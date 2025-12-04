Госфонд атакует учителя - создателя «школьной криптовалюты». Требует вернуть грант в 4 миллиона
Проекту криптовалюты для школьников «Умникоины» грозит закрытие. Компания, получившая грант госфонда ФСИ, не смогла сдать отчетность и достигнуть коммерциализации, в том числе из-за санкций. Теперь с нее требуют вернуть миллионы рублей господдержки. Основатель проекта Николай Пронев утверждает, что проблемы также начались из-за попавших под мобилизацию членов команды.
Пока проект поддерживают неравнодушные, ФСИ пошел с иском в суд
Как стало известно CNews, Фонд содействия инновациям (ФСИ) подал иск в Арбитражный суд Москвы против разработчика криптовалюты для школьников ООО «Умникоины». Заявление в суд было подано 27 ноября 2025 г., первое заседание пока не назначено.
Госфонд, содействующий развитию малых предприятий и молодых ученых в научно-технической сфере, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации, требует от проекта вернуть 4 млн руб. Грант был предоставлен в 2022 г.
Компания «Умникоины» была зарегистрирована в сентябре 2022 г., а уже через месяц получила государственные деньги. Но сам проект «Умникоины» стартовал задолго до появления одноименного ООО. В конце 2018 г. преподаватель русского языка и литературы Николай Пронев создал систему, которая в игровом формате мотивировала его учеников получать хорошие оценки.
Система «Умникоинов» позволяет любому школьнику конвертировать свои школьные оценки в умные баллы — умникоины, загрузив их из электронного журнала. Умникоины можно потратить в маркетплейсе на полезные подарки от партнеров проекта.
«Проект "Умникоины" — это мультиплатформа для мотивации и поощрения учащихся в образовании в формате геймификации. Школьники получают токены за школьные оценки, а потом могут обменивать их призы в образовательном маркетплейсе», — рассказал Пронев CNews.
Система стала известны по всей России. Вскоре ноу-хау выросло до мини-приложения на платформе VK Mini Apps, которым пользуются школьники и даже учителя. Учитель вкладывал в проект собственные средства, живя в гараже в Сочи.
На сегоднящний день более 200 тыс. пользователей привязали свои школьные электронные журналы. За время проекта 18 тыс. учащихся получили цифровые и материальные призы за свои образовательные достижения, пояснил Пронев изданию.
Идея Николая Пронева, как он сам говорит, не нова, проекты школьной валюты периодически повляются. В интервью ТАСС он отмечал, что огромное количество бизнесменов и компаний готовы вкладываться в «крипту», что, по сути, компьютерный код, представляющий определенную ценность, а школьная оценка — это цифровая отметка о том, что обучающийся произвел некую деятельность и педагог ее оценил.
«И если люди вкладывают огромные деньги в "крипту", почему они не могут вложиться в детей?» — интересуется он.
Спонсоры ушли из России, сотрудников мобилизовали
Николай Пронев уже знает про иск. «Суть претензии простая: срыв сдачи отчетности. Увы, из-за малого опыта работы с такими организациями, как ФСИ, не справились в нужный срок с отчетностью», — признает учитель и бизнесмен.
Основная часть из 4 млн ушла на разработку приложений, пояснил Пронев. Направлять деньги из гранта на рекламу и призы нельзя, предприниматель оплачивал это из своей зарплаты.
Кроме того, реализация гранта выпала на сложный период, связанный с мобилизацией.
«Реализация гранта выпала на стрессовый период с сентября 2022 г.. Проходила мобилизация и некоторые члены команды подпали под нее. Что усложнило реализацию проекта. Проект работает, но так и не смог перейти на этап коммерциализации», — сказал CNews Пронев.
Основатель «Умникоинов» добавил, что коммерциализировать проект планировалось через рекламные контракты, чтобы спонсоры предоставляли свои товары как промо в качестве призов для учащихся.
«Но из-за ухода с рынка некоторых брендов, которые уже согласились поддержать, не получилось найти новых», — добавил создатель школьной криптовалюты.
В интервью «Лента.ру» Пронев говорил, что партнерами и спонсорами проекта успели побывать производители техники Sony, LG и Logitech, издательства комиксов Bubble и «Комильфо», популярные онлайн-игры War Thunder, Fortnite и CS:GO, а также множество онлайн-магазинов цифровых товаров.
По его словам, сумма иска для компании большая, поэтому он не исключил закрытия «Умникоинов».
«Сумма иска большая. Поэтому проект может быть закрыт. Будем пытаться решить данный вопрос в досудебном. Хотя это маловероятно, если иск уже подали», — добавил Пронев. По его словам, сейчас проект продолжает работу, на его поддержание он направляет собственные средства, также есть поддержка неравнодушных людей.
Шанс против системы: мнение юриста
Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает, что при отсутствии отчетности и заявленной коммерциализации позиция ФСИ, скорее всего, будет юридически сильной.
«Ставка защиты реалистично смещается в зону переговоров и смягчения последствий: мировое, рассрочка, уменьшение суммы за счет доказанного объема работ). Ключевая тактика для ответчика обычно: максимально быстро собрать доказательства фактически выполненных работ, попытаться досдать отчетность в приемлемом формате и выйти на переговоры о мировом соглашении, а не рассчитывать на полную победу в суде», — считает юрист.
ФСИ обычно выигрывает подобные споры, если формально есть невыполнение условий договора (нет отчетности, не достигнуты заявленные результаты), но нередко дела заканчиваются мировыми соглашениями или частичным возвратом средств.
Такие иски к грантополучателям ФСИ — уже системное и довольно массовое явление: в картотеке арбитражных дел фиксировалось не менее 70 исков Фонда к стартапам и малым предприятиям о расторжении договоров и взыскании неосновательного обогащения. Основные типовые основания: непредоставление отчетности в установленные сроки; невыполнение этапов НИОКР или отсутствие конечного результата; нецелевое использование средств, что в ряде случаев приводит уже к уголовным делам по мошенничеству.