Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ

Исследование в Великобритании показало, что большинство связанных с литературным творчеством специалистов в ноябре 2025 г. настороженно относятся к распространению технологий искусственного интеллекта. Примерно 51% опрошенных писателей опасаются, что нейронные сети могут заменить их творчество, но при этом 85% считают, что это негативно скажется на их будущих доходах.

Большинство писателей и связанных с литературным творчеством специалистов настороженно относятся к распространению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ноябре 2025 г., пишет Sky News. При этом 85% считают, что это негативно скажется на их будущих доходах.

По данным Центра технологий и демократии Миндеру при Кембриджском университете, 51% опрошенных писателей высказали опасение, что ИИ-технологии могут полностью заменить их творчество. Примерно 85% опрошенных считают, что ИИ негативно скажется на их будущих доходах, а 39% говорят, что их доходы уже пострадали от ИИ. Кроме того, 59% сообщили, что их произведения уже использовались для обучения ИИ-моделей, причем практически никто (99%) из них согласия на это не давал, и никто (100%) не получил за это вознаграждения.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром технологий и демократии Миндеру при Кембриджском университете в ноябре 2025 г., в рамках которого ученые поговорили почти с 400 представителями этой творческой профессии в Великобритании.

Исследование также показало, что 67% писателей никогда сами не использовали ИИ-технологии для творческой работы, но те же, кто использовал, применяли его возможности только для редактирования или составления плана работы над произведениями.

Американо-британская писательница Трейси Шевалье (Tracy Chevalier), автор мирового бестселлера «Девушка с жемчужной сережкой», принявшая участие в исследовании, выразила серьезную тревогу: книжная индустрия, ориентированная на прибыль, может поддаться искушению активно использовать нейронные сети для создания большего количества книг. По ее мнению, если книги, написанные ИИ, окажутся существенно дешевле в производстве, издатели почти неизбежно сделают выбор в их пользу. В свою очередь, читатели, скорее всего, тоже предпочтут более доступные по цене произведения, даже если это будет означать отказ от книг ручной работы, созданных человеком.

В конце 2023 г. Институт человеко-ориентированного ИИ при Стенфорде опубликовал семь прогнозов о применении ИИ. Один из ключевых тезисов: большие изменения ждут белых воротничков и тех, кто занимается творчеством. Авторы обзора подсчитали, что в ближайшем будущем появятся первые ИИ-агенты, которые будут не только помогать, но и выполнять работу вместо людей. «Если мы примем эти изменения, они улучшат нашу работу и позволят нам делать новые вещи, которые мы не могли делать раньше», — говорится в статье.

По оценке Gartner, к концу 2027 г. более 40% всех проектов, связанных с внедрением ИИ-агентов, будут отменены, как не оправдавшие ожиданий. В отчете отмечается, что даже самые высокоразвитые ИИ-системы часто не справляются со стандартными задачами, не говоря уже о сферах, где требуется тонкая настройка на клиента, интуиция и эмоциональный интеллект.

Как говорится в докладе McKinsey Global Institute, такой оптимизм еще в 2024 г. разделяли не все и причем опасения касаются не только полной замены человека ИИ. Даже частичное перекладывание профессиональных задач с человека на робота несет неприятные последствия для первого: ИИ-технологии до 2030-2035 г. будут меняться так быстро, что новые профессии, призванные регулировать качество работы ИИ, будут, скорее всего, так же быстро устаревать. По своей сути, одни профессии исчезнут, а другие будут постоянно меняться. Работникам придется в режиме «без остановки на отдых» осваивать новые навыки и приспосабливаться ко все более способным коллегам-машинам.

Как информировал своих читателей CNews 20 ноября 2025 г. крупнейший банк в России наметил масштабную волну увольнений. Ведь уже нейронные сети финансовой организации научились вычленять неэффективных сотрудников среди общей массы работников банка. По каким именно критериям ИИ-алгоритмы, написанные одними людьми, будут судить об эффективности других, председатель совета директоров Сбербанка России Герман Греф уточнять не стал.

Также глава Сбербанка не уточнил, сколько именно человек останутся без работы по решению ИИ-технологий – он отметил лишь, что таковых наберется 20% из числа неэффективных. Почему было решено оставить 80% таких сотрудников, и как именно банк будет решать, Сбербанк не раскрывает. Зато известны сроки, все они получат уведомление об увольнении в преддверии Нового года – в течение ближайших пяти недель, до 1 января 2026 г.