Сервисы массово списывают с россиян деньги за подписку с удаленных карт. Закон пока не запрещает

Свыше половины россиян сталкивались со списанием денег за подписки с карт, которые некогда были привязаны к сервисам, но потом были удалены. Проблема массовая, но закона, запрещающего это, пока нет. Законопроект рассматривали в Госдуме больше двух лет, но теперь он стал законом и заработает с 1 марта 2026 г.

Нет карты? Все равно спишем

Российские интернет-сервисы регулярно списывают с россиян деньги за подписки с карт, которые были удалены ими из профиля. Как сообщили CNews представители аналитической компании MAR Consult, с подобным сталкивались 51% участников опроса.

Сам опрос был проведен в ноябре 2025 г. В нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающие во всех федеральных округах России.

41% опрошенных в такой ситуации, по их словам, не оказывались. Меньше всего таких оказалось среди молодежи 18-24 лет (29%). 8% не смогли вспомнить, списывали ли с них хоть раз деньги за подписку с удаленных карт.

Не хочешь платить? Придется

Почти половина опрошенных россиян посетовали на другую проблему. 45% респондентов как минимум единожды испытывали на себе случайную активацию бесплатной пробной версии подписки, у которой всегда есть ограниченный период действия. После его завершения сервис начинал регулярно списывать деньги за полную версию этой подписки.

jcomp / FreePik Наилучшая защита от списаний за подписки - привязка к сервисам отдельной дебетовой карты с крошечным балансом

При этом, как показал опрос, 29% россиян вообще не пользуются подписками и никогда не покупают их. Еще 46% респондентов приобретают их с разной степенью периодичности. Показатель довольно высокий, но это заслуга молодых россиян, сравнительно недавно отметивших совершеннолетие.

Молодежь в возрасте 18-24 лет показывает наибольшую активность в использовании платных сервисов – на эту возрастную группу приходится 69% от общего числа тех, кто покупает подписки.

Есть и те, кто подключает различные подписки, но ограничивается лишь бесплатными их версиями. Таковых среди всех участников опроса оказалось 25%. Мужчины заметно активнее женщин пользуются пробными версиями подписок.

Предупрежден – не разорен

Опрошенные экспертами MAR Consult россияне сходятся во мнении, что самый лучший способ узнать о предстоящем списании средств за подписку – это уведомление. Но среди них нет единства в плане выбора способов получения уведомлений и их периодичности.

45% респондентов выбрали SMS-сообщения, 22% предпочитает получать несколько видов уведомлений одновременно. 14% сделали выбор в пользу push-уведомлений в приложении.

44% считают достаточным уведомление за сутки до списания, 37% хотели бы получать сообщение за неделю, а 8% предпочитают двухнедельное предупреждение. Остальные не имели выраженной позиции по срокам.

Большинство пользователей (78%) хотели бы иметь возможность отключать подписку непосредственно в сервисе.

Закон принят, но пока не работает

В России существует законопроект № 405607-8 «О внесении изменения в статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в части предоставления потребителям полной информации об условиях абонентского договора (услугах цифровых подписок), предусматривающих оплату периодическими платежами)». Он запрещает сервисам списывать деньги с карт, которые были удалены из профиля.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле 2023 г. и прошел первое чтение лишь в феврале 2024 г. После этого он был отложен на долгие полтора года и лишь в конце сентября 2025 г. всего за неделю проскочил второе и третье чтения.

Спустя две недели документ был одобрен Советом Федерации, и еще неделя потребовалась на получение подписи главы государства.

Таким образом, с 15 октября 2025 г. документ является законом. Он вступит в силу 1 марта 2026 г.

Между тем, лишь треть россиян (34%) уже давно осведомлены о законодательных изменениях в сфере цифровых подписок. 47% услышали об изменениях впервые, причем среди молодежи 18-24 лет таких две трети (65%). И пятая часть не интересуется данной темой.

Отношение к планируемым изменениям законодательства неоднозначное. Две трети пользователей (67%) считают планы изменения законодательства по регулированию цифровых подписок необходимыми, полезными или удобными. 12% опасаются, что появятся новые способы мошенничества, а 8% надеются, что кардинальных изменений не будет. 13% затруднились оценить отношение.

Около 70% опрошенных надеется, что новые правила приведут к снижению количества споров и конфликтов вокруг автоплатежей за подписки, а 9% считают, что появится волна недовольных пользователей, и 8% думают, что изменения никак не повлияют на споры по автоплатежам.

При этом 74% респондентов считают, что стоит провести дополнительную разъяснительную кампанию по планируемым новым правилам.