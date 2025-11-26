В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

В Министерстве внутренних дел России предупредили о распространении вредоносного программного обеспечения под видом антирадаров. В ведомстве отметили, что в ряде регионов были зафиксированы случаи, когда люди скачивали якобы бесплатные ИТ-сервисы для просмотра расположения дорожных камер, после чего с их счетов списывались деньги.

Распространение вредоносов

В России появилась новая схема мошенничества, при которой злоумышленники распространяют вредоносные приложения под видом сервисов-антирадаров, об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) России.

По данным ведомства, в нескольких регионах граждане скачивали бесплатные приложения для определения расположения дорожных камер. После установки таких программ с банковских счетов пользователей незаконно списывали деньги. Вредоносное программное обеспечение (ПО) распространяют через анонимные каналы и пиратские сайты в формате файлов в формате android package kit (apk). Формат .apk — это архив, внутри которого находятся все компоненты приложения.

Как уточнили в МВД, сценарий такого обмана почти всегда одинаковый. Пользователь видит рекламу якобы полезного приложения, скачивает .apk из непроверенного источника. После установки программный модуль получает доступ к банковским приложениям или SMS. Это позволяет мошенникам совершать транзакции без ведома владельца устройства.

Легко сделать

Многие путают антирадар и радар-детектор. Настоящий антирадар — это глушилка полицейских радаров, запрещенное в России устройство (штраф и конфискация). Все, что пользователи качают в магазине приложений — это радар-детекторы. Они ничего не глушат, а просто предупреждают о камерах. Тем не менее, в народе их упорно называют антирадарами.

В смартфоне нет радиолокационной антенны, поэтому приложения в 2025 г. работают исключительно по базе координат. Подъезжаете к известной камере — раздается звук или голос: «Внимание, контроль скорости». Интернет не нужен, достаточно включенного global positioning system (GPS).

Сделать такой антирадар для Android проще простого, ведь сами карты открытые, базы камер тоже. Из-за этого в Google Play тонны мусора: одни тормозят, другие пищат на пустом месте, третьи засыпают рекламой прямо во время движения.

Статистика по кражам

По информации Центрального Банка (Центробанк) России, мошенники украли у россиян и компаний 8,2 млрд руб. в третьем квартале 2025 г. Злоумышленники совершили 460,1 тысячи хищений.

Количество успешных мошеннических операций с денежными переводами за август — октябрь 2025 г. на 50% превысило средние показатели, сообщается на сайте Центробанка.

Благодаря новым мерам борьбы с мошенниками банкам удалось спасти 3,5 трлн руб. т.е. средств клиентов. В частности, это связано с досрочным внедрением крупными банками в свои мобильные приложения сервиса, который позволяет пострадавшим клиентам оперативно информировать их о мошеннической операции.

С июля по сентябрь 2025 г. Центробанк инициировал блокировку 17,3 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 7,8 тыс. принадлежащих им интернет-ресурсов, включая страницы в социальных сетях.