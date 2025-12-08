При отключениях мобильного интернета россияне смогут ходить на сайты Центробанка, «Домклик» и Okko

Власти расширили «белый список» интернет-сайтов, которые продолжат работать при отключениях мобильного интернета. Среди новых ресурсов - сайты Центробанка, «Домклик», Okko, «Известия» и «Цезарь Сателлит».

Обновление «белого списка» интернет-сайтов

Минцифры сообщило об обновлении «белого списка» интернет-сайтов, которые должны оставаться быть доступными при введении в различных регионах ограничений на работу мобильного интернета. Такие ограничения вводятся в целях безопасности и противодействия угрозам от атак БПЛА (беспилотные летательные аппараты).

В новую версию списка вошли сайты Центробанка, АНО (автономной некоммерческой организации) «Россия - страна возможностей», ФГАИС (федеральной государственной автоматизированной информационной системы) «Молодежь России» и всероссийского студенческого проекта «Твой ход».

freepik Власти расширили «белый список» интернет-сайтов, которые продолжат работать при отключениях мобильного интернета

Также в «белый список» вошли сайты операторов связи - «Сбермобайл», «Т-Мобайл» (принадлежит «Т-банку») и «Эр-Телеком», средств массовой информаци - «Известия» и ТАСС, сервиса покупки недвижимости «Домклик» (принадлежит Сбербанку, онлайн-кинотеатра Okko (до 2022 г. принадлежал Сбербанку) и охранной системы «Цезарь Сателлит».

Что уже входит в «белый список» интернет-сайтов

Первая версия «белого списка» появилась в сентябре 2025 г. В него вошли: Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, «Госуслуги») и его сервисы (подсистему обратной связи и «Госвеб»); сайт Правительства России; сайт Президента России; сайт платежной системы «Мир»; Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ); «Яндекс» ( и его сервисы, включая «Яндекс.Go», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Маркет», «Кинопоиск»); Ozon; Wildberries; «Авито»; видеохостинг RuTube; сервисы VK («ВКонтакте», «Одноклассники», mail.ru и мессенджер Max);

Также в первую версию «белого списка» вошли тогда сайты операторов связи - «Мобильных Телесистем» (МТС), «Мегафона» , «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), «Ростелекома» и его «дочки» - «Т2 Мобайл» (торговая марка «Т2»).

В ноябре 2025 г. появилась вторая версия «белого списка». В него были добавлены сайты органов государственной власти: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратура и правительств субъектов федерации.

Тогда же в «белый список» вошли сайты «Почта России», «Альфа-банка», государственной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», РЖД («Российские железные дороги»), туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС (принадлежит Сбербанку), таким «Максим» и сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

Кроме того, в «белый список» вошли сайты СМИ: «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, «Газета, ру», «Лента.ру» и Rambler (три последние ресурса принадлежат Сбербанку).

Ограничения на работы мобильного интернета в российских регионах

С ограничениями на работу мобильной связи россияне сталкиваются с начала 2025 г. Их пик пришелся на майские праздники - соответствующие меры были вызваны необходимостью обеспечить безопасность проведения Парада Победы в Великой Отечественной войне. В том числе ограничения вводились и в Москве.

Затем ограничения на работы мобильной связи стали вводиться в зависимости от регионов. Они могут действовать как в приграничных с Украиной регионах Южного и Центрального федерального округов, так и в Подмосковье, регионах Поволжья, Урала и т.д. В том числе с ограничениями сталкивались и жители Норильска - города в Красноярском крае, расположенного далеко от Украины.

В некоторых случаях отключать могут не только мобильный интернет, но и мобильную связь. Подобного рода картину в августе 2025 г. корреспондент CNews наблюдал в Чебоксарах (столица Республики Чувашия). С введением «белых списков» ситуация улучшилась: по крайней мере, появились возможности навигации по картам и вызова такси.