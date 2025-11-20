Google решил упростить пользователям работу с сотнями открытых вкладок в Chrome. Идея проста и гениальна, но украдена у конкурентов

В Chrome появится возможность отображения вкладок не по горизонтали, как было все 17 лет его существования, а по вертикали. В теории, это должно позволить гораздо быстрее переключаться между сотнями одновременно открыты вкладок. Но что для Chrome – новшество, то для Vivaldi и Firefox – функция, существующая годами. С них Google и скопировала свою идею.

Google решает проблемы пользователей

Браузер Chrome в очень скором будущем обзаведется новой для него функцией вертикального отображения вкладок, пишет портал Android Authority. Сейчас все они располагаются в верхней части экрана в одну горизонтальную линию, что создает неудобство тем, кто регулярно открывает десятки и сотни страниц одновременно.

При таком расположении кнопки вкладок становятся совсем крошечными, а переключение между ними превращается в квест «Найди нужную страницу». Немного спасает функция группировки вкладок, но и это не панацея, ведь групп тоже может быть много.

Вертикальное расположение вкладок будет реализовано в виде отдельного фрейма в окне браузера – справа или слева, как выберет пользователь. У него будет фиксированная ширина, размер которой можно будет менять по своему усмотрению, а открытые вкладки можно будет скроллить колесиком мышки. При этом будет видна не только иконка открытой страницы, но и ее название.

Обычным пользователям нововведение пока недоступно, и Google не уточняет, когда встроит его в стабильный релиз Chrome. Однако те, кто не боится устанавливать бета-версии программ, могут опробовать вертикальные вкладки в Canary-сборке.

В 2025 г. Chrome исполнилось 17 лет, и у него никогда не было опции вертикального отображения вкладок.

Все открыто

Судя по всему Google все же готовится к распространению горизонтальных вкладок именно в стабильных билдах Chrome, притом, вероятно, это новшество появится в них уже очень скоро. На это указывает тот факт, что пользователю не придется добираться до новой функции через тернии настроек браузера и тем более через его поиск и активацию в меню экспериментальных настроек (во «флагах»).

Чтобы включить вертикальный режим отображения вкладок, достаточно будет кликнуть по пустому месту на панели вкладок правой кнопкой мыши. В нем будет новый пункт, позволяющий выбрать, где будет находиться вкладка – слева, справа или, по классике, сверху.

Как все устроено

Открытые пользователем вкладки будут располагаться друг над другом, как в обычном вертикальном списке. Для тех, кто не хочет вручную искать нужную страницу среди десятков открытых, будет предусмотрена панель поиска по вкладкам.

Разработчики добавили функцию группировки вкладок. Отдельно есть кнопка «+», отвечающая за добавление новой вкладки.

В случае, если новый режим отображения панели вкладок не понравится, можно будет отказаться от него за пару секунд. Нужно будет снова кликнуть на пустом месте панели вкладок и выбрать стандартное горизонтальное ее отображение.

Новое – это хорошо скопированное старое

Идея вертикальных вкладок Google не принадлежит. Несмотря на то, что Chrome – один из старейших браузеров современности, и к тому же самый популярный, у него этой опции нет до сих пор.

Chrome вышел в 2008 г. и занимает 73,22% мирового рынка браузеров (StatCounter, октябрь 2025 г.). В России его популярность ниже, 52,16%, но все равно он на первом месте.

Ничего нового Google не придумала

А вот Firefox, у которого функция вертикальных вкладок существует годами, и который вышел в 2003 г., – на шестом месте в России (2,46%) и на четвертом месте в мире (2,2%). Также такая опция уже несколько лет есть в составе браузера Vivaldi, который базируется на Chromium, и который появился в 2019 г.

Аналогичная опция имеется также у браузеров Brave и Edge. Последний тоже является своего рода клоном Chrome за авторством Microsoft и в своем нынешнем исполнении развивается с 2019 г. Как сообщал CNews, это уже не первый случай, когда Google копирует «фишки» Edge и интегрирует их в Chrome.