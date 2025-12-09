Бумажные водительские права, студбилеты, ОСАГО в России станут не нужны. Цифровая замена почти готова

В России в скором будущем можно будет не носить с собой бумажные документы. Россияне получат право показывать цифровую копию водительских прав, студенческого билета и свидетельства о рождении, а также полиса ОСАГО и пр. Их можно будет показывать в виде QR-кода в приложении «Госуслуги». Схема уже проверенная – сейчас аналогичное разрешение распространяется на паспорт. Некоторые документы уже можно превратить в код, но пока в качестве эксперимента

Смартфон и «Госуслуги» – вот мои документы

Минцифры собирается предоставить россиянам право не носить с собой оригиналы бумажных документов и показывать вместо них специализированный QR-код в приложении «Госуслуги», пишет «Коммерсант». Сейчас эта мера распространяется только на паспорт гражданина России, но в скором будущем перечень «оцифрованных» документов расширится в несколько раз.

В скором будущем QR-код может заменить собой удостоверение многодетной семьи, свидетельство о рождении, удостоверение инвалида, студенческий билет. Российские водители смогут не возить с собой полис ОСАГО, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и даже водительские права. Впрочем, полис ОСАГО, оформленный электронно, тоже можно не распечатывать – достаточно показать номер документа сотруднику ДПС.

Что касается паспорта, то QR-код вместо него можно показывать с 30 сентября 2025 г. Оригинальный бумажный документ можно хранить в надежном месте. Пока что код можно показывать при покупке «товаров для взрослых», при проходе на мероприятия с возрастными ограничениями, а также на проходной бизнес-центров и на почте при получении или отправке посылок и заказных писем.

Социальный фонд России Российский паспорт уже частично оцифрован. Очередь за ОСАГО, студенческими билетами и пр.

К слову, по закону постоянно носить с собой паспорт граждане России в принципе не обязаны.

Документ почти готов

Замена целого вороха документов гражданина России QR-кодом прописана в новом проекта постановления Правительства России, подготовленным Минцифры. Он пока не принят, но если все заработает, то водители смогут показывать QR-код прав и ОСАГО сотрудникам ГАИ (в прошлом – ГИБДД). Студентам будет дозволено демонстрировать код вместо студенческого билета, к примеру, при посадке в самолет или другое транспортное средство – поезд, автобус и пр.

Как пишет «Коммерсант», переход на QR-код будет носить добровольный характер – приверженцы бумажных документов по-прежнему смогут использовать их. Кроме того, не у всех есть «Госуслуги» – кто-то удалил себя из этого сервиса, а кто-то и вовсе никогда не регистрировался в нем. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, к концу июля 2025 г. в сервисе числилось более 117 млн пользователей, а население России превышает 146 млн человек.

Межведомственное согласование

Чтобы электронные копии документов имели силу при предъявлении, Минцифры потребуется согласовать нововведения с Федеральной службой безопасности России (ФСБ), подчеркивает «Коммерсант».

При этом часть изменений уже вступили в силу, утверждает собеседник издания. По его словам, прямо сейчас россияне могут сгенерировать QR-код для студенческого билета и удостоверения многодетной семьи. Сделать это можно в своем профиле на «Госуслугах».

По требованию Президента

Вероятность того, что нововведение Минцифры будет внедрено, велика. Как пишет «Коммерсант», инициатива ведомства напрямую связана с указом Президента России Владимира Путина №695 от 18 сентября 2023 г.

Указ предоставляет россиянам возможность в некоторых случаях предъявлять не оригиналы документов, а их цифровые копии в составе профиля на «Госуслугах». Перечень таких случаев составляет Правительство России, но его также нужно согласовать с ФСБ.

Опрошенные изданием эксперты не сомневаются, что нововведение может в значительной степени упростить жизнь россиянам, но одного его для этого недостаточно. По мнению руководителя департамента права цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ ВШЭ Наталии Ковалевой, чтобы все работало корректно, нужно сперва внести «непротиворечивые изменения» в регламенты работы российских госорганов, а задно банков, учебных заведений и пр. также, по ее словам, нужно провести «массовое обучение персонала всех участников системы во избежание ситуации, когда кто-то принимает электронную версию, а кто-то требует бумажный оригинал».

Отдельно Наталья Ковалева подчеркнула, что для работы новой технологии нужно как минимум стабильное соединение с интернетом, а с этим в России сейчас огромные проблемы. К тому же, по ее словам, в России мало кто доверяет электронным документам. «Бумажный документ с печатью традиционно вызывает больше доверия как у предъявляющих, так и у принимающих его сторон», – подытожила она.