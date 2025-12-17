CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Развитие технологий искусственного интеллекта станет основным драйвером мирового энергопотребления, но создаст вызовы для энергосистемы России. Основной вызов — растущее потребление электроэнергии со стороны центров обработки данных в крупных городах, что требует превентивно создавать дополнительные мощности рядом с потенциальными источниками спроса.

Тенденция к росту энергопотребления в России

Рост применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) может стимулировать генерацию энергии в мегаполисах, пишет ТАСС. Эффективной интеграции дата-центров в российскую энергосистему может потребоваться строительство собственной генерации рядом с крупными городами или перенос части инфраструктуры в регионы с более доступной электроэнергией.

Со слов заместителя министра энергетики России Эдуарда Шереметцева на совещании в Госдуме, основной вызов — это растущее потребление электроэнергии со стороны центров обработки данных (ЦОД) в крупных городах, что требует превентивно создавать дополнительные мощности рядом с потенциальными источниками спроса. «ИИ имеет одну маленькую особенность. Он востребован в точках основных потребителей: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, города-миллионики, как раз там, где не хватает мощности. Мы готовы, исходя из стратегии развития, строить (электростанции) наперед», — заявил он.

В Министерстве энергетики (Минэнерго) России считают, что для эффективной интеграции ЦОДов в энергосистему может потребоваться строительство собственной генерации рядом с крупными городами или перенос части инфраструктуры в регионы с более доступной электроэнергией. Министерство выступает за переход от экономики спроса к экономике предложения в этом вопросе. Для этого, по мнению Эдуарда Шереметцева, необходима федеральная стратегия размещения дата-центров в России, которая бы определяла перспективные регионы для их строительства на 10-15 лет вперед, а не по факту.

1fdg2222223230.jpg

«Россети»
Рост применения ИИ-технологий вызывает рост энергопотребления в России

При этом заместитель главы Минэнерго предложил разделять дата-центры по функционалу. Те из них, где критически важна низкая задержка сигнала (например, для ИТ-сервисов реального времени), их логично размещать рядом с потребителем. А мощности для обучения больших нейронных сетей и хранения данных можно выносить в регионы с долгосрочными энергоресурсами, пояснил он.

Потребление электроэнергии лишь растет

Потребление и выработка электроэнергии в России продолжают расти: в 2024 г. показатели увеличились на 3,1% и 2,9% год к году соответственно. Аналитики объясняют динамику ростом спроса в обрабатывающей промышленности, а также развитием туристической индустрии на юге России. В 2025 г. потребление электроэнергии должно вырасти на 3%, до 1,226 трлн кВт•ч.

Общий же объем потребления электроэнергии в России в 2024 г. увеличился на 3,1% год к году, до 1,192 трлн кВт•ч, включая дополнительный день високосного года. В Единой энергосистеме России потребление электроэнергии выросло на 3,1%, до 1,174 трлн кВт•ч. Исторические максимумы потребления электроэнергии были установлены в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра, ОЭС Северо-Запада и ОЭС Юга. Как считают эксперты, на рост потребления во многом повлиял температурный фактор.

Выработка электроэнергии в 2024 г. увеличилась на 2,9% год к году, до 1,18 трлн кВт•ч. Наиболее высокие темпы роста энергопотребления наблюдаются на юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке, где показатель увеличился на 4,9%, 4,9% и 5% соответственно.

В 2024 г. российская экономика выросла примерно на 4%, в связи с чем производство и потребление электроэнергии также увеличились, указывают аналитики «Ренессанс Капитала». По их оценкам, примерно 50% спроса приходится на промышленное производство, которое продолжило демонстрировать рост в 2023 г., в том числе за счет тяжелых отраслей обрабатывающей промышленности. Также аналитики отмечают рост спроса со стороны населения. На юге России возросшее потребление обусловлено развитием туристической индустрии и увеличением количества кондиционеров в зданиях, считают они. «Данный спрос, вероятно, будет устойчивым во времени»,— ожидают в «Ренессанс Капитале».

riccardo-annandale-7e2pe9wjl9m-unsplash.jpg

Unsplash - Riccardo Annandale
Потребление электроэнергии лишь растет

По прогнозам «Системного оператора», потребление электроэнергии в 2025 г. вырастет на 3% год к году, до 1,226 трлн кВт•ч. Также вдвое увеличится объем вводимых мощностей, который составит почти 3,972 тыс. МВт.

Прогноз развития электросетей

Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России представило технологический прогноз развития электросетевого комплекса до 2050 г. В основе будущего — интеллектуальные сети с ИИ и новыми накопителями энергии.

На заседании Президиума Научно‑технического совета ПАО «Россети» эксперты РЭА Минэнерго России представили результаты форсайт‑исследования по технологическим приоритетам электросетевого комплекса.

На основе анализа специалисты РЭА составили технологический прогноз до 2050 г., который предполагает переход к электрической сети нового поколения с системами управления на базе ИИ-технологий, который анализирует большие массивы данных, управляет потреблением электроэнергии и прогнозирует развитие сети; интегрирующей все виды генерации и хранения энергии; предлагающей потребителям оптимальные тарифные условия.

К 2050 г. такая сеть станет драйвером технологического развития смежных отраслей (ИТ, связь, цифровые коммуникации) и предложит широкий спектр дополнительных услуг. По мнению экспертов, будущий электросетевой комплекс можно будет назвать интеллектуальным: он сможет анализировать риски, предотвращать аварии и системные ограничения, обеспечивать высокую надежность.

Представители российской Дирекции научно‑технологического и инновационного развития отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Андрей Пархаев и Андрей Сницкий рекомендовали российским властям учитывать результаты исследования при реализации технологических проектов ПАО «Россети», в том числе в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и стратегического планирования.

Антон Денисенко

