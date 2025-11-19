CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

| Фото: Изображение от usertrmk на Freepik |

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

9 декабря 2025 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

С докладами выступят:

Евгений Михальский, директор по продукту, «Читай-Город — Буквоед»;

Михаил Почкайлов, руководитель аналитики фулфилмента, «Яндекс Маркет»;

Олег Гришко, главный архитектор ИТ, «Сбер Еаптека»;

Юрий Романов, директор коммерческих продуктов, S7 TechLab;

Тимур Неретин, директор по интеграциям, «Максмарт»;

Наталья Милехина, руководитель группы корпоративной архитектуры, Melon Fashion Group;

Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации, Gulliver Group;

Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, «Детмир-Тех»;

Елена Белецкая, директор по поддержке продаж и автоматизации процессов, «DPD в России»;

Алексей Смуров, директор по цифровым продуктам, «DPD в России»;

Елена Панченко, директор по розничным технологиям и эффективности, «ВинЛаб»;

Аскар Кинжигалиев, директор по электронной коммерции, «ВинЛаб».

Основные вопросы к обсуждению:

ИТ в розничной торговле

  • Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2025 г.
  • Какие ИТ-задачи решают торговые предприятия
  • Как сохранить инвестиции в ИТ
  • Основные направления импортозамещения
  • Особенности внедрения российских ИТ-решений

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

  • Крупные ИТ-проекты — делимся опытом
  • Импортозамещение в торговых сетях
  • Как сохранить инвестиции в ИТ
  • Цифровая основа успешного интернет-магазина

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена

