса США в 2025 г. разрабатывает экономические прогнозы для законодателей и оценивает, какое влияние на государственный долг США может оказать тот или иной законопроект. Кроме того, управление также составляет долгосрочные прогнозы бюджета США и анализирует бюджет президента страны. Эта информация потенциально может представлять интерес для иностранных разведывательных служб, отмечают финансовые эксперты.

ИТ-инфраструктура под атакой

ИТ-инфраструктура американских компаний и государственных ведомств не первый раз оказывается под кибератакой со стороны, якобы китайских хакеров. Например, в июле 2025 г. хакеры взломали ИТ-системы крупной юридической фирмы Wiley Rein, которая, как писал CNN, играет не последнюю роль в оказании помощи американским компаниям и правительству в торговой войне с Китаем. Подозрения летом 2025 г. также пали на хакерские группировки, связанные с Пекином.

Продажа данных на черном рынке

20 октября 2025 г. киберпреступная группа Scattered LAPSUS$ Hunters обнародовала личные данные сотен сотрудников американских правоохранительных органов и потребовала выкуп у мексиканских картелей, писал CNews.

Группа Scattered LAPSUS$ Hunters, связанная с сообществом Com, опубликовала имена и личные данные сотен государственных служащих, включая сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции (Минюст), а также Иммиграционной и таможенной полиции США. Хакеры в октябре 2025 г. публично обратились к мексиканским наркокартелям, требуя вознаграждения за доксинг американских агентов.

Доксинг — это сбор и публикация личной информации о ком бы то ни было без его согласия. Если кто-то возьмет и выложит в сеть ваше досье — от полного Ф.И.О, до адреса регистрации и фактического постоянного место жительства, места работы т.е. офиса, и девичьей фамилии бабушки, — это в 2025 г. будет классический пример доксинга. Цель — месть, давление, запугивание или разоблачение личности в сети.

В опубликованных в октябре 2025 г. хакерами таблицах оказались личные данные 680 работников Министерства внутренней безопасности США, более 170 адресов электронной почты сотрудников ФБР и персональные данные свыше 190 служащих Минюст, это также подтвердили аналитики 404 Media.

Антон Денисенко

