Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Chrome оказался в числе худших современных браузеров с точки зрения конфиденциальности пользователей. Он на втором месте после ChatGPT Atlas, согласно исследованию Digitain. Рейтинг в целом почти полностью состоит из известных каждому россиянину браузеров – в нем есть Edge, Opera, Firefox и даже DuckDuckGo, который позиционируется как защищенный и безопасный.

Где безопасность, Google?

Браузер Google Chrome, самый популярный в мире с долей 71,22% (ноябрь 2025 г., StatCounter), оказался одним из самых небезопасных. Как пишет портал Neowin, с точки зрения защищенности персональных данных он является одним из наихудших в мире.

В этом плане Chrome получил «Серебро» уступив первенство браузеру ChatGPT Atlas, говорится в исследовании Digitain, проведенном в декабре 2025 г. и посвященном рискам для конфиденциальности пользователей.

Эксперты Neowin отмечают, что победа ChatGPT Atlas в этом рейтинге не является чем-то удивительным – сам по себе обозреватель очень новый. Но их беспокоит тот факт, что он, по их мнению, вообще не был разработан с учетом конфиденциальности.

ChatGPT Atlas провалил почти все тесты на защищенность персональных данных, набрав 99 баллов из 100 возможных. Он даже не в силах заблокировать отслеживание пользователей веб-сайтами в разных сессиях.

Пользоваться Chrome может быть небезопасно

Браузер получил довольно низкую оценку по всем трем оцениваемым показателям (конфиденциальность и защита от отпечатков пальцев, блокировка трекеров и данных, безопасность соединения и навигации).

Победа была так близка

Chrome, несмотря на свое второе место, не так уж и сильно отстал от лидера в лице ChatGPT Atlas. Его результат – 75 баллов, что должно побудить предпочитающих его пользователей либо сменить браузер на что-то более надежное, либо обвешать его расширениями, принудительно повышающими его безопасность.

Примечательно, что топ-3 замыкает вовсе не Edge. Созданный корпорацией Microsoft, которая собирает пользовательские данные терабайтами он расположился на четвертой строчке с результатом 63 балла.

На третьем месте закрепился нишевый браузер Vivaldi, любимый теми, кто много лет назад с удовольствием пользовался классическим браузером Opera. В рейтинге самых халатно обращающихся с персональными данными браузеров Vivaldi получил «бронзу» и 75 баллов, лишь на один балл отстав от Chrome.

Vivaldi развивается одним из основателей Opera. В него по умолчанию встроены блокировщики трекеров и рекламы. Как он при таких вводных оказался на третьем месте, а не в хвосте списка, специалисты Digitain не уточняют.

Группировка антиприватных браузеров

Следом за ChatGPT Atlas, Chrome, Vivaldi и Edge идет современная интерпретация браузера Opera. Составители рейтинга не уточняют, какая из многочисленных и постоянно множащихся его версий принимала участие в исследовании, но ее оценка – 58 баллов из 100.

На шестой позиции – браузер Ungoogled, также известный как Ungoogled-chromium. Это свободно распространяемый вариант Chromium, не зависящий от веб-сервисов Google. У него 55 баллов.

Продолжают вереницу браузеры Firefox (50 баллов), Apple Safari (49) и DuckDuckGo (44). Последний позиционируется как один из самых безопасных в мире.

На самой нижней строчке рейтинга ожидаемо оказался браузер Tor с 40 баллами из 100. Лучше него выступили Brave и Mullvad Browser – авторы исследования назвали их браузерами, наиболее ориентированными на конфиденциальность пользователей.

ИИ – не друг

Авторы исследования отметили, что браузеры на основе искусственного интеллекта – не самое лучше решение с точки зрения конфиденциальности персональных данных. «Новые браузеры на базе ИИ, такие как ChatGPT Atlas и Comet от Perplexity, сейчас привлекают к себе много внимания, и миллионы людей пробуют их из-за ажиотажа вокруг ИИ. Эти браузеры обладают интересными функциями, которых нет у традиционных, но пользователям следует остановиться и проверить, насколько они на самом деле безопасны. ИИ работает, собирая данные и обучаясь на них, а это значит, что эти инструменты могут собирать больше вашей личной информации, чем вы думаете. Тот факт, что что-то использует ИИ, не делает это автоматически безопасным или конфиденциальным», – заявил Паруйр Арутюнян (Paruyr Harutyunyan), руководитель группы цифрового маркетинга компании Digitain.