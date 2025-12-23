Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Зафиксированы первые случаи подмены оперативной памяти DDR5 на устаревшую DDR4 при заказе на крупных маркетплейсах. Пока это касается только Amazon, который не работает в России, но схема запросто может распространиться на весь мир на фоне глобального дефицита оперативной памяти и стремительного роста цен на нее, особенно на DDR5.

Кручу-верчу, оперативную память хочу

Пользователь американского интернет-магазина Amazon столкнулся с новым видом мошенничества – неизвестные подменили заказанную им современную оперативную память DDR5 на чипы предыдущего поколения DDR4, пишет Tom’s Hardware. Планки DDR4 во-первых, несовместимы со слотом DDR5, во-вторых, работают гораздо медленнее.

Чтобы пользователь раскрыл схему лишь после того, как распаковал упаковку и попытался вставить планки в компьютер, мошенники скрыли маркировку на модулях памяти под радиатором. Таким образом, отличить планки DDR4 от DDR5 стало почти невозможно – подлог заметит лишь тот, кто отчетливо понимает, как физически отличаются слоты под эти стандарты памяти.

Зачем так делать

Мотивация мошенников, проделавших такое с заказом пользователя Amazon, проста и очевидна – деньги. Поскольку цены на оперативную память DDR5 постоянно растут, а доступность становится все более ограниченной, теперь далеко не все могут позволить себе купить набор таких планок.

Фото: fabrikasimf / FreePik Раньше воровали золото и украшения, теперь - оперативную память

Память DDR4 стоит дешевле ввиду того, что морально устарела – все меньше компьютеров и ноутбуков работают с ней, она постепенно уходит в прошлое, как в свое время это сделали первые три поколения DDR.

Кто пострадал

История с Amazon приключилась в европейском филиале этого маркетплейса, вероятнее всего, в британском, так как все суммы указаны в фунтах стерлингов. Ее в красках описал пользователь Reddit под псевдонмом Leading-Growth-3861, ставший ее главным героем.

По его словам, у него есть полностью собранный ПК, и он решил улучшить его, добавив немного оперативной памяти.

Для этого он зашел на Amazon и заказал там планки DDR5 – только они подходят к материнской плате его компьютера. Получив заказ, Leading-Growth-3861 попытался вставить ОЗУ в слоты на системной плате и потерпел неудачу – приобретенные им планки не подошли физически.

В этот момент он понял, что произошло: кто-то вынул модули DDR5 из упаковки, снял с них оригинальные радиаторы и надел их на планки DDR4, чтобы все выглядело как новое. Отметим, что современный рынок предлагает множество кастомных радиаторов охлаждения для ОЗУ, так что мошенник почти ничего не потерял, решившись на такой маневр.

Счастливый финал

В карточке товара на Amazon не было ни единой отметки о том, что он подержанный, или что у него повреждена упаковка. То есть набор ОЗУ продавался новым.

Как пишет Tom’s Hardware, это может свидетельствовать о том, что кража оригинальных модулей памяти могла произойти где-то в цепочке поставок Amazon. Ответственность за случившееся может нести один из сотрудников маркетплейса.

Для Leading-Growth-3861 эта история завершилась относительно хорошо. Не получив нужный товар, он запросил у Amazon возврат средств, и деньги в итоге ему вернули.

Более того, Amazon вернул ему даже больше, чем Leading-Growth-3861 заплатил за ОЗУ. По словам пользователя, это связано с тем, что за несколько дней, прошедших с момента заказа и до возврата средств память успела подорожать примерно на 100 фунтов стерлингов (10,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 декабря 2025 г.).

Лучше пока не будет

Подмена оперативной памяти при онлайн-заказе – схема новая, но быстро ставшая популярной. Tom’s Hardware привел в пример несколько похожих случаев за последние месяцы.

Так, покупатель из Испании получил совсем древние модули DDR2, которые продавались как DDR5. Другой пользователь Reddit заказал память для ноутбука, а его посылку украли.

В начале декабря 2025 г. CNews освещал один из таких случаев. Покупатель получил пустую упаковку от оперативной памяти – сами модули исчезли.