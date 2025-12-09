Россия победила санкции. Теперь можно платить на кассе с Android-смартфонов, даже очень дешевых. Интернет не нужен, NFC тоже не понадобится

Сбербанк запустил сервис «Вжух» на Android-смартфонах – раньше он был доступен только на iPhone. Это замена всех существующих платежных систем, которая не привязана ни к интернету, ни к NFC, ни даже к российской платежной системе «Мир». Нужно лишь, чтобы в смартфоне был модуль Bluetooth, но он имеется даже в устройствах дешевле 6000 рублей.

Платежная система для всех

Сбербанк сообщил CNews о запуске в России платежного сервиса «Вжух», который можно использовать на Android-гаджетах. В банке уверяют, что он может работать на любых мобильных Android-устройствах, лишь бы в нем был модуль Bluetooth с поддержкой Bluetooth Low Energy (BLE).

Из этого следует, что пользоваться «Вжух» можно даже на самых дешевых Android-смартфонах, потому что Bluetooth входит в базовое оснащение, а поддержка BLE появилась в Bluetooth версии 4.0 в 2009 г. К примеру, редакция CNews нашла в российской рознице смартфон Realme Note 60x за 5700 руб. с Bluetooth 5.0 и поддержкой BLE.

Никаких ограничений. Почти

В Сбербанке рассказали CNews, что для работы «Вжух» не нужно не только покупать дорогой Android-мобильник или планшет, но и обязательно выбирать модель с NFC-чипом. Да, этот модуль действительно используется для бесконтактной оплаты во многих банковских терминалах, но в случае с «Вжух» все работает исключительно по Bluetooth.

Выход в интернет для функционирования «Вжух» тоже не требуется, и это очень хорошая новость ввиду регулярных блокировок мобильного интернета в российских регионах, начавшихся весной 2025 г.

Впрочем, без потенциальных ограничений все же не обошлось. «Вжух» может работать с картами «Мир», Visa и MasterCard, однако другие платежные системы представители Сбербанка не упомянули. Редакция CNews обратилась в банк с вопросом об этом и ожидает ответа.

Также есть некоторые ограничения по работе «Вжух» с другими банками. На момент выхода материала этот сервис поддерживали только Сбербанк, «Т-Банк» и «Альфа-Банк», тогда как в России насчитывается несколько десятков различных банков.

«"Вжух" открыт к реализации для всех банков и уже пользуется спросом: его запустил в своих приложениях "Т‑Банк" и "Альфа‑Банк". Интерес к подключению проявили уже более 40 банков, двое из них подключатся к сервису до конца этого года (2025 г. – прим. CNews)», – сообщил CNews первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Оплатить за другого

Для пользования сервисом «Вжух» будет достаточно обновить приложение «Сбербанк онлайн» до последней версии и активировать на смартфоне модуль Bluetooth. Затем, когда на терминале высветится сумма для оплаты, нужно будет поднести смартфон к нему, после чего произойдет списание средств. Вплотную подносить мобильник не требуется – в отличие от NFC, Bluetooth имеет более широкую дальность действия.

Покупать дорогой смартфон для работы «Вжух» не нужно

В Сбербанке сообщили, что операция оплаты будет доступна буквально с любого экрана приложения, в том числе с экрана входа, где от пользователя требуется ввести пароль или коснуться сканера отпечатка пальцев. Пока неясно, нужно ли проходить процедуру входа, или же все сработает и без авторизации. Редакция CNews поинтересовалась об этом у представителей Сбербанка и ожидает ответа. Если авторизовываться не нужно, то, в теории, для оплаты можно будет использовать чужие устройства.

Владельцы iPhone в приоритете

Сервис «Вжух» работает в России с конца августа 2025 г., то есть три с половиной месяца на момент публикации материала. Однако на протяжении всего этого периода воспользоваться им могли лишь владельцы смартфонов Apple iPhone.

Как сообщал CNews, «Вжух» на iPhone появился вместе с приложением Аssets Оnline («Активы Онлайн»), которая была доступна для скачивания в App Store и являлась замаскированным приложением «Сбербанк Онлайн» версии 16.13. Сбербанк находится под американскими санкциями, и Apple регулярно удаляет его приложения из App Store, вследствие чего и приходится на постоянной основе прятать «Сбербанк Онлайн» под другими названиями.

Впрочем, у этого приложения давно есть полноценная web-версия, работающая прямо в браузере. В банке не уточнили, поддерживает ли она сервис «Вжух».