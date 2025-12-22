Власти обязали при регистрации доменов идентифицироваться через Госуслуги

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих в интернете табачную продукцию. Одновременно принята норма, устанавливающая, что регистрации доменов в российских доменных зонах нужно проходить идентификацию через ЕСИА.

Внесудебная блокировка сайтов с табачной продукцией

Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон о внесении изменений в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ касается ограничений на продажу табачной продукции в интернете и вопросов работы национальной доменной зоны.

Первоначально законопроект был внесен в Госдумы летом 2024 г. и принят в первом чтении в марте 2025 г. Первая версия документа касалась только вопросов продажи табачной продукции в интернете.

Госдума приняла закон, устанавливающий, что регистрации доменов в российских доменных зонах нужно проходить идентификацию на портале госуслуг

Предполагается, что блокировке будут подлежать сайты с информацией, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и никотиносодержащей продукции, розничная продажа которой запрещена законодательно. Также социальные сети должны будут мониторить пользовательский контент на предмет наличия соответствующей информации.

Как в России боролись с дистанционной торговлей табачной продукции

В 2006 г., после принятия Правил дистанционной торговли, в России была запрещена дистанционная торговля алкогольной продукции. Впоследствии запрет стал действовать и в отношении дистанционной торговли табачной продукции. В 2012 г. Роскомнадзор стал составлять «черный список» интернет-сайтов, доступ к которым должен быть заблокирован. В числе прочего региональные суды стали выносить решения о блокировке сайтов с продажей табачной продукции.

В 2020 г. в Законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» был напрямую прописан запрет на дистанционную торговлю табачной продукции. Однако, как отмечают авторы законопроект, с его реализацией существуют трудности.

В частности, правила, которые действуют в отношении алкогольной продукции, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотиносодержащей продукции. В результате они не выявляются данный противоправный контент, а «процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная и далеко не всегда приводит к успеху».

В 2023 г. Роспотребнадзор, по результатам мониторинга сайтов в сети интернет, подал 2,4 тыс. исковых заявлений (более чем в три раза больше, чем в 2022 г.) в суд с целью блокировки доступа к сайтам с продажам табачной продукции, включая насвай, табак сосательный (снюс), пищевую никотиносодержащую продукцию, предназначенную для жевания, сосания, нюханья. 1,86 тыс. исков были удовлетворены судами, а в 203 случае интернет-площадки прекратили свою работу. Однако такой механизм не является эффективным, так как судебные разбирательства могут длиться от 60 дней до полугода.

Блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотиносодержащей продукции (в 99% - контрафактной и контрабандной) – занимает от трех месяцев, добавляют авторы документа. «С одной стороны, механизм противодействия проблеме существует, а с другой, этот механизм крайне проблематично применять, - говорится в документе. – В то же время есть вполне действенный, удобный и эффективный механизм внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь».

Нововведения в регулировании Национальной доменной зоны

В ходе рассмотрения документа во втором чтении в документ были внесены поправки, вносящие изменения в регулирование Национальной доменной зоны. Согласно действующей редакции Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», координацию деятельность по формированию доменных имен, входящих в группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, осуществляет некоммерческая организаций, одним из учредителей которой является Россия и которая является зарегистрированным владельцем баз данных этой зоны в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.

От имени России функции и полномочия учредителя данной организации осуществляет Роскомнадзор. Согласно принятой редакции закона, теперь таких организаций будет несколько, их перечень установит Правительство.

Далее принятый закон предполагает, что регистрацию доменных имен будут осуществлять российские юридические лица, включенные в соответствующие перечни. Ведение перечней будут вести некоммерческие организации, координирующие деятельность по формированию доменных имен. Порядок формирования и ведения перечней регистраторов доменных имен, требования к российским юридическим лицам, включаемым в такие перечни, установит Правительство.

Регистрацию доменных имен государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также государственных компаний, публично-правовых компаний будут осуществлять непосредственно некоммерческие организации, координирующие деятельность по формированию доменных имен.

Регистрация доменного имени будет возможна только после прохождения лицом, на которое оно регистрируется, идентификации с использованием ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации, относится к порталу Госуслуги). Правительство установит правила регистрации доменных имен, включающие в себя требования к доменными именам при их регистрации, сроки осуществления регистрации доменных имен и использования доменных имен, основания, порядок и сроки принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации доменных имен.

Как в России регулируется регистрация доменов

Положение о Национальной доменной зоне было принято в 2019 г. после принятия закона» «О суверенном интернете». Регулятором Национальной доменной зоны является Роскомнадзор. Согласно приказу ведомства, к Национальной доменной зоне отнесены зоны .RU, .РФ и .SU. В 1990-х годах администратором и единственным регистратором в доменной зоне .Ru был РосНИИРос (Российское НИИ развития общественных сетей).

В начале 2000-х годов функции управления зоной .Ru были переданы КЦ («Координационный центр национального домена сети интернет»). Функции регистрации доменов были выделены в компанию Ru-Center. Аккредитацией доменных регистраторов занимается КЦ,

Зона .Su исторически создавалась как доменная зона Советского Союза. В 1994 г. развитие зоны и регистрация новых доменных имен в ней была приостановлена, но сама зона продолжила работать. В начале 2000-х годов регистрация доменов в зоне .Su была возобновлена. Формальным администратором зоны оставался РосНИИРос, но управлением зоны занялся Фонд развития интернета, созданный одним из основателей РосНИИРос Алексеем Солдатовым, который в 2008-2010 гг. занимал пост замминистра связи.

В 2019 г. в отношении Солдатова было возбуждено уголовное дело о незаконной передачи IP-адресов, принадлежавших РосНИИРос и использовавшихся государственным научными организациями. В итоге Солдатов был признан виновным и приговорен к тюремному заключению (сейчас он на свободе). Функции управления зоной .Su вернулись к РосНИИРос, в число учредителей которой вошел Роскомндзор. Также Роскомнадзор вошел в число учредителей КЦ. По всем видимости, КЦ и РосНИИРос и будут организациями, уполномоченными на управление доменными зонами.

Как пояснил CNews директор КЦ Андрей Воробьев, идентификация через ЕСИА направлена на повышение достоверности данных администраторов доменов, предотвращение случаев мошенничества и неправомерного использования доменных имен. «Это создаст серьезный барьер для злоупотреблений, очистит российское доменное пространство и сформирует защищенную доменную среду, - пояснил Воробьев. – Законопроект также предусматривает ряд системных изменений в работе Национальной доменной зоны. В частности, функции по регистрации доменных имен государственных органов будут переданы некоммерческим организациям, одним из учредителей которых является РФ».