CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника
|

Установлен мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху

Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии 16 декабря 2025 г. объявил о мировом рекорде в области оптической связи в свободном пространстве. Ученые успешно продемонстрировали стабильную передачу данных со скоростью 2 ТБ/с по лазерному лучу в городской среде на расстоянии 7,4 км между двумя компактными оптическими терминалами в Токио. Это первый в мире подобный результат с использованием ИТ-оборудования, подходящего для нестационарных сетей в эпоху Beyond 5G/6G.

Установлен мировой рекорд

В Японии установили мировой рекорд дальней лазерной связи, пишет EurekAlert. Сам же эксперимент проведен в апреле 2025 г. в городской среде Токио.

Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии объявили о мировом рекорде по реализации оптической связи в свободном пространстве в городской среде, передав данные по лазерному лучу со скоростью 2 ТБ/с. Это достижение стало возможным благодаря созданию компактных оптических терминалов, подходящих для установки на микро-спутники (включая CubeSat) и стратосферные платформы.

В апреле 2025 г. в городской среде Токио (Япония) был проведен эксперимент по передаче данных с использованием оптических терминалов. Два малогабаритных терминала — высокопроизводительный Full Transceiver (FX) и упрощенный Simple Transponder (ST) — разместили на расстоянии 7,4 км друг от друга.

jack-b-8mdt_pbyzcy-unsplash_1.jpg

Unsplash - Jack B
Япония в 2025 г. установила мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху на расстоянии 7400 метров со скоростью 2 ТБ/с

Со слов разработчиков, связь осуществлялась по горизонтальной линии в условиях городской атмосферы с высокой турбулентностью. Терминалы обеспечили стабильную передачу данных несмотря на неблагоприятные атмосферные условия. Общая пропускная способность канала составила 2 ТБ/с. Эта скорость достигнута за счет мультиплексирования по длине волны: использовалось пять независимых каналов, каждый с пропускной способностью 400 ГБ/с. Указанная скорость позволяет передавать эквивалент примерно 10 полнометражных фильмов в формате 4K UHD за одну секунду.

Технические подробности

Терминалы FX и ST оптимизированы по габаритам, массе и энергопотреблению. Для обеспечения стабильной связи в условиях атмосферной турбулентности применены технологии точной наводки, динамической коррекции расхождения луча и адаптивной оптической коррекции. Ключевым достижением эксперимента стала значительная миниатюризация ИТ-оборудования. Ранее передача данных на терабитных скоростях (1 ТБ/с и выше) демонстрировалась исключительно на крупногабаритном стационарном ИТ-оборудовании в контролируемых лабораторных условиях, преимущественно в Европе. В Азии скорости оптической беспроводной связи, превышающие 100 ГБ/с, ранее не достигались. Таким образом, проведенный в Токио эксперимент в 2025 г. стал первым демонстрацией терабитной пропускной способности в регионе с использованием компактных терминалов в реальной городской среде.

snimok_ekrana_2025-12-16_135201.png

EurekAlert
Датчик точного наведения на терминал и слежения

Терминалы, разработанные Национальным институтом информационно-коммуникационных технологий Японии, сочетают три типа компонентов: специально изготовленные по заказу элементы т.е. телескоп с диаметром апертуры 9 см; модифицированные коммерчески доступные компоненты; серийные широкодоступные детали. Именно применение такого комбинированного подхода позволило создать наиболее компактные на 16 декабря 2025 г. оптические беспроводные терминалы, обеспечивающие рекордную пропускную способность в терабитном диапазоне.

Планы на будущее

Японские ученые планирует дальнейшую миниатюризацию оптических терминалов для их интеграции в кубсаты форм-фактора 6U. В ближайшей перспективе предусмотрены демонстрации оптической связи: в 2026 г. — между низкоорбитальными спутниками (на высоте около 600 км) и наземными станциями со скоростью до 10 ГБ/с (в сотрудничестве с партнерами, включая SoftBank, Kiyohara Optics и ArkEdge Space); в 2027 г. — между спутниками и стратосферными платформами (HAPS).

low-res_figure_2.png
EurekAlert
Комплексный и упрощенный терминалы оптической связи

До 2035 г. исследователи намерены реализовать оптические каналы связи в мульти-терабитном диапазоне между спутниками, HAPS и наземными станциями. Это позволит создать высокопроизводительную оптическую магистраль для воздушных и космических сетей в рамках технологий за пределами 5G/6G и существенно увеличить пропускную способность глобальных коммуникаций.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Власти хотят закрыть в ЕГРЮЛ сведения о производителях БПЛА и их комплектующих

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Прокуроры: Sony, Samsung и LG шпионят за гражданами США

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще