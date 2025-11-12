Власти хотят уравнять условия торговли для офлайн- и онлайн-ритейла, которые обвиняли друг на друга в неравной конкуренции

Минпромторг предложил ввести несколько мер, которые должны уравнять условия для офлайн- и онлайн-предприятий торговли. А чтобы конкурирующие направления не жаловались друг на друга, им создадут институт саморегулирования, в рамках которого они будут сами договариваться между собой.



Устранение дисбалансов в законодательстве

Минпромторг подготовил предложения поправок в регулирование торговой деятельности, которые станут частью новой национальной модели торговли и уравняют конкурентные условия для офлайн и онлайн форматов, пишет ТАСС, ссылаясь на главу министерства Антона Алиханова.

Необходимо устранить правовые дисбалансы и пробелы в регулировании торговой деятельности, отметил Алиханов. Все инициативы будут обсуждаться с участниками рынка.

Внести корректировки в «устаревшее» законодательство, создающее неравные условия конкуренции между онлайн- и офлайн-каналами продаж, премьер-министра Михаила Мишустина ранее просила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), о чем CNews писал в октябре 2025 г.

Что предлагается изменить

Ведомство предлагает внести ряд изменений. Они коснутся, например, запрета на посреднические договоры для торговой сети, который сейчас распространяется также на входящий в одну группу с такой сетью маркетплейс. Это «позволит уравнять конкурентную среду в отрасли», сказал глава ведомства.

FreePik Минпромторг хочет уравнять и померить офлайн- и интернет-торговлю

Для ПВЗ (пункт выдачи заказов) разработают норму, которая даст им возможность стать мультибрендовыми и заключать договоры с любыми платформами.

Для охвата небольших удаленных населенных пунктов будет разработана концепция развития потребительской кооперации, которая, по словам Алиханова, «позволяет объединить небольшие, в том числе семейные хозяйства, обеспечить для них сбыт продукции, а также ее личное потребление».

Едиными для всех участников рынка будут требования к товарам.

И наконец, будет рассмотрен вопрос создания института саморегулирования, в рамках которого участники рынка (платформы, торговые сети, поставщики и пр.) будут договариваться между собой.

Взаимные жалобы

Возможность договариваться, видимо, рынку нужна, потому что в офлайн- и онлайн-рознице есть ощущение несправедливости условий торговли.

В письме Мишустину АКИТ выражала недовольство ограничением доли продаж продуктов питания одной сетью в одном регионе, запретом на заключение посреднических договоров между поставщиками и торговыми сетями для продаж через цифровую платформу и установленной нормой на совокупный размер вознаграждения торговых сетей со стороны поставщиков.

Компании традиционной розницы тоже чувствуют себя ущемленными. Как писал РБК в феврале 2025 г., они жаловались ФАС на маркетплейсы из-за неконкурентно низких цен. По словам представителя Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), разница между ценой на электронику на маркетплейсе и в физической рознице может составлять от 20 до 70%.

Из-за маркетплейсов розничные сети вынуждены оптимизировать расходы, в том числе закрывать магазины.

На онлайн в совокупном объеме розничной торговли в России приходится около 18%, по данным Алиханова, которые приводит «Интерфакс». Но растет интеренет-торговля ежегодно огромными темпами. За девять месяцев 2025 г. объем электронной торговли в России вырос на 30%. В 2024 г. он увеличился на 41% и достиг почти девяти трлн руб.