Oracle принудительно перевел пользователей на портал поддержки на основе ИИ. Клиенты в бешенстве, сотрудники воюют с «мертвыми» ссылками и поломанным поиском

Новый портал с ИИ



Американская корпорация Oracle перезапустила свой портал поддержки – теперь он имеет встроенные инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Однако ни клиенты, ни персонал службы поддержки, похоже, нововведения не оценили. По информации The Register, у пользователей веб-ресурса по обе стороны экрана сразу же возникли сложности с получением доступа к самой базовой его функциональности.

Новый интернет-портал My Oracle Portal (MOS) был запущен Oracle в начале декабря 2025 г. С тех пор, как отмечает The Register, представители компании и ее клиенты вынуждены мириться с новшествами, которые доставляют массу неприятных эмоций и не позволяют добиться поставленных целей.

В ряде случаев посетителям портала с трудом удается такую информацию как прошлые заявки, направленные клиентами, ссылки на ПО для работы с патчами к продуктам Oracle и даже графики релизов последних.

При этом в ноябре 2025 г. вице-президент Oracle по информационному развитию Грех Парих (Greg Parikh), рассказывая о грядущем запуске MOS в своем корпоративном блоге, пообещал его пользователям ряд новых функций, таких как: взаимодействие с использованием ИИ, упрощенную навигацию, улучшенные возможности поиска и расширенный доступ к базе знаний.

Чем недовольны пользователи

Специалист службы поддержки в разговоре с The Register заявил, что взаимодействие пользователи с MOS все чаще носит хаотический характер: «Очевидно, по задумке Oracle этот новый ИИ должен удовлетворять все потребности клиентов, но это работает не слишком хорошо. Обращения в службу поддержки не дают удовлетворительных результатов, клиенты Oracle больше не могут создавать автоматические запросы на обслуживание, а патчи и исправления больше не видны, поскольку соответствующие индексы были удалены».

Клиенты Oracle, принадлежащие к Deutsche Oracle Anwendergruppe (DOAF), ассоциации немецкоязычных пользователей продуктов американского ИТ-гиганта, также отмечают проблемы с поиском информационных материалов на новом портале. Например, официальные справочные материалы (Master Note), посвященные комплексам Oracle Exadata (ранее – Doc-ID 888828.1) теперь просто не появляются в результатах поиска. Представители DOAF также жалуются на утрату перечня избранных страниц и других настроек персонализации с переходом на MOS.

Пользователи также жалуются на то, что многие справочные материалы на новом портале теперь имеют совершенно иные идентификаторы (ID). Те же, что сохранили за собой старые, могут оказаться недоступными.

В свою очередь специалисты службы поддержки Oracle, как отмечает The Register, вынуждены «воевать» со ссылками на внутренние ресурсы или вовсе ведущими в никуда – такими нельзя поделиться с пользователями.

Эрик Гайер (Eric Guyer), партнер-основатель консалтинговой фирмы Remend, специализирующейся на технологиях Oracle и SAP, сказал The Register, что MOS выглядит более минималистичным, более строго контролирует выдачу информации и «заточен» на взаимодействие пользователей с чат-ботами. Старый же портал предоставлял доступ практически к любым материалам любому обладателю идентификатора службы поддержки клиентов Oracle (CSI).

«Люди, привыкшие к старому порталу, [посетив новый] будут задаваться вопросом, куда все делось. Баг это или фича – пока не знаю. Может быть отличным [нововведением]… или может быть еще одним сигналом того, что Oracle сосредоточена на чем-то ином», – отметил Гайер.

Сделка Oracle с OpenAI

В сентябре 2025 г. Oracle заключила сделку с OpenAI, разработчиком популярных больших языковых моделей семейства GPT, на $300 млрд сроком на пять лет. Аналитики KeyBanc тогда предположили, что американскому ИТ-гиганту, вероятно, придется взять кредит на сумму около $100 млрд для запуска дополнительных вычислительных мощностей, необходимых для исполнения контракта с OpenAI.

Как отмечает The Register, на фоне опасений относительно превращения Oracle в крупного должника и колоссальной стоимости развертывания новой ИИ-инфраструктуры рыночная капитализация корпорации в середине ноябре рухнула на 30% к сентябрю 2025 г. В результате компания разом потеряла в цене больше, чем ей сулит сделка с OpenAI.