После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Сервис HeadHunter решил безвозмездно публиковать вакансии бюджетных организаций из сфер здравоохранения и образования. Это случилось после того, как ФАС признала HeadHunter доминирующей компанией на рынке подбора персонала и анонсировала проведение проверки в отношении нее.

Бесплатное размещение вакансий для бюджетных организаций на HeadHunter

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о том, что рекрутинговый сервис HeadHunter разработал и опубликовал правила безвозмездного размещения вакансий социальными организациями. Эти правила устанавливают порядок доступа и критерии предоставления такой возможности на площадки HeadHunter.

«Документ направлен на обеспечение кадровых потребностей, выполнение задач социального значения в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, волонтерства и в иных общественно полезных направлениях, - говорится в сообщении ФАС. - Организации здравоохранения и образования смогут обеспечить формирование медицинского и педагогического составов».

Согласно сообщению ФАС, учреждения здравоохранения и образования смогут обойтись без закупочных процедур при поиске сотрудников и направлять высвободившиеся средства на другие нужды. При этом градация квот обеспечит пропорциональность и соразмерность объема предоставления бесплатных услуг уровню кадровой нагрузки в отрасли на основании соотношения активных резюме и вакансий, опубликованных на платформе HeadHunter. Это предотвратит предоставление избыточных преимуществ одной категории по сравнению с другой, уверены в ФАС.

Как ФАС обещала проверить HeadHunter

В ФАС напомнили, что HeadHunter «является крупнейшим цифровым сервисов по подрбору персонала». «Таким компаниям рекомендуется демонстрировать ответственное поведение на рынке, а также формировать открытую тарифную политику», - полагают в ведомстве.

Отметим, что на самом HeadHunter в разделе «Новости» не появлялось каких-либо сообщений по данному вопросу. Пресс-служба HeadHunter отказалась от комментариев по данному вопросу. Пресс-служба ФАС не ответила на запрос CNews.

Летом 2025 г., глава ФАС Максим Шаскольский заявлял, что HeadHunter была признана доминирующей компанией на рынке поиска работы с долей в 57%. В связи с этим ФАС инициировала проверку компании, так как в отношении нее «было достаточное количество жалоб, на дискриминационный подход к различным участникам рынка».

Крупнейшие игроки на рынке подбора персонала

HeadHunter является лидирующей площадкой по подбору персонала в России. На HeadHunter опубликовано 68% всех ИТ-вакансий и 54% офисных позиций в России, также площадкой пользуется 89% крупных компаний.

Но у HeadHunter есть конкуренты. Так, SuperJob показывает лучшую конверсию откликов в сферах продаж, логистики и производства. Общая база вакансий в SuperJob на 40% меньше, чем на HeadHunter, но и конкуренция среди соискателей меньше в 2,8 раз (данные блога «Работа, карьера, резюме» на платформе «Дзен»).

Платформа «Авито.Работа» считается наиболее эффективной для поиска водителей, курьеров, мастеров бытовых услуг, продавцов и специалистов beauty-индустрии. Особенностью площадки является прямой контакт соискателя с работодателем (непосредственным руководителем) минуя кадровые отделы.

Еще один игрок рынка подбора персонала – площадка «Работа.ру», в 2019 г. приобретенная Сбербанком. Платформа лидирует в городах с числом населения 100 тыс. – 500 тыс. человек, а также для поиска первой работы и позиций без опыта.

Государственный ресурс по поиску работу

Отметим, что в 2009 г. государство создало собственный ресурс для поиска работы – «Работа в России». Законом установлено обязательство работодателей с численносттю персонала более 25 человек публиковать на нем свои вакансии. Аналогичная обязанность действует для органов государственной и региональной власти, государственных учреждений, компаний с госучастием и т.д. Расходы федерального бюджета на создание и развитие системы в 2015-2021 гг. составили 2,6 млрд руб.

По данным на октябрь 2025 г., на «Работа в России» было зарегистрировано 23 млн пользователей и 1,2 млн работодателей, а также размешено 1,7 млн вакансий. Ежедневно платформой пользуется 225 тыс. человек. В то же время, как говорилось в отчете Счетной палаты за 2022 г., ежемесячное число пользователей «Работа в России» составляло 2,6 млн, тогда как у HeadHunter это число за соответствующий период составляло 20 млн человек.