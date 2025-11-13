«Яндекс» внедрил в Институт востоковедения ИИ, который работает с документами в 100 раз быстрее человека

«Яндекс» и Институт востоковедения Российской академии наук создали помощника с технологией искусственного интеллекта, который извлекает ключевые факты и составляет лаконичные аналитические обзоры. Он обрабатывает до 1 тыс. источников в день вместо 8-10 и помогает исследователям быстрее работать с первоисточниками стран Азии, Африки и Ближнего Востока.

Тестирование помощника

«Яндекс» и Институт востоковедения Российской академии наук (РАН) запустили в тестовом режиме помощника с технологией искусственного интеллекта (ИИ), об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud. Он многократно ускоряет анализ данных из первоисточников на восточных языках.

Со слов разработчиков, цифровой ИИ-ассистент способен ежедневно анализировать до 1 тыс. источников из стран Азии, Африки и Ближнего Востока: он извлекает ключевые факты и составляет лаконичные аналитические обзоры. В результате время на поиск и обработку данных сократилось в 6-8 раз — с нескольких часов до 10-15 минут на одну исследовательскую задачу.

«Многие материалы выходят только на национальных языках и редко переводятся. Это затрудняет академические и аналитические исследования, а зачастую формирует искаженное восприятие событий через англоязычные интерпретации», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора Института востоковедения РАН Аликбера Аликберова, институт востоковедения РАН проходит масштабную цифровую трансформацию, в центре которой — системная интеграция ИИ-технологий для работы с первоисточниками. Партнерство с «Яндексом» позволяет ученым существенно расширить объем и глубину анализа материалов, сохраняя фундаментальность академического подхода в 2025 г.

Unsplash - IRa Kang «Яндекс» и Институт востоковедения РАН внедрили ИИ-помощника для работы с научной информацией на восточных языках

«База ИИ-помощника 13 ноября 2025 г. уже превысила 1,5 млн документов, представленных в четырех вариантах китайского языка — континентальном, тайваньском, гонконгском и сингапурском», — отметили CNews в «Яндексе».

«Востоковедам особенно важно работать с первоисточниками — понимать язык, контекст и логику региона, о котором они пишут. ИИ позволяет сделать это быстрее, точнее и глубже. Наша цель — чтобы ИИ-технологии помогали ученым видеть больше и работать с данными, которые раньше были труднодоступны», — сказала директор по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud Анна Лемякина.

Социально значимые проекты

Проект реализуется в рамках Центра технологий для общества «Яндекса» совместно со студентами Школы анализа данных. В будущем планируется расширить языковую поддержку — добавить японский, арабский, турецкий, персидский и другие восточные языки для того, чтобы предоставить российским исследователям прямой доступ к уникальным корпусам знаний и источникам.

В Центре технологий для общества реализуют социально значимые проекты в области образования и науки, здравоохранения, экологии и культуры. Специалисты помогают «Яндекса» решать сложные, наукоемкие задачи с помощью технологий: ищут масштабные задачи (отбирают задачи, в основе которых — сценарий или гипотеза ученых, индустриальных экспертов, а потом решают эти задачи вместе с учеными с помощью технологий); формируют команду (объединяют экспертов, технологии и ресурсы под каждое решение или технологический сценарий, а готовыми решениями может пользоваться любая организация т.е. большинство проектов они выкладывают в Open Source); реализуют и поддерживают (в «Яндексе» не просто предоставляем ресурсы, а реализуют, поддерживаем и масштабируют проекты в других отраслях и рынках).

Учебное заведение

Институт востоковедения РАН является ведущим научным центром мирового масштаба, охватывающим широкий спектр направлений исследований востоковедной тематики. Регион исследования простирается от западного побережья Северной Африки до островов Тихого океана, а хронология охватывает все исторические периоды истории Востока — от древности до наших дней.

Основан в октябре 1818 г. в Санкт-Петербурге как Азиатский музей при Императорской академии наук. Размещался в Санкт-Петербурге в помещении Кунсткамеры Императорской академии наук по ходатайству президента академии графа Сергея Уварова, который задолго до того вынашивал планы организации Восточной академии. В ноябре 1819 г. первый директор Азиатского музея, академик Христиан Френ опубликовал годовой отчет о работе института в газете «Санкт-Петербургские ведомости».

К началу XX века это был уже крупный, мирового масштаба, исследовательский центр изучения Востока, в котором работали известные ориенталисты — специалисты по истории, археологии, религии, этнографы, лингвисты и литературоведы. Имена этих ярких ученых прочно вошли в историю российской и мировой науки.

В 1930 г. произошла реорганизации востоковедных учреждений Академии наук Союза Советских Социалистических Республик (АН СССР), выразившейся в слиянии Азиатского музея, Института буддийской культуры и Туркологического кабинета в единый Институт востоковедения АН СССР. Первым директором единого института стал академик Сергей Ольденбург.

С 1950 г. институт базируется в Москве. В 1960-1970 г. назывался Институтом народов Азии. Санкт-Петербургский филиал института (в здании Ново-Михайловского дворца) в 2007 г. был выделен в отдельный институт — Институт восточных рукописей РАН (ИВР РАН). На базе ИВ РАН функционирует восточный факультет Государственного академического университета гуманитарных наук.