Roblox массово верифицирует детей в чатах

Игровая онлайн‑платформа Roblox объявила о введении обязательной возрастной верификации для доступа к чатам. Уже с января 2026 г. пользователи будут обязаны подтверждать свой возраст с помощью фотографии или короткого видео. В компании подчеркивают, что не намерены хранить биометрические данные на своих серверах.

Барьеры для мошенников

Игровая онлайн-платформа Roblox в ноябре 2025 г. ввела проверку возраста пользователей по фотографии, об этом говорится на сайте компании. Руководство ИТ-платформы ввели меры для защиты детей от злоумышленников, поскольку треть из 151 млн ежедневных пользователей — дети до 13 лет.

Сама же процедура предполагает обработку биометрических данных через стороннего подрядчика. Руководство Roblox особо подчеркивает, что компания не будет хранить фото и видео пользователей на своих серверах — они будут незамедлительно удалены сразу после завершения проверки.

Roblox объявил о запуске инициативы, направленной на усиление защиты несовершеннолетних пользователей ИТ-платформы. По собственным данным компании, ежедневная активная аудитория Roblox составляет 151 млн человек, из которых около трети — дети младше 13 лет. Внедряемые меры призваны минимизировать риски нежелательного общения юных пользователей с потенциальными злоумышленниками во встроенных чатах и повысить общий уровень информационной безопасности (ИБ) онлайн-платформы для детской аудитории.

Решение Roblox по усилению мер защиты несовершеннолетних пользователей уже привлекло внимание надзорных органов. Генеральные прокуроры нескольких штатов США в 2025 г., включая Техас и Флориду, инициировали расследования и судебные процедуры. Их обеспокоенность обусловлена сомнениями в достаточной эффективности текущих механизмов защиты детей на онлайн-платформе, включая фильтры контента и модерацию чатов. Это может привести к дополнительным требованиям по нормам и потенциальным штрафам, если нарушения будут подтверждены. Руководство Roblox заявило, что готово сотрудничать с регуляторами для демонстрации прозрачности и эффективности своих ИТ-систем.

Unsplash - Oberon Copeland Roblox вводит биометрическую верификацию пользователей для общения в чатах, чтобы защитить пользователей от злоумышленников

Эксперты и аналитики рынка указывают на возможные риски для бизнес-модели Roblox в связи с ужесточением мер защиты несовершеннолетних пользователей. Финансовый директор Roblox Навин Чопра (Naveen Chopra) в ходе последнего отчета перед инвесторами открыто признал, что новые требования безопасности могут создать потенциальные препятствия для дальнейшего роста ИТ-платформы. По мнению специалистов Bloomberg, усиление ограничений способно негативно отразиться на двух ключевых метриках: темпах привлечения новых пользователей; уровне вовлеченности и времени, проводимом на ИТ-платформе текущей аудиторией. В результате инвесторы могут пересмотреть прогнозы по росту daily active users (DAU) и monthly active users (MAU), а также монетизации в ближайшие кварталы.

Roblox — это не совсем игра в привычном понимании. Это онлайн-платформа для создания своих игр, в которые можно играть совместно с другими пользователями. В ней есть набор ИТ-инструментов по разработке и 3D-моделированию, с которыми справляются даже дети дошкольного возраста. Потом собственную игру можно выложить на ИТ-платформу, и другие люди будут в нее играть.

Риски общения на ИТ-площадке

Риск общения детей со злоумышленниками на игровой площадке Roblox остается высоким, так как проверки возраста пользователей не помешают манипуляторам контактировать с детьми, рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Введение возрастной верификации в Roblox — шаг, который ИТ-компания преподносит как фундаментальное усиление защиты детей. Однако в реальности это скорее косметическая мера, не затрагивающая системных проблем онлайн-платформы. Roblox остается пространством с крайне низким порогом входа, минимальной проверкой личности и слабой модерацией, что делает ее уязвимой для злоумышленников, которые продолжают использовать доверчивость детей в своих целях», — сказал Антон Немкин.

Unsplash - Vlad Deep Риски общения на ИТ-площадке

Депутат отметил, что сама архитектура Roblox — открытая, фрагментированная и основанная на пользовательском контенте — исторически создавалась без должного учета рисков. «Огромное количество мини-игр, чат-каналов и сторонних ИТ-инструментов делает контроль контента практически невозможным. Даже проверки возраста не помешают манипуляторам контактировать с детьми, создавая видимость обычного игрового взаимодействия», — подчеркнул депутат.

Кроме того, по словам Немкина, передача биометрических данных стороннему подрядчику вызывает вопросы о безопасности самих пользователей. «Несмотря на заявления ИТ-компании об удалении данных, факт вовлечения сторонних структур повышает риски утечек и злоупотреблений. И это парадокс: мера, призванная обеспечить безопасность детей, сама по себе создает новые угрозы, которыми нельзя пренебречь», — рассказал депутат.

Господин Немкин напомнил, что за последние годы онлайн-платформа неоднократно становилась объектом критики — от плохой модерации и случаев мошенничества до неэффективных инструментов родительского контроля. По его словам, на этом фоне заявление о том, что новая биометрическая верификация существенно повысит защищенность детей, звучит скорее как попытка снять давление со стороны надзорных органов. «В конечном итоге ключевая проблема остается неизменной: Roblox — это среда, где дети массово взаимодействуют с незнакомцами, а механизмы предотвращения злоупотреблений остаются поверхностными. Пока ИТ-платформа не переработает свои фундаментальные принципы безопасности, любые точечные меры будут лишь иллюзией контроля. Риск общения несовершеннолетних со злоумышленниками в Roblox остается крайне высоким, независимо от вновь введенных правил», — заключил он.

Чистые убытки

По итогам 2024 г. разработчик метавселенной Roblox понес чистые убытки в размере $935,38 млн. В 2023 г. компания-разработчик также показала отрицательный результат — потери оценивались в $1,15 млрд.

Выручка Roblox в 2024 г. составила $3,6 млрд. Для сравнения, в 2023 г. этот показатель равнялся $2,8 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 29%. На исследования и разработки ИТ-компания потратила $1,44 млрд против $1,25 млрд в 2023 г. Чистые денежные средства и их эквиваленты, полученные от операционной деятельности, составили $822,3 млн, что на 79% больше по отношению к 2023 г. Свободный денежный поток оценивается в $641,3 млн — плюс 417% в годовом исчислении.

Как говорится в финансовом отчете, опубликованном 6 февраля 2025 г., среднее количество активных суточных пользователей Roblox к концу 2024 г. достигло 82,9 млн, что на 21% больше, чем годом ранее. Количество часов, проведенных пользователями на ИТ-платформе, в годовом исчислении увеличилось на 23% и составило 73,5 млрд.

«Roblox показала сильные годовые результаты, чему способствовала наша приверженность инновациям и интересам сообщества. Мы создаем ИТ-платформу, которая выходит за рамки технологий. В дальнейшем ИТ-компания продолжит инвестировать средства в виртуальную экономику, улучшение приложений, а также повышение безопасности путем интеграции искусственного интеллекта (ИИ)», — сказал основатель и генеральный директор Roblox Дэвид Базуки (David Baszucki).

Ожидается, что росту Roblox будет способствовать продвижение новых игровых жанров, в том числе для пользователей старшего возраста. Это поможет в формировании дополнительных источников дохода в таких областях, как реклама и электронная коммерция.