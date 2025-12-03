Хакеры взломали 120 000 домашних веб-камер, чтобы продавать интимные видео в Сети
Полиция в Южной Корее задержала четырех человек по делу о получении несанкционированного доступа к IP-камерам видеонаблюдения, установленным в домах, офисах и больницах. По данным следствия, хакеры незаконно получили доступ к более чем 120 тыс. устройств, подобрав стандартные и простые пароли. Полученный интимный контент хакеры продавали за криптовалюту на иностранных ИТ-ресурсах.
Взлом IP-камер
Полиция Южной Кореи в декабре 2025 г. раскрыла масштабную схему слежки, так четверо человек взломали более 120 тыс. домашних и коммерческих IP-камер видеонаблюдения, пишет BBC. Злоумышлении получили доступ к приватным моментам пользователей, включая сцены сексуального характера.
Речь идет о простых IP-камерах, к которым можно подключиться удаленно по паролю. По данным следствия, хакеры незаконно получили доступ к более чем 120 тыс. устройств, подобрав стандартные и простые пароли, а также используя другие ИТ-уязвимости. IP-камера — это цифровая видеокамера, которая обрабатывает, сжимает и передает видеопоток по сети (Ethernet или Wi-Fi) с помощью IP-протокола, в отличие от аналоговых камер, передающих видео по коаксиальному кабелю. Она включает в себя не только оптику, но и встроенный компьютер с процессором и сетевым модулем, а каждая камера имеет свой уникальный IP-адрес для подключения и управления в сети.
Взломщики в Южной Корее получили доступ к 120 тыс. IP-камер видеонаблюдения не только в домах, но и офисах. Ролики интимного характера хакеры слили в интернет. Четверо человек, причастных к преступлению, задержали.
По данным следствия, один из злоумышленников, офисный сотрудник, взломал 70 тыс. камер наблюдения и выложил в сеть 648 видеозаписей, заработав на этом около 1 млн руб. Другой, не имея официального места работы, заработал на слитых видео порядка 1,9 млн руб. Другие два фигуранта дела, офисный клерк и владелец малого бизнеса, просто хранили видео, не распространяя их.
«Просмотр и хранение незаконно снятых видео также являются серьезными преступлениями», — заявил глава киберподразделения Национального агентства полиции Республики Корея Пак У Хен (Park Woo Hyun). В полиции также помогают жертвам удалять и блокировать контент и работают над выявлением других пользователей, которые могли пострадать. «Прежде всего, чрезвычайно важно, чтобы отдельные пользователи, которые установили IP-камеры в домах или коммерческих помещениях, оставались бдительными и незамедлительно и регулярно меняли свои пароли доступа», — говорится в заявлении полиции.
События в США
В 2021 г. группа хакеров взломала 150 тыс. камер видеонаблюдения американского стартапа Verkada, установленные в больницах, компаниях, полицейских участках, тюрьмах и школах. Взлому подверглись даже 222 камеры на заводах и складах автопроизводителя Tesla.
Verkada — стартап из Кремниевой долины, предоставляет удаленный доступ к видеонаблюдению. Компания предлагает своим клиентам видеоанализ с распознаванием людей и идентификацией транспортных средств.
По информации Bloomberg, таким образом они хотели показать повсеместность видеонаблюдения и легкость взлома ИТ-систем. Видеокамеры, которые были взломаны, преимущественно установлены в американских государственных учреждениях. Кроме больниц, полицейских участков, тюрем и школ, хакеры могли просматривать видео из женских клиник, психиатрических больниц и офисов Verkada. Группа также получила доступ к камерам в офисах поставщика программного обеспечения (ПО) Cloudflare в Сан-Франциско, Остине, Лондоне и Нью-Йорке.
Разработчики Verkada заявили, что отключил все учетные записи внутренних администраторов, чтобы предотвратить любой несанкционированный доступ.
Со слов представителя хакерской группы Тилли Коттманна (Tilly Kottmann), доступ к камерам получили через логин и пароль администратора, которые нашли в интернете. Advanced Persistent Threat(APT)-группе удалось загрузить полный список клиентов Verkada, а также бухгалтерскую информацию компании.
Видеонаблюдения в арендованной российской квартире
В 2024 г. россиянам объяснили, при каких условиях арендодатель может размещать камеры видеонаблюдения в квартире. Ранее в Новосибирске пара нашла скрытую камеру в съемной квартире, а при заселении арендодательница назвала ее датчиком движения и строго запретила к ней прикасаться.
Со слов юриста и основателя юридическая фирма «Консалт» Сергея Сорокина, устанавливать скрытые камеры арендодатель не может по закону. Однако установка видеокамер в интимных зонах — момент более сложный. Эксперт уточнил, что она не подпадает под нарушение неприкосновенности частной жизни, которые подразумевают вмешательство в нее. «Если видны камеры, которые направлены на кровать или унитаз, то это же выбор человека: раскрывать свою жизнь или нет перед тем, кому принадлежит эта камера», — пояснил Сорокин. Хозяин съемной квартиры имеет право повесить видеокамеры, но лишь открытые. О тонкостях установки видеонаблюдения за арендаторами
Специалист напомнил, что необходимо указывать в договоре аренды во избежание разногласий.
В документе должен быть разделен капитальный и текущий ремонт, иначе ответственность ляжет на собственника. Если прописать этот момент в договоре, текущий ремонт, например замену лампочек, будет проводить квартирант. Аналогичная ситуация и с бытовой техникой — без упоминания в договоре все риски лягут на владельца помещения.
Специалист по праву напомнил, что в договоре стоит указать и регулярность посещений квартиры хозяином. «Если не оговорить заранее этот момент с нанимателем и не договориться с ним о запрете визитов, он вправе приходить в разумное время (с 7:00 до 21:00), когда захочет, потому что он является собственником помещения», — предупредил юрист. Кроме того, закон не уточняет, может ли собственник приходить в квартиру, когда вас там нет. Беспокойство о личных вещах лучше также отразить в договоре. «Если вы собственник жилого помещения и хотите, чтобы в случае поломки вашей любимой микроволновки или чайника вам возместили ущерб, – пропишите это в договоре. Если вы студент, который снял квартиру на учебный период, и не хотите, чтобы в ваше отсутствие в вашем нижнем белье кто-то копался, – прописывайте это в договоре», — дал совет Сорокин.