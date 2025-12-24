После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Платежная система Nanduq (бывшая Qiwi) изменила условия заключенной в начале 2024 г. сделки по продаже российского подразделения - АО «Киви». Покупатель заплатит за актив 4 млрд руб. и 46,6% от общего числа акций Nanduq. Ранее предполагалось, что сумма сделки составит 23,75 млрд руб.

Nanduq поменяла условия продажи российского подразделения

Платежная система Nanduq (бывшая Qiwi) сообщила об обновлении соглашения по продаже своего российского подразделения АО «Киви», первоначально заключенного в начале 2024 г.

Покупатель, гонконгская компания Fusion Factor Fintech (FFF), принадлежащая бывшему гендиректору Qiwi Андрею Протопопову, заплатит за компанию 4 млрд руб. и передаст продавцу 29,2 млн его акций Nanduq класса B (одна акция данного типа имеет один голос), 46,6% от общего числа акций компании.

Одновременно Nanduq объявила о намерении провести внеочередное собрание акционеров, которое состоится 9 февраля 2026 г. Совету директоров компании предлагается разрешить выкупать акции компании по цене от $2,75 до $5,75 за одну акцию в объеме до 10% от общего числа акций. Также компания запускает программу долгосрочной мотивации сотрудников с помощью акций, для чего будет выпущено 800 тыс. акций класса C общей номинальной стоимостью 200 тыс евро.

Взлеты и падения Qiwi

Платежная система Qiwi появилась в 2008 г. путем слияния систем платежных терминалов ОСМП и E-Port. Qiwi также была крупнейшим игроком на рынке электронных денежных кошельков. В 2013 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, затем компания вышла и на Московскую биржу.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. В 2023 г. администрация Nasdaq одобрила соглашение, по которому, в случае ухода из России, торги акциями Qiwi будут возобновлены.

В начале 2024 г. Qiwi договорилась о продаже своего российской подразделения. На АО «Киви» приходилось 83,8% активов Qiwi и 89,9% от ее выручки. Предполагалось, что покупатель выплатит за актив 23,75 млрд руб., причем в распорку. Первый транш в размере 11,875 млрд руб. должен был быть выплачен в течение полугода после совершения сделки, остальное - в течение четырех лет.

Отзыв лицензии у «Киви-банка»

Вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», обслуживавшего операции платежной системы Qiwi. После этого работа платежных терминалов и электронных кошельков Qiwi была прекращена.

В АО «Киви» также входили факторинговая платформа Rowi, система денежных переводов Contact, платформа для управления медиа и контент-кампаниями RealWeb, SaaS-платформа для автоматизации маркетинга в социальных сетях Flocktory, платежная система для таксопарков и водителей «Таксиагрегатор», платформа эквайринга для малого и среднего бизнеса IntellectMoney и др. Rowe вскоре была продана «Т-Банку».

В Qiwi тогда заявляли, что сделка по продаже АО «Киви» не предусматривает возможности отмены. При это до момента расплаты 100% в АО «Кики» будут находится в залоге у Qiwi Если же покупатель не сможет расплатиться за данный актив, то Qiwi найдет на него другого покупателя, говорили тогда в платежной системы.

При этом компания-покупатель FFF неоднократно запрашивала отсрочку по платежам за АО «Киви», которая ему предоставлялась. Неприятности Qiwi на этом не закончились. Администрация Nasdaq окончательно прекратила листинг акций компаний. В итоге Qiwi была переименована в Nanduq и получила листинг на Международной бирже Астаны (AIX, Казахстан).

Рыночная стоимость пакета акций Nanduq, который должен быть передан покупателем, составляет $86,8 млн. Исходя из курса Центробанка, данный пакет стоит 6.88 млрд руб., соответственно, вся сумма сделки по продаже АО «Киви» теперь составляет 10,88 млрд руб., то есть более чем в два раза меньше, чем планировалось в начале 2024 г.

Как бывший гендиректор Qiwi скупает ее акции

Отметим, что в 2025 г. FFF три раза проводила оферты на выкупа американских депозитарных расписок (ADR) на акции Nanduq у владельцев из российской финансовой инфраструктуры. Всего было выкуплено 7,68 млн ADR (12,2% от общего числа акций). Общие затраты FFF на выкуп акций составили 1,6 млрд руб. Параллельно Nanduq приняла решение о проведении делистинга с Московской бирже.