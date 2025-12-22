CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Телеком Интернет Интернет-ПО Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника Ритейл Автодилеры Техника ИТ в торговле
|

Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества

В Сан-Франциско (США) 20 декабря 2025 г. произошел крупный сбой, оставивший более 130 тыс. домов и предприятий без электричества. В социальных сетях были опубликованы моменты, когда беспилотные автомобили Waymo застряли на дороге из-за отключения в Сан-Франциско. Все из-за того, что ИТ-системы беспилотников предназначены для распознавания неработающих светофоров как знака «движение без остановки запрещено». Пассажиры же Waymo не смогли переключить на ручное управление и движение на дорогах было остановлено.

Сбой в работе беспилотных авто

Отключения света в Сан-Франциско в декабре 2025 г. вызвали перебои в работе беспилотных автомобилей, пишет CNBC. Сервис беспилотных такси Waymo был приостановлен в городе почти на сутки из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Инцидент произошел вечером 20 декабря 2025 г., когда многие автомобили компании остановились на дорогах, заблокировав движение.

По информации Waymo, служба была временно отключена из-за сбоя в энергоснабжении, который также вывел из строя светофоры и нарушил работу общественного транспорта. Хотя ИТ-системы беспилотников предназначены для распознавания неработающих светофоров как знака «движение без остановки запрещено», масштабные помехи привели к тому, что часть робомобилей оставалась неподвижной дольше обычного времени, необходимо для оценки ситуации на перекрестках. В заявлении компании Waymo, разработанной материнской компанией GoogleAlphabet, также сообщается, что из-за отключения в районе залива Сан-Франциско услуга вызова беспилотных автомобилей была приостановлена.

В компании Waymo отметили CNBC, что большинство поездок в момент отключения были завершены успешно, и пообещали проанализировать произошедшее для улучшения работы в подобных условиях. Сервис был полностью восстановлен только к утру 22 декабря 2025 г.

waymo_chrysler_pacifica_in_los_altos_2017_1.jpg
Wikipedia
Автомобиль компании Waymo проходит тестирование в Сан-Франциско

По данным Waymo, статистика поездок на конец 2025 г., еженедельно компания выполняет более 450 тыс. платных поездок в неделю во всех городах присутствия (Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Финикс и др.). За 2025 г. компания совершила более 14 млн поездок за текущий год. Общее же количество поездок за все время работы сервиса превысило 20 млн к концу декабря 2025 г. В Сан-Франциско работает около 800-1 тыс. беспилотных автомобилей.

13 ноября 2025 г. Waymo получила разрешение на использование своих робомобилей на автомагистралях в США. Это существенное расширение возможностей сервиса, поскольку ранее пассажиры были ограничены только городскими улицами. Теперь пользователи смогут совершать поездки по скоростным дорогам в трех городах: Фениксе, Лос-Анджелесе и районе залива Сан-Франциско. Это позволит значительно сократить время в пути и сделать сервис более практичным для дальних поездок.

Чрезвычайное происшествие

20 декабря 2025 г. без электроснабжения остались более 130 тыс. жилых домов и организаций в северных районах Сан-Франциско. Кроме того, не работали светофоры, праздничная иллюминация, освещение улиц и метро. Как писали местные издания, изначальная причина блэкаута, начавшегося утром, пока неизвестна, но масштаба отключениям добавил пожар, вспыхнувший уже днем на одной из подстанций энергокомпании Pacific Gas and Electric.

Сообщения же о первых отключениях электроэнергии поступили в 9:40 утра по местному времени в одном из районов Сан-Франциско. Через час без света остались еще несколько районов города. В 14:20 поступили сообщения о пожаре на подстанции Pacific Gas and Electric. Только около 16 часов, когда без света уже остались 130 тыс. домов и заведений, компания опубликовала на своих аккаунтах в социальных сетях оповещение для потребителей, рекомендуя им не покидать дома и не выезжать на дороги из-за отсутствия освещения и регулировки.

После этого в городе был создан координационный центр, при поддержке которого были приняты меры по организации дорожного движения на загруженных улицах и перекрестках. Стабилизировать ситуацию с отключениями удалось в течение нескольких часов, и к 21:00 субботы электроснабжение восстановили почти для 90 тыс. домохозяйств. Однако еще 42 тыс. домов и зданий в Сан-Франциско оставались без электричества в ночь 20-21 декабря.

Большой спрос на авто без водителей

Летом 2025 г. стало известно о том, что жители Сан-Франциско вызывают беспилотные такси для занятия сексом, об этом сообщил бывший исполнительный директор «Яндекса» Тигран Худавердян. «В 2025 г. такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фан-факт», — отметил Худавердян.

Представители компания Cruise призывают пассажиров не делать в таких машинах ничего, что потенциально могло бы вызвать дискомфорт у других, и избегать действий, которые можно классифицировать как угрожающие, конфронтационные, дискриминационные, домогательные, неуважительные, оскорбительные или неуместные по отношению к другим.

Множество результатов исследований о сексе в беспилотных автомобилях говорят о том, что даже если операторы этих машин внедряют дополнительные средства наблюдения, по-настоящему сообразительные люди всегда найдут способ обойти их.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Маски сорваны. Chrome официально признан самым опасным браузером

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги

Начался всероссийский сбой WhatsApp*. Мессенджер замедлили на 80%

Служба точного времени NIST сбоила и раздавала в интернет ошибочные данные

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще