Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря
Правильная организация офисного пространства способна существенно повысить эффективность работы. Более того, на фоне ожесточенной борьбы за специалистов она становится важным аргументом в пользу выбора работодателя. Цифровые инструменты дают возможность снизить число трудоемких, ручных операций и сосредоточиться на творческой составляющей. Без них невозможно организовать работу HR-департамента. Они — неотъемлемая часть корпоративной культуры.
Докладчики:
Елена Беляева, модератор, директор по организацинному развитию и работе с персоналом, ГК «Медскан»;
Наталья Лошкарева, директор по управлению проектами клиентского сервиса DPD в России;
Андрей Мазько, управляющий директор, РСХБ;
Дмитрий Бунеев, CDO, IDS Borjomi Russia & Belarus;
Екатерина Гусева, руководитель секретариата, ЭТП ГПБ;
Элли Долганова, директор по развитию социальных проектов СК «Росгосстрах Жизнь»;
Юлия Шумилина, руководитель по развитию продуктов, ИТ-экосистема «Лукоморье»;
Алексей Акимов, создатель, Human Factor;
Денис Хохлов, менеджер продуктов «АЛМИ Партнер»;
Сергей Ковтун, партнер и генеральный директор, Notamedia.Integrator;
Анастасия Констандогло, директор центрального офиса «Лемана ПРО».
Современный офис
- Что такое современный цифровой офис?
- Как организовать коллективную работу?
- Цифровые решения для HR-специалистов.
- Технологическая основа удаленной работы.
- Цифровые решения для линейного персонала.
- Цифровое управление командами.
- Цифровое взаимодействие с контрагентами.
Технологии цифрового офиса
- Цифровой путь сотрудника.
- Цифровые HR-инструменты.
- Современная цифровая корпоративная культура.
- Инструменты удаленного доступа
- Супераппы в современном офисе.
- Средства коллективной работы.
- Контроль за работой сотрудников.
- Мотивация персонала — цифровые инструменты.
- Мобильность как средство повышения эффективности работы.
- Что можно поручить искусственному интеллекту.
- Безопасные цифровые коммуникации.
Проекты и кейсы
- Нужен ли сотрудникам цифровой офис: делимся наблюдениями.
- Цифровые инструменты для сотрудников: кейсы.
- Цифровые инструменты для HR: кейсы.
- Цифровые инструменты управления.
- Цифровизация и корпоративная культура.
