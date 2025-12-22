Начался всероссийский сбой WhatsApp*. Мессенджер замедлили на 80%

По всей России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp*. Количество жалоб стремительно растет – активнее всего о неработающем мессенджере рапортуют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа. По данным РБК, замедление мессенджера достигло 80%.

WhatsApp* вышел из чата

В России начались крупномасштабные сбои в работе WhatsApp* – самого популярного в мире мессенджера. Российские власти еще в 2023 г. грозились заблокировать его, а в 2025 г. перешли от угроз к действиям.

В августе 2025 г. WhatsApp* почти перестали работать звонки – они были очень сильно ограничены. Также была сильно замедлена передача медиаконтента. В начале декабря 2025 г. власти перешли от ограничений к полноценным блокировкам.

Во второй половине декабря 2025 г. WhatsApp* стал работать совсем медленно. Даже текстовые сообщения отправляются с огромной задержкой в несколько минут, а отправка документов и изображений в большинстве регионов возможна только при использовании специальных технических средств. Это происходит как на мобильном интернете, который сам по себе операторы связи регулярно блокируют, так и на домашнем.

Столичным не повезло

К моменту выхода материала на сайте «Сбой.рф» количество жалоб на неработающий WhatsApp* превысило отметку в 2050. Их число растет буквально поминутно.

Сбой явно крупный

Судя по всему, очередной сбой в работе WhatsApp* на территории России затронул пока не всех жителей. Активнее всего на проблемы с мессенджером жалуются жители Москвы и Московской области, а также россияне, проживающие в Воронежской области. От жителей Зауралья поступает минимальное количество сообщений.

В некоторых регионах россияне не могут даже зайти в WhatsApp*, у других же само приложение открывается, но не отправляются сообщения. А в Волгоградской области, к примеру, сообщение отправить можно – появляется одна серая «галка», вот только вторая «галка», сигнализирующая о доставке сообщения, не появляется – оно не доставляется.

Подарок на Новый год

Мессенджер WhatsApp* – самый популярный в мире с пользовательской базой более 2 млрд человек по всей планете. В России это тоже самое востребованное средство мгновенного обмена сообщениями – в течение многих лет все домовые, школьные и прочие групповые чаты создавались преимущественно в нем.

Нельзя исключать, что WhatsApp* полностью перестанет работать в России аккурат к Новому году

Замедление WhatsApp* затронуло, в высочайшей степенью вероятности, почти все население России – кто-то общается в нем с родственниками из других стран, кто-то наладил в нем общение с бизнес-партнерами, а кто-то – со школьными или университетскими друзьями, разъехавшимся по миру.

Судя по всему, нынешний сбой – это не случайность. По данным РБК, скорость работы мессенджера 22 декабря 2025 г. упала на 70-80%, и операторы связи к этому отношения не имеют. И все это происходит за неделю до Нового года.

В этой связи важно напомнить про заявление Роскомнадзора месячной давности. В конце ноября 2025 г. в ведомстве сообщили, что «последовательно вводят ограничительные меры» в отношении WhatsApp*. Отдельно в заявлении прозвучали угрозы полной блокировки сервиса на территории России.

Альтернативы пока есть

К моменту выпуска материала в России почти не осталось работающих иностранных мессенджеров. Официально заблокированы: как минимум Discord, Viber, Signal, Facetime, Snapchat; официально замедлены: как минимум Telegram; неофициально замедлены: как минимум Google Meet.

Brett Jordan / Unsplash Не все любимые россиянами сервисы справляются с разблокировкой WhatsApp*

Россияне находят менее популярные в мире мессенджеры и переносят свое общение в них. Однако власти планомерно сгоняют всех в госмесседжер Max – например, в декабре 2025 г. Госдума приняла в третьем чтении закон, что теперь все домовые чаты нужно создавать именно в нем.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.