Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос

Роскомнадзор заблокировал в России мессенджер Snapchat, который, по его заявлению, используется «для организации и проведения террористических действий», а также мошенничества и прочих подобных действий. Основная «фишка» Snapchat – исчезающие сообщения, которые могут удаляться сразу после прочтения. Это делает его одним из самых безопасных мессенджеров в мире наряду с Signal, который тоже заблокирован в России.

Минус мессенджер

В России началась блокировка мессенджера Snapchat. Роскомнадзор признал, что ввел ограничительные меры против этого сервиса.

Представители ведомства сообщили РБК, что Snapchat блокируется потому, что тот, по его заявлению, используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан». Наглядные доказательства предоставлены не были.

Главная особенность Snapchat – это исчезающие сообщения, функция, которая впервые появилась именно в нем и затем была скопирована большинством других мессенджеров. Сервис позволяет установить мгновенное удаление сообщений, будь то текст, фотография или документ, сразу после просмотра, что делает его одним из самых безопасных с точки зрения конфиденциальности переписки мессенджеров во всем мире.

natanaelginting / Freepik Snapchat в России больше не работает

Для сравнения, в WhatsApp* и Telegram, на момент выпуска материала автоудаление сообщения возможно минимум через 24 часа после отправки. В них эта функция появилась спустя годы после запуска Snapchat.

Востребованный сервис

Snapchat существует 14 лет – он был запущен в сентябре 2011 г. Примечательно, что за ним первоначально не стояла никакая гигантская корпорация – это всего лишь проект трех студентов, Реджинальда Брауна (Reginald Brown), Роберта Мерфи (Robert Murphy) и Эвана Шпигеля (Evan Spiegel). На момент начала работы Snapchat каждому из них было около 20 лет.

В 2016 г основатели переименовали свою компанию из SnapChat в Snap, но менять название мессенджера не стали. В 2017 г. Snap вышла на IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже, получив в результате $3,4 млрд. В период IPO капитализация Snap была на уровне $24 млрд, сейчас она составляет $13 млрд. По итогам 2024 г. чистый убыток Snap составил $697 млрд.

На момент IPO цена одной акции Snap составляла $13. К началу декабря 2025 г. она упала до $7. 85% доходов компании приносит реклама. Также с 2022 г. в Snapchat есть платная подписка Snapchat+, открывающая доступ к дополнительным функциям мессенджера.

В России Snapchat не был широко распространен, однако во всем мире у него огромная аудитория – им пользуется более 10% населения Земли. К лету 2025 г. число активных пользователей Snapchat, то есть тех, кто не просто зарегистрирован в сервисе, а регулярно общается в нем, перевалило за 900 млн человек.

В России Snapchat был на слуху в первую очередь потому, что суды на регулярной основе выписывали ему один штраф за другим. Основная причина – отказ Snapchat хранить данные своих российских пользователей на территории России.

Звонить с парковки или из лифта

За последние несколько лет россияне по решению властей лишились возможности пользоваться поистине огромным количеством сервисов для общения. Некоторые из них заблокированы полностью, некоторые частично, но настолько, что в полной мере работать в них невозможно.

В 2024 г. в немилость Роскомнадзора попали мессенджеры Viber, Signal и Discord – их блокировали по тем же причинам, что и Snapchat. В августе 2025 г. в России были введены ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp* – оба мессенджера были замедлены настолько сильно, что разговаривать по ним голосом или по видеосвязи стало невозможно.

Позже Telegram был замедлен еще сильнее – сотрудник редакции CNews на своем опыте убедился, что примерно с ноября 2025 г. в сетях большинства операторов сотовой связи и провайдеров проводного интернета файлы через него отправляются в разы медленнее, чем летом 2025 г.

В конце ноября 2025 г. в России началась блокировка WhatsApp*. А через несколько дней аналогичные санкции были применены и к FaceTime – фирменному приложению для общения, встроенному в смартфоны Apple iPhone. CNews предсказал блокировку Facetime в сентябре 2025 г., за три месяца до ее введения.

В Android есть аналогичный сервис под названием Google Meet. На момент выхода материала он не был заблокирован официально, но еще осенью 2025 г. россияне начали массово жаловаться на регулярные сбои в его работе, затрагивающие исключительно Россию – за рубежом он работал стабильно.

К слову, Telegram тоже попадал под блокировку – власти отправили его в «черный список» весной 2018 г., но поломали вместо него почти весь Рунет, тогда как сам Telegram продолжил работать без каких-либо ограничений. Летом 2020 г. блокировка Telegram была отменена.

Общение под запретом

Роскомнадзор ограничивает россиян в праве пользоваться не только популярными во всем мире мессенджерами, но и социальными сетями. Для примера, с ноября 2016 г. в России заблокирована соцсеть для профессионалов LinkedIn.

В марте 2021 г. в России началось замедление соцсети Х, ранее известной как Twitter. Позже она была полностью заблокирована.

С весны 2022 г. в России заблокированы всемирно известные соцсети миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

С лета 2024 г. в России замедляется любимый десятками миллионов россиян видеохостинг YouTube.

С декабря 2025 г. в России введена блокировка популярной у российских детей игровой платформы Roblox.

В числе прочего в России был заблокирован и принадлежащий Google новостной агрегатор Google News.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.



