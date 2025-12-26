Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

В декабре 2025 г. российские телеком-компании начали активно предлагать доступ к нейронным сетям в качестве нового способа завоевания пользователей, особенно со стороны конкурентов. В условиях снижения рентабельности классических услуг связи, операторы надеются компенсировать падение выручки за счет дополнительных цифровых продуктов, привлекательных для молодой и платежеспособной аудитории. Однако, как отмечают аналитики, предлагаемые тарифы оказываются существенно дороже прямого доступа к тем же моделям через аpplication programming interface.

Новый маркетинговый ИТ-инструмент

Российские операторы связи в декабре 2025 г. начали привлекать новых абонентов других компаний доступом к витринам нейронных сетей, пишет «Коммерсант». Именно такой подход рассматривается как способ поддержать маржинальность телеком-бизнеса, которая снижается в последние годы.

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщила «Коммерсант» о расширении доступности своего ИТ-сервиса на базе нейронных сетей. Теперь пользователи могут взаимодействовать с искусственным интеллектом (ИИ) не только через официальный веб-сайт, но и непосредственно в мессенджере Telegram. Данное обновление позволяет клиентам получать доступ к функционалу нейронных сетей в более удобном и привычном формате, не покидая приложение Telegram.

По информации «Билайна», если первые 300 токенов предоставляются бесплатно, то дальше предусмотрены платные пакеты — от 300 руб. за 1,5 тыс. токенов до 1,5 тыс. руб. за 8 тыс. токенов. Бесплатный тариф ограничен базовыми версиями моделей GPT-5 Nano и Mini, а также DeepSeek. Более продвинутые ИИ-модели, включая Gemini, Claude и Grok, доступны только для абонентов оператора и только на платной основе.

Unsplash - Aerps Операторы связи в России начали использовать нейросети для привлечения новых абонентов

В компании подчеркивают высокий интерес к нейросетевому тарифу «План б.»: на 26 декабря 2025 г. ИТ-сервис привлек уже более 400 тыс. пользователей. Аудитория тарифа преимущественно молодая, при этом средний чек абонентов «Плана б.» на 25% превышает аналогичный показатель по остальной клиентской базе оператора. Ожидаемая конверсия пользователей, воспользовавшихся пробным бесплатным чатом с нейронной сетью, в полноценных платящих клиентов оператора оценивается на уровне 1-2 %.

Представители компании отмечают, что ИИ-модель бесплатного доступа позволяет абонентам других операторов без риска протестировать возможности онлайн-сервиса. В случае положительного опыта пользователь может перейти на платную подписку и одновременно сменить оператора связи на «Билайн».

Конкуренты не отстают

Другие игроки российского рынка в декабре 2025 г. также развивают аналогичные ИТ-продукты. К примеру, «Мегафон» предлагает своим абонентам доступ к ряду нейронных сетей, включая GPT-5, DeepSeek, Claude 4 и ИТ-инструменты генерации изображений и музыки, такие как Midjourney и Suno. Первые 20 запросов бесплатны, далее стоимость составляет от 59 руб. в зависимости от объема. Один из популярных пакетов — 100 запросов к GPT Plus с возможностью генерации изображений — стоит 299 руб. в месяц.

В МТС заявили «Коммерсант», что их тарифы уже содержат безлимитный доступ к встроенным ИИ-ассистентам. Для других абонентов доступны 50 бесплатных запросов в месяц, а для пользователей подключенных к сетям других операторов — 10.

Unsplash - Luis Villasmil Конкуренты в телекоме не отстают

В компании Т2 на запрос журналистов комментировать ИТ-продукт отказались. По информации источника, на момент публикации аналогичная услуга у данного оператора не была обнаружена.

Выгода только операторов

Экономическая целесообразность подобных тарифных предложений вызывает обоснованные сомнения у отраслевых экспертов.

Старший менеджер практики бизнес-консультирования компании «ТеДо» Екатерина Литвинова подчеркивает, что стоимость в 300 руб. за 1,5 тыс. токенов в 100-200 раз превышает рыночные цены прямого доступа к тем же ИИ-моделям через специализированные аpplication programming interface (API)-платформы.

На таких ИТ-сервисах стоимость токенов варьируется, отмечает Екатерина Литвинова, от нескольких копеек до 10-15 руб. за 1 тыс. единиц — в зависимости от выбранной ИИ-модели, объема потребления и условий коммерческого использования.

По мнению госпожи Литвиновой, столь значительная наценка существенно снижает конкурентоспособность предложения на фоне доступных альтернатив и может ограничить его привлекательность для большинства потенциальных пользователей и корпоративных клиентов в России.