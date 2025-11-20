Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря
CNews приглашает принять участие в конференции «Современные контакт-центры 2025», которая состоится 4 декабря.
Основные вопросы конференции:
Рынок контакт-центров
- Как развивается рынок контакт-центров?
- Как компании борются с текучкой операторов?
- Какие задачи уже решает ИИ?
- Какие функции можно будет передать ИИ в будущем?
- Особенности корпоративного контакт-центра?
- Каким должен быть аутсорсинговый контакт-центр?
Технологии для контакт-центров
- Платформа для контакт-центра.
- Омниканальность в контакт-центре.
- Автоматизация работы операторов.
- Удаленная работа операторов.
- Системы управления знаниями.
- Речевая аналитика.
- Суфлеры.
- Чат-боты.
- ИИ-инструменты повышения качества обслуживания.
- Облачный контакт-центр.
Проекты и кейсы
- Как снизить нагрузку на операторов?
- Как сделать контакт-центр прибыльным?
- Какие процессы выгоднее передать ИИ?
- Что могут LLM?
- Как оценить эффективность работы КЦ?
- Как привлечь и удержать операторов?
Подтвержденные спикеры:
Андрей Голомысов, руководитель контакт-центра, ГК «Самолет»;
Николай Ананьев, начальник управления клиентских коммуникаций, «Росгосстрах»;
Евгения Ковалева, начальник управления развития медицинских услуг и сервиса, ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА РФ;
Наталья Бондарь, CPO «Яндекс Нейросаппорт»;
Екатерина Филиппская, директор Департамента поддержки клиентов, «Лига ставок»;
Алексей Хохлов, «Современные коммуникационные технологии»;
Артур Муравьёв, руководитель направления внешних коммуникаций, ReStaff;
Сергей Берников, начальник отдела поддержки развития КЦ, «Ингосстрах»;
Светлана Исаева, руководитель Клиентской службы, ЦИАН;
Ольга Покатаева, директор по автоматизации клиентских коммуникаций, DM Solutions;
Геннадий Гребеник, CDTO, «Фора банк».
Подробная информация на сайте мероприятия.