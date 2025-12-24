Microsoft ввела «санкции» против всего мира: Отключен волшебный способ активации Windows. Россиян от него отлучили четыре года назад

Windows больше нельзя активировать по телефону – теперь только через интернет. Этот метод активации работал с начала XXI века и помогал всегда, когда не было доступа в Сеть. Россиян отлучили от него в 2022 г. на фоне антироссийских санкций, а теперь он перестал работать по всему миру

Microsoft на проводе

Корпорация Microsoft лишила своих частных и корпоративных клиентов возможности активировать Windows по телефонному звонку в техническую поддержку. Этот метод активации абсолютно легальный – софтверный гигант продвигал его в странах, где плохо работает интернет, или где он является редкостью и роскошью.

Активация нужна для подтверждения подлинности установленной копии Windows. Пиратские сборки имеют встроенные механизмы, обходящие этот механизм, но Microsoft активно борется с ними.

Телефонная активация работала и в России Ее отключили в начале весны 2022 г., сразу после того, как Microsoft ушла из страны и прекратила здесь всю свою деятельность.

Отныне активировать Windows можно исключительно через интернет. Если доступа в Сеть по той или иной причине нет, то сделать это не получится.

Microsoft Microsoft продолжает усложнять жизнь пользователям Windows

Что самое важное, отключение столь востребованного в недавнем прошлом, когда весь мир выходил в интернет через модемы, метода активации Windows Microsoft отключила без предупреждения. Если о приближавшемся окончании срока поддержки Windows 10 она трубила на протяжении четырех с половиной лет и даже заставляла пользователей переходить на Windows 11, то здесь была полная тишина.

Как все работало

Возможность активировать Windows по звонку в техподдержку Microsoft появилась в самом начале XXI века. Сначала она предоставлялась только корпоративным клиентам, а с выходом Windows XP в ноябре 2021 г. такая опция стала доступна и обычным потребителям.

В каждой стране официального присутствия Microsoft у корпорации был отдельный номер, по которому можно было позвонить для активации операционной системы. В России он имел код 800, то есть звонки на него не тарифицировались ни с мобильного телефона, ни со стационарного. Также было два номера с московским кодом 495.

На другом конце звонившему отвечал робот, который вел его по виртуальному меню и давал команды для дальнейших действий, а после диктовал 48-значный код проверки, который нужно было ввести в окне активации системы на компьютере или ноутбуке. После требовалось ввести ключ активации, который поставляется с лицензионной копией Windows.

В некоторых странах телефоны для активации ОС продолжают работать, но лишь в режиме информирования. Они предлагают каждому позвонившему перейти на сайт Microsoft для активации.

Большая неожиданность

Microsoft не делала никаких заявлений относительно отказа от поддержки телефонной активации Windows. Этот способ существовал во всех без исключения версиях Windows, начиная с XP – даже нынешняя Windows 11, вышедшая в октябре 2021 г., его полностью поддерживала.

Судя по всему, изменения произошли совсем недавно, потому что упоминания о невозможности активировать Windows по телефону стали появляться в интернете лишь в последней декаде декабря 2025 г. В числе первых внимание на проблему обратил пользователь заблокированной в России социальной сети Х под псевдонимом TheBobPony – его пост датирован 21 декабря 2025 г.

Публикация TheBobPony

К моменту выхода материала Microsoft не объясняла, зачем избавилась от телефонной активации, и как теперь быть тем, у кого есть лицензионная Windows, но нет доступа в интернет. Важно напомнить, что софтверный гигант также пытается бороться с установкой Windows 11 на компьютеры без интернета.

На фоне этого популярность Windows начала понемногу угасать. Это по-прежнему самая распространенная ОС в мире, поскольку она установлена на 69,37% ПК и ноутбуков в мире, согласно статистике StatCounter за ноябрь 2025 г., но годом ранее ее доля была на уровне 72,94%.