Служба точного времени NIST сбоила и раздавала в интернет ошибочные данные

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) предупредил о том, что некоторые из его серверов службы интернет-времени могли передавать неточные сведения.

Соответствующее сообщение в списке рассылки службы разместил сотрудник NIST в Боулдере (Корорадо, США) Джеффри Шерман (Jeffrey Sherman), ответственный за работу атомных часов, на показаниях которых построен сервис точного времени института. По его словам, причиной инцидента стало продолжительное отключение электроснабжения на территории кампуса NIST в Боулдере.

Как рассказал Шерман, электроэнергия на территории кампуса пропала 17 декабря в 22:23 UTC (18 декабря в 01:23 по Москве). Виновником происшествия называют сильные порыве ветра, повредившие линии электроснабжения. В Боулдере в подобных ситуациях практикуется превентивное отключение подачи электроснабжение во избежание возникновения лесных пожаров.

Важные системы NIST имеют доступ к резервным источникам питания, но в данном случае в процессе переключения оборудования службы интернет-времени на запасной генератор произошел отказ последнего. В результате в работе атомных часов, обеспечивающих службу данными о текущем времени, возникли неполадки.

Частичный отказ

Среди NTP-серверов NIST, которые могли передавать некорректные данные или не отвечать вовсе: time-a-b.nist.gov, time-b-b.nist.gov, time-c-b.nist.gov, time-d-b.nist.gov, time-e-b.nist.gov, а также аутентифицированный ntp-b.nist.gov.

NTP (Network Time Protocol – протокол сетевого времени) — сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием с переменной скоростью отклика (латентностью).

Некоторые из серверов службы интернет-времени института в ходе инцидента продолжали работать правильно, поскольку получали данные от других атомных часов NIST, расположенных на соседней площадке, которую отключение электроснабжение затронуло в меньшей степени. Широко применяемый адрес time.nist.gov, домен, который динамически перенаправляет на один из серверов геораспределенного пула службы времени, сохранял работоспособность.

Пользователи же, которые предпочли указать адрес конкретного NTP-сервера, могли столкнуться с недостаточно точными данными о времени, что, впрочем, для большинства из них не является значительной проблемой.

Заинтересованные лица уведомлены

По словам Шермана, NIST уведомил организации, для которых даже незначительное отклонение от эталонного значения времени может быть критичным, посредством заранее выработанных каналов связи. К таким организациям могут относиться, например, занятые в научной или финансовой, телекоммуникационной сферах. Измерение времени с высокой точностью, в частности, важно для корректной работы спутниковых навигационных систем, таких как GPS или ГЛОНАСС.

В своем сообщении Шерман выражал намерение отключить генераторы, питающие оборудование боулдерского сегмента службы интернет-времени NIST, однако погода в течение длительного времени оставалась неблагоприятной – в этот период попасть на территорию кампуса могли исключительно работники экстренных служб.

Служба вновь работает в обычном режиме

Как отмечает The Register, по состоянию на 06:00 UTC 22 декабря (09:00 22 декабря по Москве) работа всех сервисов службы интернет-времени NIST восстановлена, а NPT-серверы проекта вновь вещают корректное и точное время.

Примерно в 19:00 UTC 21 декабря (22:00 21 декабря по Москве) Шерман дополнил первоначальное сообщение, отметив, что серверы службы проработали от аккумуляторных батарей около двух часов. Сигнал, распространяемый NTP-серверами, отклонился от эталонного не более чем на 5 микросекунд (10-6 секунды) и оставался стабильным.

Это уже второй инцидент со службой интернет-времени NIST за последний месяц. 10 декабря 2025 г. из-за неполадок в работе атомного источника точного времени NIST в Гайтерсберге (штат Мэриленд, США) некоторые NTP-серверы показывали значения с куда более значимым отклонением в -10 миллисекунд (10-3 секунды).

В феврале 2025 г. CNews писал о том, что в институте физико-технических и радиотехнических измерений ВНИИФТРИ рассчитывают к 2030-2032 гг. создать экспериментальный образец высокоточных ядерных часов, которые будут иметь погрешность менее 10-18 секунды.