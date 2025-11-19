Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабряCNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».
9 декабря 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная торговля».
С докладами выступят:
Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;
Михаил Почкайлов, руководитель аналитики фулфилмента, «Яндекс Маркет»;
Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;
Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;
Тимур Неретин, директор по интеграциям, «Максмарт»;
Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group;
Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group;
Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;
Елена Белецкая, директор по поддержке продаж и автоматизации процессов, «DPD в России»;
Алексей Смуров, директор по цифровым продуктам, «DPD в России»;
Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»;
Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб».
Основные вопросы к обсуждению:
ИТ в розничной торговле
- Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2025 г.
- Какие ИТ-задачи решают торговые предприятия
- Как сохранить инвестиции в ИТ
- Основные направления импортозамещения
- Особенности внедрения российских ИТ-решений
Основные направления цифровизации
- Какие цифровые решения нужны рознице
- Как управлять современным ритейлом
- Цифровая логистика и доставка
- Электронное взаимодействие с клиентами и контрагентами
- Как привлечь и удержать покупателей
- Как ИТ помогают решать кадровые проблемы
- Информационная безопасность в ритейле
- Какие перспективы открывает использование ИИ
Проекты и кейсы
- Крупные ИТ-проекты — делимся опытом
- Импортозамещение в торговых сетях
- Как сохранить инвестиции в ИТ
- Цифровая основа успешного интернет-магазина
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
