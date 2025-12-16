CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Google решила закрыть сверхполезный сервис вместо того, чтобы его доработать

В 2026 г. перестанет работать сервис Google «Отчет о пользовательских данных в даркнете», который бесплатно был доступен всем желающим с июля 2024 г. В мегакорпорации «обиделись» на пользователей инструмента, которые не понимали, как вести себя после обнаружения своих личных данных в «подпольном интернете» и жаловались на это. В результате интернет-гигант решил прекратить поддержку сервиса, вместо того, чтобы довести его до ума.

Одним полезным сервисом меньше

Корпорация Google объявила о прекращении работы бесплатного инструмента мониторинга даркнета на предмет появления личных данных пользователей в «подпольном» сегменте интернета.

Как отмечает Bleeping Computer, предупреждение об отказе от дальнейшей поддержки работы сервиса получили некоторые его пользователи – по электронной почте. Кроме того, статья с информацией аналогичного содержания появилась в «Справочном центре Google».

Сервис под названием «Отчет о пользовательских данных в даркнете» (“Dark web report”) сканирует киберкриминальные сайты и форумы даркнета. В случае обнаружения данных, которые могут представлять интерес для злоумышленников, уведомляет об этом пользователей, которым эти данные по праву принадлежат.

Так, если инструмент зафиксирует на просторах даркнета упоминание адреса электронной почты пользователя, то, помимо, срочного сообщения об этом, тот получит рекомендацию, которая предполагает активацию механизма двухфакторной аутентификации для дополнительной защиты учетной записи Google.

gugl_700.jpg
© bennymarty / Фотобанк Фотодженика
Средства мониторинга даркнета, совсем недавно запущенные Google, перестанут работать

«Отчет о пользовательских данных в даркнете» был представлен в 2023 г. и сначала был доступен только подписчикам платного сервиса Google One, в рамках которого пользователям предлагается дополнительное пространство в облаке для сервисов «Google Диск», Gmail и «Google Фото». К середине июля 2024 г. стал полностью бесплатным. Для того, чтобы им воспользоваться, было достаточно иметь Google-аккаунт.

Ждать осталось недолго

По сообщению Google, сервис «Отчет о пользовательских данных в даркнете» прекратит проверку наличия новых утечек с 15 января 2026 г.

Почти месяц спустя, 16 февраля 2026 г., инструмент станет недоступным пользователям. Кроме того, в этот же день вся информация, касающаяся каждого конкретного пользователя, будет уничтожена. В Google обещают, что избавиться от нее можно будет и до наступления 16 февраля, по инициативе пользователя.

Почему сервис прекращает работу

Свое решение прекратить поддержку сервиса «Отчет о пользовательских данных в даркнете» Google обосновывает негативной обратной связью со стороны пользователей.

«Отчет содержал общую информацию, но, по мнению пользователей, не помогал понять, что делать дальше», – говорится в сообщении компании на соответствующей странице «Справки Google».

Вместо того, чтобы совершенствовать довольно полезный сервис, опираясь на отзывы аудитории, в Google предпочли заняться развитием других, уже доведенных до ума инструментов.

«Google хочет сосредоточиться на инструментах, которые предлагают более четкие и практические рекомендации по защите данных в интернете. Мы продолжим выявлять онлайн-угрозы, в том числе в даркнете, и оберегать вас от них, а также создавать инструменты, которые помогут вам защищать себя и свою личную информацию», – отмечают в компании.

Google в качестве альтернативы рекомендует применять такие инструмента как «Проверка безопасности», «Ключи доступа», «Инструменты аутентификации», «Google Менеджер паролей», «Проверка» паролей».

Последний, к примеру, оценивает пароли, сохраненные в аккаунте Google на предмет надежности, уникальности и присутствия в списках «слитых» в Сеть кодовых фраз.

Также интернет-гигант предлагает воспользоваться сервисом «Результаты с информацией о вас», которые дает возможность найти личную информацию в поисковике Google и удалить из выдачи результаты с персональными данными.

Что такое даркнет

Согласно энциклопедии «Лаборатории Касперского», даркнет – это оверлейная (созданная поверх другой сети) сеть, доступ к которой возможен только с помощью специализированного ПО. Контент, размещаемый в даркнете, называют дарквебом.

Теневые сети позволяют обмениваться сведениями, не раскрывая личные данные, поэтому ими часто пользуются преступники. Кроме того, на просторах даркнета встречаются подпольные маркетплейсы, специализирующиеся на торговле товарами, оборот которых во многих странах строго регулируется законодательством или является полностью незаконным.

В январе 2021 г. Европол ликвидировал крупнейший на тот момент рынок даркнета под названием DarkMarket. На момент закрытия DarkMarket насчитывал 500 тыс. пользователей и более 2,4 тыс. поставщиков нелегальных товаров. В архивах сохранились данные о 320 тыс. транзакций общей стоимостью около $170 млн.

В апреле 2022 г. та же участь постигла гигантский русскоязычный даркнет-маркет Hydra, серверы которого располагались в Германии. На платформе, помимо прочего, торговали персональными данными и поддельными документами, а также наркотическими средствами.

Дмитрий Степанов

