CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-ПО Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Интернет
|

Павел Дуров обвинил Европу в создании «цифрового Гулага», цензуры и массовой слежки

Основатель мессенджера Telegram в декабре 2025 г. обвинил президента Франции в попытке превратить Европейский союз в цифровой Гулаг с помощью цензуры и слежки.

Конфликт в сети

Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) пытается превратить Европейский союз (Евросоюз) в цифровой Гулаг из-за своих низких рейтингов, об этом в декабре 2025 г. заявил основатель Telegram Павел Дуров.

«Архитектором закона Евросоюза о цензуре, в отношении которого введены санкции, является близкий союзник и назначенец президента Франции Эммануэля Макрон. Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать критиков в интернете, превратив весь Евросоюз в цифровой Гулаг — с помощью цензуры в законе о цифровых услугах и массовой слежки», — написал он в социальной сети X.

Так Павел Дуров ответил на пост заместителя государственного секретаря США Сары Роджерс (Sarah Rogers) о санкциях, введенных Вашингтоном против бывшего комиссара Евросоюза Тьерри Бретона (Thierry Breton) и еще четырех европейских общественных деятелей в рамках борьбы с ограничениями против американских ИТ-платформ.

snimok_ekrana_2025-12-25_113519.png
Instagram - durov
Основатель Telegram Павел Дуров

Франция решительно осуждает санкции против бывшего комиссара Евросоюза, заявил в сентябре 2025 г. министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Jean-Noel Barrault) и подчеркнул, что Евросоюз принял закон о цифровых услугах, который стал поводом для рестрикций, демократическим путем. Решение США представляет собой меры запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета, добавил президент Франции Эммануэль Макрон.

Павел Дуров последовательно критикует французские власти после задержания в аэропорту Парижа в августе 2024 г., о чем писал CNews. Тогда его поместили под арест по обвинению, связанному с недостаточной модерацией контента в Telegram. Дурова отпустили под залог €5 млн, но он выражал недоумение, что его как главу компании обвиняют в преступлениях пользователей мессенджера.

Закон о цифровых услугах

Закон о цифровых услугах в Евросоюзе был принят в 2020 г. и вступил в силу в 2022 г. Согласно ему, операторы социальных сетей обязаны модерировать контент, который может оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность. Если ИТ-платформа нарушает это правило, ей грозит штраф на сумму до 6% от дохода. В крайнем случае Европейская комиссия (Еврокомиссия) может заблокировать социальную сеть на территории Евросоюза.

Тьерри Бретон выступил одним из соавторов закона. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в августе 2023 г. В соответствии с этим регламентом цифровые ИТ-платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением дезинформации и детской порнографии. ИТ-платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций или же им предлагать альтернативы. В 2024 г. он пригрозил владельцу социальной сети X Илону Маску (Elon Musk) полным применением санкций в рамках закона за дезинформацию в X.

snimok_ekrana_2025-12-25_154413.png

Elysee Palace
Президент Франции Эммануэль Макрон

Инициатива же массовой слежки появилась еще в 2020 г. и предполагает сканирование частной переписки пользователей мессенджеров, электронной почты и облачных хранилищ с целью выявления и предотвращения распространения контента, связанного с сексуальным насилием над детьми. Проект требует внедрения ИТ-инструмента так называемого client-side scanning т.е. автоматической проверки прямо на устройствах пользователей сообщений до шифрования. По информации европейской медиаплатформы Euractiv, регламент по борьбе с сексуальным насилием над детьми обязывает мессенджеры и почтовые сервисы внедрять автоматическое сканирование фото, видео и ссылок всех пользователей до применения шифрования.

Всем, кого это касается

Еврокомиссия определила компании, которые владеют наиболее крупными онлайн-платформами, они попали под ее прямой надзор. Среди них — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), Microsoft и X.

Сотрудники Еврокомиссии регулярно направляют им ИТ-компаниям претензии с требованием устранения обнаруженных нарушений. В противном случае ведомство угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность ИТ-компаний на территории Евросоюза.

Политический кризис во Франции

В октябре 2025 г. популярность президент Франции Эмманюэля Макрона достигла самого низкого уровня с момента его избрания в 2017 г.: только 16% опрошенных французов заявили, что они удовлетворены или очень удовлетворены им на посту президента Республики.

В ноябре 2025 г. Radio France Internationale (RFI) сообщила, что Эмманюэль Макрон выступил с инициативой о необходимости срочного ужесточения законодательства в сфере борьбы с дезинформацией. Глава государства подчеркнул, что быстрое распространение заведомо ложной информации в интернете представляет серьезную угрозу как для личной репутации граждан, так и для стабильности государства в целом. В качестве конкретного примера Эммануэль Макрон привел активно распространявшиеся в сети ложные утверждения о том, что Франция якобы направила 1 тыс. военнослужащих для участия в боевых действиях на территории Украины против России. Макрон призвал законодателей в кратчайшие сроки разработать и принять правовые механизмы, позволяющие судебной власти оперативно блокировать распространение подобного рода дезинформации в цифровом пространстве.

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

«Яндекс» под Новый год решил самую раздражающую проблему сервисов такси

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще