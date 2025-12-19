Строительная группа «Пик» признана виновной в создании монополии на доступ в интернет

ФАС признала группу «Пик» нарушителем антимонопольного законодательства из-за ограничений на доступ интернет-провайдеров в построенные группой многоквартирные дома. В новостройках группы «Пик» в Москве и Санкт-Петербурге единственным провайдером является Lovit, который, по мнению ФАС, входит в группу «Пик».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала группу строительных компаний «Пик» нарушителем антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, действия группы «Пик» ущемляют интересы жильцов и операторов связи, оказывающих услуги доступа к сети интернет.

Группе «Пик» выдано предписание об обеспечении интернет-провайдеров недискриминационным доступом к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи в жилых комплексах застройщика.

Также к группе «Пик» будут применены меры административного воздействия путем наложения штрафа согласно Кодексу об административных правонарушениях.

ФАС признала группу «Пик» нарушителем антимонопольного законодательства из-за ограничений на доступ интернет-провайдеров в построенные многоквартирные дома

Как был атакован интернет-провайдер Lovit, являющийся монополистом во многих домах группы «Пик»

История вопроса началась в марте 2025 г., когда интернет-провайдер Lovit (юридическое лицо – ООО «Ловител»), обслуживающий новостройки «Пик» в Москве и Санкт-Петербурге, подвергся DDoS-атаке. В результате этого жители новостроек и арендаторы коммерческой недвижимости остались без услуг доступа в интернет и платного телевидения. Проблемы также были и с инжиниринговыми системами в домах.

Проблема осложнялась тем, что в большинстве новостроек «Пик» иных интернет-провайдеров, нежели Lovit, нет. После этого ФАС начала проверку обращений жильцов об ограничении возможности допуска интернет-провайдеров в дома, построенные группой «Пик». Запросы службы были направлены 11 интернет-провайдерам и региональным жилищным инспекциям в 13 регионах с целью получения данных об управляющих компаниях, работающих в 84 ЖК (жилищный комплекс) застройщика).

Как ФАС проверяла «Пик» и Lovit

В мае 2025 г. ФАС сообщила, что выявила факт ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу «Пик», а интернет-провайдером является Lovit. Такая проблема наблюдается только в четырех регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

В сентябре 2025 г. ФАС сообщила, что по фактам проведенной проверки было возбуждено антимонопольное дело в отношении компаний группы «Пик» из-за ограничения доступа сторонних интернет-провайдеров в новостройки в указанных регионах. Тогда же ведомство пришло к выводу, что Lovit входит в группу компаний «Пик». Официально ООО «Ловител» принадлежит кипрскому оффшору Bramoryn Holdings.

Сейчас в ФАС пообещали продолжить работу по обеспечению доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетей связи в многоквартирных домах (МКД). По мнению ведомства, это должно позволить «предоставлять гражданам современные и качественные услуги по доступной цене».

Пресс-служба группы «Пик» к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews относительно решения ФАС. Ранее в группе «Пик» заявляли, что не препятствуют доступу каких-либо операторов связи в ЖК. В жилых квартаха группы работают как минимум 20 интернет-провайдеров, причем в некоторых кварталах провайдер Lovit вовсе не представлен, утверждали в «Пик».

Как в России на законодательном уровне регулируют вопрос допуска интернет-провайдеров в МКД

Проблема с доступом интернет-провайдеров в новостройки существует много лет. У жителей новостроек зачастую не имеется возможности выбора интернет-провайдера и можно подключаться только к местному, небольшому оператору связи.

В 2024 г., после длительных обсуждений, были приняты поправки в Закон «О связи» и Жилищный кодекс, определяющие порядок доступа операторов связи в многоквартирные дома. Согласно документу, оператору связи не нужно получать согласия от общего собрания жильцов МКД для прокладки или демонтажа сетей связи с целью оказания услуг связи собственникам или нанимателям жилого помещения в данном МКД.

Также с оператора связи не должна взиматься плата за размещение на объектах общего пользования имущества в МКД сетей связи. В то же время оператор связи должен оплачивать электроэнергию и компенсировать возможный ущерб общедомовому имуществу от монтажа, эксплуатации и демонтажа сетей связи.

Позднее Правительство утвердило Правила взаимодействия операторов связи и лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи на объектах общего имущества в МКД.

Штрафы для управляющих компаний за недопуск интернет-провайдеров

Между тем, как отмечал летом 2025 г. министр цифрового развития Максут Шадаев, ответственность для управляющих компаний за невыполнение требований закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров отсутствует. В октябре 2025 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в КоАП соответствующих штрафов.

Предполагается, что размер штрафа для юридических лиц составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 40 тыс. руб. За повторное нарушение размер штрафа составит от 600 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц, для должностных лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. руб.