Товары на маркеплейсах получат «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

Премьер-министр России поручил разработать систему отслеживания происхождения товаров для маркетплейсов. На первом этапе будет создана дорожная карта с мерами по защите от продажи на цифровых площадках контрафакта. Предполагается также запустить пилотный проект по использованию ИТ-платформ для предоставления в таможенные органы документации на товары, необходимой для импортеров. Это должно упростить для бизнеса порядок таможенного оформления, аккумулировать его на базе цифровых платформ.

Создать верифицированные цепочки поставок

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать на базе маркетплейсов верифицированные цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности, пишут «Ведомости».

В декабре 2025 г. Михаил Мишустин дал несколько поручений по отслеживанию происхождения товаров на базе маркетплейсов и упрощению таможенных процедур для импорта. Они предусматривают создание на базе маркетплейсов верифицированной цепочки поставок с применением технологий отслеживания происхождения товаров для гарантии их подлинности и запуск пилотного проекта по использованию цифровых платформ для предоставления в таможенные органы документации на товары, необходимой для импортеров.

Предполагается, что верифицированные цепочки поставок позволят сократить серый импорт и недобросовестную конкуренцию. Министерство финансов (Минфин), Министерство экономического развития (Минэкономразвития), Министерство транспорта (Минтранс), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и Федеральную таможенную службу (ФТС) России уже обязали разработать дорожную карту по защите от контрафакта, а также подготовить пилотный проект по цифровой передаче таможенной документации через ИТ-платформы. О результатах нужно доложить в Правительство России до 31 марта 2026 г.

Photogenica - Primakov Товары на маркеплейсах получат свою «родословную», чтобы уберечь покупателей от контрафакта

Дорожная карта будет содействовать развитию экспорта российских товаров и упрощению таможенных процедур при ввозе импортной продукции. Также мера позволит обеспечить прозрачность трансграничного товарооборота. По словам сооснователя ИТ-сервиса аналитики маркетплейсов MarketGuru Максима Гральника, в России есть крупные компании, которые ввозят по-белому: платят все необходимые пошлины и завозят товары внутрь страны, а также маленькие селлеры, которые завозят товар без документов, что дешевле, создавая нечестную конкуренцию.

Контрафактная продукция

Контрафактной продукцией называется продукция, произведенная с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Контрафакт нарушает исключительные права на товарный знак. Согласно законодательству, импорт считается контрафактом, если на продукции незаконно размещают чужие товарные знаки, или схожие с ними обозначения, что вводи покупателей в заблуждение. Другой распространенный вид контрафакта, когда подделывается только внешний вид (форма, оформление) известного товара с нанесением не идентичного товарного знака. Также контрафактная продукция может нарушать авторские права и исключительные права владельцев различных произведений. В этом случае покупатели имеют дело с пиратством т.е. незаконным распространением аудиовизуальной продукции, книг, программ для электронной вычислительной машины (ЭВМ).

По оценкам Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России, общий объем оборота контрафактной продукции в России в 2023 г. достигал 2-2,5 трлн руб. и значительная его часть сместилась в онлайн-среду, подчеркнул директор департамента «Оптовая и розничная торговля» «Рексофта» Роман Соколов.

Согласно данным Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (ИГМУ ВШЭ), почти каждый десятый товар в России — контрафакт. Так, в категории автозапчастей доля нелегальной продукции составляет выше 40%. Одежда и спортивные товары примерно на 25% являются контрафактом. Кроме того, к таковым относятся каждый пятый безалкогольный и каждый 14 алкогольный напиток. В сегментах продуктов, игрушек, кормов для животных, смартфонов и компьютеров серая продукция составляет около 10%.

WBhelp Контрафактная продукция

В отдельных товарных категориях на маркетплейсах, таких как одежда, обувь, электроника и детские товары, доля нелегальной продукции, по заявлениям правообладателей и отраслевых ассоциаций, в последние годы достигала 30-50%.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отметили, что в 2023 г. каждая вторая жалоба от потребителей была связана с покупками на маркетплейсах.

Активная борьба

Рынок подделок сужается благодаря информационным системам контроля товаров, однако в некоторых отраслях некачественная продукция все еще занимает значительную долю рынка, говорит член попечительского совета «Антиконтрафакт» Артем Кирьянов: «Борьба с фальсификатом, контрабандой и контрафактом — это главная задача по обелению экономики в 2025 г. Если бы мы видели прозрачно работающие отрасли в России, то наш суммарный доход бюджета бы удвоился. Многие товары, которые влияют на жизнь и здоровье людей, мы имеем в виде фальсификатов.

Контрафактную продукцию ввозят из–за рубежа и легализуют через фиктивные фабрики. С декабря 2024 г. Минпромторг проводит эксперимент по мониторингу производителей. Из 83 отечественных компаний с признаками нарушений у 90% по адресам, где заявлены производства, оказались пустыри и заброшенные здания. В сентябре 2025 г. в торговом центре «Горбушкин двор» в Москве были выявлены 230 тыс. единиц незаконно ввезенных автозапчастей, бытовой техники, мобильных телефонов и планшетов, стоимостью более 3 млрд руб., о чем информировал CNews.

На розничные магазины, рынки и ярмарки приходится чуть больше 60% оборота теневого рынка товаров. Почти 40% контрафактных товаров реализуется на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Электронные площадки требуют сертификаты соответствия на всю продукцию, однако проверить их подлинность не могут, говорит председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «В 2025 г. для того чтобы загрузить карточку товара на маркетплейсе, в любом случае необходим сертификат соответствия. Без этого никакая продажа не пройдет. Распространение контрафактной продукции становится возможно с учетом расширения географии и электронной, и розничной коммерции, а регуляторика все еще отстает в этом вопросе».