Ozon впервые в истории выплатит дивиденды

Ozon впервые в своей истории выплатит дивиденды. Их сумма составит 30 млрд руб. Это стало возможным после выхода компании на прибыль. Также компания готовится провести buy-back на сумму 25 млрд руб.

Buy-back и дивиденды Ozon

Маркетплейс Ozon (МКПАО «Озон) сообщил о намерении запустить программу обратного выкупа своих акций (buy-back). Ее бюджет до конца 2026 г. составит 25 млрд руб.

Акции будут приобретаться дочерними компаниями группы с целью реализации и поддержания долгосрочной программы мотивации сотрудников. Акции, приобретенные в рамках процедуры buy-back, не будут участвовать в голосовании и распределении дивидендов до их передачи участникам долгосрочной программы мотивации.

Кроме того, совет директоров Ozon рекомендовал общему собранию акционеров компании выплатить дивиденды по обыкновенным акциям на сумму 143,55 руб. на одну акцию. Внеочередное собрание акционеров, которое должно будет принять решение по данному вопросу, должно будет состояться 10 декабря 2025 г.

Ozon Ozon впервые в своей истории выплатит дивиденды на сумму 30 млрд рублей, а также проведет buy-back на 25 млрд рублей

Это будет первая в истории Ozon выплата дивидендов. Впервые чистую прибыль Ozon показал по итогам II квартала 2025 г. Как пояснили CNews в пресс-службе Ozon, общий объем дивидендных выплат может составить 30 млрд руб.

Финансовые результаты Ozon

Рекомендация выплачивать дивиденды была дана на основе финансовых показателей за III квартал и девять месяцев 2025 г. Выручка компании в III квартале выросла на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 258,9 млрд руб., валовая прибыль составила 60,1 млрд руб. (122%), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 41,5 млрд руб. (рост более чем в три раза), чистая прибыль - 2,9 млрд руб. (против чистого убытка в размере 740 млн руб.).

За девять месяцев 2025 г. выручка составила 688,6 млрд руб. (рост 73%), валовая прибыль - 164,7 млрд руб (рост в 2,5 раза), скорректированный показатель EBITDA - 113 млрд руб. (рост - 4,5 раза), чистый убыток - 4,6 млрд руб. (сокращение в девять раз).

Оборот (GMV) Ozon в III квартале 2025 г. составил 1,1 трлн руб. (рост за год - 53%), количество заказов составило 668 млн (рост за год - 80%), количество активных покупателей - 63 млн (рост - 18%), выручка направления электронной коммерции - 214,7 млрд руб. (рост - 59%, скорректированный показатель EBITDA - 22,97 млрд руб. (рост в пять раз), убыток до налогообложения составил 14,9 млрд руб (рост более чем в два раза).

За девять месяцев 2025 г. GMV Ozon составил 2,9 трлн руб. (рост - 51%), количество заказов - 1,65 млрд. выручка направления электронной коммерции - 576,2 млн руб., скорректированный показатель EBITDA - 66,7 млрд руб. (рост в 24 раза), убыток до налогооблажения - 41,3 млрд руб. (увеличился на 26%).

В части финтеха количество активных клиентов выросло за год на 45% и составило 38,6 млн (на конец III квартала 2025 г.). По итогам III квартала выручка данного направления составила 53,9 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - 18,56 млрд руб., прибыль до налогообложения - 17,65 млрд руб., (рост за год в 2,3 раза). За девять месяцев 2025 г. выручка направления финтех составила 54,72 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - 46,4 млрд руб. (год за год - в 2,2 раза). Таким образом, выход на прибыль Ozon произошел за счет направления финтеха.

По итогам всего 2025 г. Ozon прогнозирует рост GMV на 41 - 43%, рост выручки сегмента финтеха - на 110%, скорректированный показатель EBITDA составит 140м млрд руб.

Корпоративная история Ozon

Ozon провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq и на Московской бирже в 2020 г. На тот момент основными компаниями являлись американский фонд Baring Vostok и АФК «Система», размеры их долей составляли соотвественно 31,3% и 31,8%. Головная структура компании - Ozon Holdings - была зарегистрирована на Кипре.

В 2022 г. Nasdaq приостановила торги акциями Ozon, в 2023 г. было решено провести их делистинг. Параллельно Baring Vostok запустила продажи своей доли в Ozon фонду «Восток Инвестиии», созданного бывшими топ-менеджерами фонда во главе с Еленой Ивашенцевой.

Соответствующая сделка была заключена в конце 2022 г., но завершилась только летом 2024 г. - после получения разрешения от Президента России Владимира Путина. Впоследствии данную долю - размером в 27,71% - приобрели структуры основателя Leta-IT Company Александра Чачава, который также является совладельцем «Яндекса» и владельцем разработчика игр My,com. Сумма сделки составила 38,2 млрд руб.

В сентябре 2025 г. МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Озон» было зарегистрирована в специальном административном районе острова Октябрьский (Калининградская область). В октябре 2025 г. Ozon Holdings была исключена из реестра компаний республики Кипра. Параллельно торги ADR (американские депозитные расписки) Ozon Holdings на Московской бирже были приостановлены. Возобновление торгов в виде обыкновенных акций МКПАО «Озон») запланировано на 11 ноября.