Технологический сбор при покупке смартфона составит 750, а ноутбука - 1500 рублей

Технологический сбор на ноутбук может составить 1,5 тыс. руб., а на смартфон — 750 руб., указано в предложении Министерства промышленности и торговли России. Близкий к правительству источник заявил, что решение еще не принято, размер технологического сбора предстоит утвердить правительству. При этом указанные цифры могут быть уже не актуальны, поскольку тарифы находятся в процессе обсуждения.

Цифры по технологическому сбору

Тарифы технологического сбора могут составить 750 руб. за смартфон и 1,5 тыс. руб. за ноутбук, пишут «Ведомости». Всего государство рассчитывает получить от сбора 218 млрд руб. в 2026-2028 г.

Предварительные тарифы были указаны в предложении Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России, которое было направлено для обсуждения участникам консорциума «Вычислительная техника». Такие тарифы обсуждаются за каждую единицу товара независимо от стоимости устройства. По мнению участников рынка, данный сбор может быть пересмотрен в дальнейшем.

По словам источника «Ведомостей», знакомого с ситуацией, 28 ноября 2025 г. окончательного решения по тарифам технологического сбора все еще нет. А близкий к Минпромторгу источник сообщил, что названные цифры все же могут быть уже не актуальны — параметры тарифа в процессе обсуждения.

«Названные цифры представляются достоверными, скорее всего, таким сбор и будет», — подчеркнул руководитель отдела поддержки продаж российского производителя компьютерной техники iRU Игорь Солкин.

Unsplash - Walls.io Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки в 2026 г. может достичь 1,5 тыс. руб.

С 1 сентября 2026 г. в России заработает технологический сбор — новый налог для производителей и импортеров электроники, о чем предупреждал CNews. Под его действие попадет множество привычных устройств, поэтому изменения неизбежно скажутся на ценах. Главная цель нового закона — направить дополнительные средства на развитие собственного производства электронных компонентов в России. Это должно снизить зависимость от импорта и поддержать отечественных разработчиков.

Порядок вступления

Представитель промышленного ведомства, в свою очередь, не стал комментировать предложения по тарифам, но заявил, что на первом этапе сбор будут взимать с готового товара — это должно помочь запустить процесс аккумуляции средств для развития отрасли.

На следующем этапе сбор распространят на модули и компоненты, которые являются основной таких товаров, как ноутбуки и телефоны Однако до этого властям предстоит провести консультации с бизнесом, чтобы не допустить двойного налогообложения.

Оператор не выбран

Собранные средства с технологического сбора будет аккумулировать Фонд развития промышленности России, он же будет направлять их на приоритетные программы поддержки.

Близкий к Минпромторгу собеседник «Ведомостей» предупредил, что решение об операторе технологического сбора 28 ноября 2025 г. пока еще не принято, и его также планируется уточнить в подзаконных актах.

Поступления в бюджет

26 ноября 2025 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что введение технологического сбора не должно повлиять на продажи электроники в России, поскольку повышение цен окажется небольшим.

В Министерстве финансов (Минфин) ожидают, что технологический сбор принесет бюджету до 20 млрд руб. в 2026 г., плановые поступления в 2027 и 2028 г. не были озвучены. Объектом налогообложения, по словам Силуанова, станет электроника, содержащая микросхемы, включая телефоны, ноутбуки и компьютеры.

«Деньги от этого источника помогут развить нам те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнить те ресурсы, которые предусмотрены у нас в федеральном бюджете», — аргументировал Антон Силуанов.

Господин Силуанов уточнил, что 5 тыс. руб. — это максимальная ставка налога, которая будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям. В целом же ставка, как предполагается, будет значительно ниже максимальной. В связи с этим в Минфине не ожидают сильного влияния сбора на потребительские настроения. Силуанов не рассказал, планируются ли льготы для компаний по уплате сбора.

Дополнительные доходы в федеральный бюджет России от введения с 1 сентября 2026 г. технологического сбора составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 г., об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов. «С учетом того, что технологический сбор только с 1 сентября 2026 г. будет применяться, это порядка 20 млрд руб. Потом в 2027 г. — порядка 88 млрд руб., порядка 110 млрд руб., начиная с 2028 г. Предельная ставка сбора составит 5 тыс. руб.», — отметил он на комитете Госдумы по бюджету и налогам.