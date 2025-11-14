CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Евросоюз начал антимонопольное расследование против Google, объявившей войну поисковым накруткам

Европейский Союз начал антимонопольное расследование в отношении Google по жалобе СМИ, утверждающих, что их лишают законных доходов. Технологический гигант ответил, он так борется за качество результатов поиска.

Новое расследование против Google

Евросоюз начал антимонопольное расследование в отношении Google, которая может получить крупный штраф, пишет Reuters.

На американскую корпорацию пожаловались издательства и новостные СМИ. Они утверждают, что лишаются доходов в результате проводимой Google политики, занижающей позиции их сайтов в поисковых результатах при использовании контента коммерческих партнеров.

Это подтвердил мониторинг, проведенный Еврокомиссией, как заявили ее представители, что вызвало у них опасения по поводу «дискриминации», лишающей издателей «общепринятого и законного способа монетизации».

iphone-google-700.jpg

Terrillo Walls / unsplash.com
Евросоюз хочет наказать Google за борьбу с тем, что компания считает поисковыми накрутками

«Мы проведем расследование, чтобы убедиться, что издатели новостей не теряют важные доходы в это непростое для отрасли время, а также чтобы гарантировать соблюдение Google Закона о цифровых рынках (DMA)», — сказала глава антимонопольного ведомства ЕС Тереза ​​Рибера (Teresa Ribera).

Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA) был принят в Европейском Союзе в конце декабря 2022 г. Он призван усилить конкуренцию на рынках стран, входящих в содружество, и предотвратить их монополизацию крупными интернет-компаниями.

Борьба за качество результатов поиска

Google выразила протест антимонопольному органу ЕС, заявив, что его действия могут привести к снижению качества результатов поиска.

Технологический гигант начал бороться с компаниями, использующими его поисковый алгоритм для повышения рейтинга других сайтов в марте 2024 г., называя это борьбой со спамом.

Google помогает выравнивать ситуацию, не давая веб-сайтам использовать обманные приемы, чтобы превзойти по рейтингу сайты, конкурирующие за счет собственного контента, объяснил в своем блоге Панду Наяк (Pandu Nayak), главный научный сотрудник Google Search.

«Объявленное сегодня расследование наших мер по борьбе со спамом является ошибочным и рискует нанести вред миллионам европейских пользователей», — заявил Наяк. Он отметил также, что немецкий суд уже отклонил аналогичный иск, поданный в апреле 2025 г. медиакомпанией ActMeraki. Тогда Google заявляла, что ввела меры в отношении спама в ответ на жалобы пользователей.

Google уже признана монополистом

Совсем недавно Google чуть не лишилась своего рекламного бизнеса. В апреле 2025 г. CNews писал, что Google признана монополистом на рынке рекламы США и суд может потребовать продажи ее ИТ-сервиса Google Ad Manager. Разговоры о необходимости «отобрать» рекламный бизнес у Google ведутся по меньшей мере с 2020 г.

В 2024 г., тоже в США, компания была признана незаконно монополизировавшей рынок онлайн-поиска. Среди мер, которые ей грозили, называлось принудительное разделение материнской компании Alphabet на несколько независимых частей. Правда, в сентябре 2025 г. суд в Вашингтоне обязал корпорацию делиться данными с конкурентами в сфере онлайн-поиска, но постановил, что ей не придется продавать свой браузер Chrome. Она может также сохранить за собой свою операционную систему Android.

Анна Любавина

